Cara mendapatkan tiket Portugal vs Norwegia: harga UEFA Nations League A, informasi pertandingan, penjualan menit akhir, dan lainnya

Portugal menjamu Norwegia dalam laga UEFA Nations League yang menarik di Estádio do Dragão yang ikonis di Porto pada 4 Oktober 2026. Pertemuan penuh intensitas ini mempertemukan dua skuad internasional paling dinamis di Eropa yang bersaing memperebutkan poin penting di klasemen turnamen.

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Kapan kick-off Portugal vs Norwegia di UEFA Nations League A?

Portugal vs Norwegia berlangsung di Estadio do Dragao, Porto, dengan waktu kick-off yang akan dikonfirmasi melalui penyiar regional Anda.

UEFA Nations League A - Pekan 4 4 Okt 2026 - 14.45 Estadio do Dragao

Di mana membeli tiket Portugal vs Norwegia?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Federasi Sepakbola Portugal (FPF), yang menangani distribusi utama untuk laga kandang. Situs resmi FPF adalah tujuan pertama Anda untuk mengamankan tiket dengan harga nominal selama fase pra-penjualan dan penjualan umum.

Jika daftar tiket di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub adalah pilihan Anda.

Berapa harga tiket Portugal vs Norwegia?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi FPF biasanya dimulai dari €35 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang, dengan biaya meningkat berdasarkan tingkat kursi dan kedekatannya dengan lapangan.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini dimulai dari €105 per kursi, berfluktuasi tergantung pada bagian tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Portugal vs Norwegia UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Portugal vs Norwegia

Portugal mencatat dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencetak sembilan gol dan kebobolan dua gol. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-0 dari Spanyol di perempat-final Piala Dunia. Sebelum kekalahan itu, mereka mengalahkan Kroasia 2-1 di babak 16 besar dan bermain imbang 0-0 dengan Kolombia di fase grup. Portugal juga membantai Uzbekistan 5-0 dan bermain imbang 1-1 dengan RD Kongo dalam rangkaian lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Norwegia menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan delapan gol dicetak dan sembilan kebobolan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Inggris di perempat-final Piala Dunia. Sebelumnya, mereka meraih dua kemenangan beruntun di fase gugur, mengalahkan Brasil 2-1 dan Pantai Gading 2-1, setelah menelan kekalahan 4-1 dari Prancis. Norwegia memulai rangkaian lima pertandingan itu dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Portugal vs Norwegia: Rekor pertemuan terkini

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi dalam laga persahabatan pada 29 Mei 2016, saat Portugal menang 3-0 di kandang. Dalam empat pertemuan terakhir yang tercatat, Portugal menang tiga kali dan Norwegia sekali, tanpa hasil imbang. Portugal mencetak lima gol dalam pertandingan-pertandingan tersebut, sementara Norwegia mencetak satu gol.



