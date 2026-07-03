Para penggemar sepak bola sangat ingin mendapat kesempatan menyaksikan Cristiano Ronaldo dan para pemain Portugal lainnya di Amerika Utara pada Piala Dunia 2026 musim panas ini.

Portugal telah menjadi salah satu sorotan di panggung internasional dalam sekitar satu dekade terakhir. Selain menjuarai Kejuaraan Eropa 2016, mereka juga dinobatkan sebagai juara UEFA Nations League pada 2019 dan 2025.

Mengamankan kursi untuk menyaksikan Portugal di panggung global adalah impian bagi para pendukung sepak bola yang mencari talenta kelas dunia dan aksi bertempo tinggi. Bagi penggemar jarak jauh yang ingin mengubah wawasan taktis mereka menjadi taruhan pertandingan langsung, memulai dengan kredit promosi menawarkan keuntungan besar. Cari tahu cara mengklaim bonus pendaftaran Anda dengan memasukkan kode promo Megapari kami yang valid.

Apa jadwal pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026?

Bagaimana cara membeli tiket Portugal untuk Piala Dunia 2026?

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian, telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Official FIFA Resale Marketplace juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat.

juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur saat turnamen semakin dekat. Alternatifnya, penggemar dapat melihat pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Portugal Piala Dunia 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk laga fase grup Portugal di Piala Dunia FIFA 2026 dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis/penjualan tiket. Estimasi ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Fase grup (tidak termasuk negara tuan rumah) US$60 - US$620 Fase grup (pertandingan AS, Kanada & Meksiko) US$75 - US$2.735 Babak 32 besar US$105 - US$750 Babak 16 besar US$170 - US$980 Perempat-final US$275 - US$1.775 Semi-final US$420 - US$3.295 Final US$2.030 - US$7.875

Apa yang bisa diharapkan dari Portugal di Piala Dunia

Meski kita bisa memejamkan mata dan menutup telinga, kita tidak bisa menepis hal yang tak terelakkan akan terjadi pada suatu titik dalam setahun ke depan atau lebih. Cristiano Ronaldo akan pensiun dari olahraga yang telah menjadikannya sosok legendaris di seluruh dunia.

Ronaldo, yang secara luar biasa melakoni debutnya untuk Portugal pada 2003, sekali lagi memberi contoh luar biasa bagi rekan-rekan setimnya selama kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sukses. Ia memuncaki daftar pencetak gol tim dengan lima gol, yang membuat total golnya di level internasional menjadi 143.

Tidak mengherankan bahwa kenaikan Portugal di ranking FIFA bertepatan dengan kedatangan CR7 di panggung internasional. Sebelum mereka lolos ke Korea/Japan 2002, mereka hanya ambil bagian dalam dua Piala Dunia sepanjang rentang 70 tahun. Portugal kini menjadi kekuatan besar di panggung dunia, tampil di setiap Piala Dunia sejak 2002 dan secara mengesankan finis di posisi keempat pada 2006.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti 48 tim dan digelar bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey

Guadalajara, Mexico City, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Permintaan tiket untuk menyaksikan Portugal di panggung internasional tetap tinggi, dengan para pendukung bersemangat untuk melihat tim nasional itu bersaing melawan lawan kelas dunia. Tetap mendapatkan informasi mengenai tanggal pengajuan tiket resmi dan prosedur pemungutan suara sangat penting bagi penggemar yang berencana menghadiri pertandingan secara langsung. Sementara itu, para pengamat yang mengikuti perkembangan skuad dari rumah kerap menganalisis kabar tim, susunan taktik, dan line taruhan. Mereka yang tertarik mengevaluasi bonus promosi prospektif yang tersedia saat pembuatan akun dapat melihat cara menggunakan kode promo 22bet saat mendaftar dengan operator tersebut. Membaca syarat yang berlaku serta aturan taruhan membantu pengguna tetap mendapat informasi tentang fitur promosi yang tersedia di berbagai pasar sepak bola internasional.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, 16 kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan, dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan 11 di Amerika Serikat. Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai venue di bawah ini: