Cara mendapatkan tiket Portugal vs Wales: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan last-minute, dan lainnya

Juara bertahan Nations League, Portugal, memulai upaya mempertahankan gelar mereka di kandang melawan Wales di Lisbon, sebelum kedua tim kembali bertemu pada leg balasan di Cardiff City Stadium pada November. Kedua pertandingan ini merupakan bagian dari jadwal kompetitif League A, Grup A4, yang juga dihuni Denmark dan Norwegia, dan duel ini punya sejarah tersendiri, khususnya bagi para penggemar Wales.

Biarkan GOAL memandu Anda mengetahui semua yang perlu diketahui tentang cara membeli tiket Portugal vs Wales, termasuk tanggal pertandingan, harga, dan tempat membelinya.

Kapan kick-off Portugal vs Wales di UEFA Nations League A?

Portugal vs Wales akan kick-off di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, dengan detail waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi melalui penyiar regional Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Estadio Jose Alvalade

Di mana membeli tiket Portugal vs Wales?

Tiket untuk leg di Lisbon pertama kali tersedia melalui kanal penjualan tiket resmi FPF, dengan prioritas biasanya diberikan kepada anggota federasi sebelum sisa alokasi dijual untuk umum. Kanal resmi Football Association of Wales (FAW) menjadi tempat utama yang setara untuk leg balasan di Cardiff.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual. Platform ini menampilkan beragam opsi tempat duduk untuk pertandingan pembuka di Estadio Jose Alvalade, Lisbon, serta listing untuk leg balasan di Cardiff City Stadium pada November.

Beberapa hal yang perlu diketahui soal pembelian tiket untuk duel ini:

Penjualan umum resmi – dibuka setelah periode prioritas anggota berakhir, biasanya semakin dekat ke hari pertandingan

Tiket tandang – alokasi di Cardiff untuk suporter Portugal yang bepergian ditangani melalui kanal FAW dan bisa terbatas

Transfer yang terjamin – setiap pembelian di StubHub didukung program FanProtect milik platform tersebut, memberi keyakinan kepada pembeli bahwa tiket valid dan akan tiba tepat waktu untuk hari pertandingan

Pasar sekunder – StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual

Mengingat status Portugal sebagai juara bertahan dan sejarah yang melekat pada laga ini, pemesanan lebih awal disarankan untuk kedua leg, terutama pertandingan pembuka di Lisbon.

Berapa harga tiket Portugal vs Wales?

Harga resmi untuk leg di Lisbon bervariasi tergantung lokasi kursi, dengan kanal penjualan tiket FPF menawarkan pilihan lengkap dari kursi standar hingga premium dengan harga asli selama alokasi masih tersedia. Harga resmi FAW juga berlaku untuk leg di Cardiff dengan cara yang sama.

StubHub adalah pilihan Anda jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, dan berikut panduan kasar tentang apa yang bisa diharapkan di sana:

Kursi termurah (Lisbon): mulai sekitar €45 hingga €60, biasanya di tier atas belakang gawang di Estadio Jose Alvalade

Kursi kelas menengah (Lisbon): tempat duduk sentral di sepanjang garis tengah lapangan, dengan tingkat harga yang jauh lebih tinggi

Kursi premium (Lisbon): mulai dari lebih dari €250 untuk kunjungan juara Eropa

Leg balasan di Cardiff: harga untuk pertandingan November di Cardiff City Stadium sedang bergerak lebih tinggi mengingat besarnya laga ini, dengan listing penjualan kembali sudah naik jauh di atas harga asli khas Nations League

Seperti halnya pertandingan apa pun yang melibatkan juara bertahan, harga bisa berubah cepat, jadi mengamankan kursi lebih awal umumnya menjadi opsi yang lebih aman jika Anda memiliki anggaran tertentu.

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Performa Portugal vs Wales

Portugal menatap laga ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 0-1 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia, yang mengakhiri perjalanan mereka di turnamen tersebut. Sebelumnya, mereka mengalahkan Kroasia 2-1 dan mencatat kemenangan dominan 5-0 atas Uzbekistan. Mereka bermain imbang 0-0 dengan Kolombia dan 1-1 dengan DR Kongo, mencetak sembilan gol dan kebobolan tiga gol dalam lima laga itu.

Wales hanya menang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka, yakni mengalahkan Makedonia Utara 7-1 dalam kualifikasi Piala Dunia. Rangkaian laga terbaru mereka mencakup kekalahan 2-1 dari Rumania, hasil imbang melawan Ghana dan Irlandia Utara, serta kekalahan 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina. Mereka mencetak 11 gol dalam periode itu tetapi kebobolan enam gol, dengan catatan pertahanan mereka menjadi perhatian menjelang persaingan Nations League.

Portugal vs Wales: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru kedua tim ini terjadi di Kejuaraan Eropa 2016, saat Portugal menang 2-0. Satu-satunya laga lain yang tercatat di antara mereka adalah pertandingan persahabatan pada Juni 2000, yang juga dimenangi Portugal, 3-0. Portugal memenangkan kedua pertandingan dalam catatan head-to-head yang tersedia, dengan mencatat nirbobol pada masing-masing laga.

Klasemen Portugal vs Wales

Di UEFA Nations League A Grup 4, Portugal saat ini berada di posisi ketiga dan Wales di posisi keempat pada tahap awal kompetisi ini.