Cara mendapatkan tiket Polandia vs Bosnia dan Herzegovina: harga UEFA Nations League B, informasi pertandingan, penjualan menit terakhir, dan lainnya

Polandia akan menghadapi Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B. Berikut cara Anda mendapatkan tiketnya

Sepak bola internasional kembali ke Warsawa saat Polandia membuka kampanye UEFA Nations League B mereka melawan Bosnia dan Herzegovina di PGE Narodowy yang ikonik.

GOAL menyajikan semua yang Anda butuhkan untuk membeli tiket Polandia vs Bosnia dan Herzegovina, termasuk harga UEFA Nations League 2026/27, informasi laga di PGE Narodowy, waktu kick-off, dan detail pemesanan resmi.

Kapan kick-off Polandia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B?

Polandia vs Bosnia dan Herzegovina akan digelar di Stadion Nasional di Warsawa, dengan detail waktu kick-off resmi akan dikonfirmasi mendekati tanggal pertandingan.

UEFA Nations League B - Pekan 1 25 Sep 2026 - 14.45 National Stadium, Warszawa

Cara membeli tiket Polandia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League

Berbagai opsi tiket tersedia untuk pertandingan UEFA Nations League, mulai dari kursi reguler hingga tempat duduk premium, yang dikelola melalui portal resmi asosiasi sepak bola atau marketplace tiket sekunder terverifikasi.

Karena tingginya permintaan untuk laga pembuka di PGE Narodowy yang berkapasitas 58.500 penonton ini, penjualan tiket umumnya mengikuti proses yang terstruktur:

Presale resmi PZPN: Akses prioritas untuk tiket reguler biasanya diberikan kepada anggota terdaftar Asosiasi Sepak Bola Polandia (PZPN) dan pemegang tiket musiman selama periode presale khusus.

Penjualan umum: Sisa kursi reguler akan dirilis kepada publik melalui portal tiket resmi PZPN, dengan alokasi untuk laga dengan profil seperti ini diperkirakan akan cepat habis.

Platform tiket sekunder: Jika mencari sektor yang sudah sold out atau kursi pertandingan di hari laga, suporter dapat membeli tiket terverifikasi melalui marketplace tiket sekunder seperti StubHub.

Berapa harga tiket Polandia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League?

Harga tiket resmi untuk pertandingan UEFA Nations League di PGE Narodowy bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk, sudut pandang, dan kualifikasi usia:

Tingkatan kategori: Tiket reguler di PGE Narodowy dikategorikan ke dalam beberapa band harga, dengan harga resmi untuk dewasa biasanya berkisar antara sekitar €35 hingga €110 tergantung lokasi kursi.

Diskon konsesi: Tiket diskon umumnya tersedia untuk junior, dewasa muda, dan lansia di sektor reguler tertentu.

Lokasi kursi: Tempat duduk di sisi tengah lapangan memiliki harga lebih tinggi untuk sudut pandang premium, sementara tingkat atas dan sektor sudut menawarkan pilihan masuk yang lebih ramah anggaran.

Tiket mobile digital: Akses masuk pertandingan di PGE Narodowy sebagian besar berbasis digital, dengan penonton biasanya menerima tiket mobile langsung di ponsel mereka melalui aplikasi tiket resmi.

Harga & ketersediaan tiket tim tamu

Untuk laga ini, suporter Bosnia dan Herzegovina yang datang dialokasikan kursi di sektor tim tamu khusus di PGE Narodowy.

Harga resmi tiket sektor tandang untuk laga UEFA Nations League umumnya diatur dalam kisaran yang mirip dengan sektor tuan rumah, biasanya berkisar antara sekitar €35 hingga €65.

Untuk membeli tiket dalam alokasi resmi tim tamu, suporter yang datang umumnya diwajibkan menjadi anggota terdaftar saluran suporter resmi Football Federation of Bosnia and Herzegovina (NFSBiH). Alokasi sektor tim tamu didistribusikan melalui saluran tiket resmi NFSBiH dan bisa cepat habis untuk laga sebesar ini.

Polandia vs Bosnia dan Herzegovina di UEFA Nations League B: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Polandia vs Bosnia dan Herzegovina

Polandia mencatat satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir imbang 2-2 melawan Nigeria, dan sebelum itu mereka kalah 2-0 dari Ukraina. Tim asuhan Urban meraih kemenangan atas Albania dan Malta selama kualifikasi Piala Dunia, mencetak tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan enam gol.

Bosnia dan Herzegovina meraih satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Amerika Serikat di Piala Dunia, meski mereka sebelumnya mengalahkan Qatar 3-1 di turnamen tersebut. Dalam lima pertandingan, Bosnia mencetak delapan gol dan kebobolan tujuh gol, tanpa kemenangan beruntun dalam periode itu.

Polandia vs Bosnia dan Herzegovina: Rekor head-to-head terbaru

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Oktober 2020, ketika Polandia menang 3-0 dalam laga UEFA Nations League A di Warsawa. Bosnia mengalahkan Polandia 1-0 pada pertemuan sebelumnya sebulan lebih awal di Sarajevo. Dalam lima pertemuan head-to-head yang tercatat, Polandia memiliki rekor lebih baik dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Bosnia, serta satu hasil imbang.



