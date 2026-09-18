Polandia akan menjamu Rumania dalam laga menarik Grup H UEFA Nations League di PGE Narodowy yang prestisius di Warsawa pada 2 Oktober 2026. Duel Eropa bergengsi ini mempertemukan dua tim nasional kompetitif yang bersaing untuk posisi teratas klasemen grup mereka.

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Kapan kick-off Polandia vs Rumania di UEFA Nations League B?

Polandia vs Rumania digelar di Stadion Nasional, Warsawa, dengan waktu kick-off yang masih akan dikonfirmasi.

UEFA Nations League B - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 National Stadium, Warszawa

Di mana membeli tiket Polandia vs Rumania?

Tiket resmi pertandingan dapat dibeli langsung melalui portal penjualan tiket Asosiasi Sepakbola Polandia (PZPN), yang menangani penjualan utama untuk laga kandang tim nasional Polandia. Portal resmi tersebut adalah opsi utama Anda untuk mendapatkan tiket harga normal selama periode prapenjualan dan penjualan umum.

Jika daftar di situs resmi sudah habis terjual, platform sekunder seperti StubHub adalah pilihan yang bisa Anda gunakan.

Berapa harga tiket Polandia vs Rumania?

Harga tiket standar di portal penjualan tiket resmi PZPN biasanya dimulai dari €25 untuk tempat duduk kategori umum di belakang gawang, dengan harga meningkat berdasarkan tier kursi dan lokasi di dalam PGE Narodowy.

Di pasar sekunder seperti StubHub, harga tiket saat ini dimulai dari €52 per kursi, dengan tarif akhir berfluktuasi tergantung pada sektor tempat duduk, lokasi, dan permintaan pasar secara real-time.

Polandia vs Rumania UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Polandia vs Rumania

Polandia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah imbang 2-2 melawan Nigeria, dan mereka juga menderita kekalahan 0-2 dari Ukraina dalam laga persahabatan. Sebelumnya dalam rangkaian itu, mereka mengalahkan Albania 2-1 dan Malta 3-2 pada kualifikasi Piala Dunia. Tim asuhan Urban mencetak tujuh gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rumania membukukan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-1 atas Wales, dan mereka juga bermain imbang 1-1 melawan Georgia. Mereka kalah dari Slovakia dan Turki pada periode itu, sementara kemenangan 7-1 atas San Marino menjadi hasil terbesar mereka dalam rangkaian tersebut. Tim asuhan Hagi mencetak sebelas gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan itu.

Polandia vs Rumania: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Juni 2017, ketika Polandia menang 3-1 di kandang dalam laga kualifikasi Piala Dunia. Sebelumnya, Polandia menang 3-0 saat tandang ke Rumania pada November 2016 dalam kampanye kualifikasi yang sama. Dalam lima pertemuan head-to-head yang tercatat, Polandia unggul jelas dengan tiga kemenangan berbanding dua milik Rumania, tanpa hasil imbang di antara kedua tim.



