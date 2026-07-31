Piala Super UEFA, duel tahunan antara pemenang Liga Champions dan juara Liga Europa, akan digelar di Austria pada 12 Agustus.

Dua belas bulan lalu, raksasa Ligue 1 itu dipaksa bekerja keras oleh Tottenham di Piala Super. Nuno Mendes mencetak penalti penentu untuk membuat para pendukung PSG larut dalam kegembiraan. Kali ini, lawan dari Inggris kembali menanti tim asuhan Luis Enrique, dengan Aston Villa datang ke Austria untuk melanjutkan momentum kemenangan final Liga Europa 3-0 yang mengesankan atas Freiburg.

Biarkan GOAL memberi Anda panduan lengkap soal tiket Piala Super UEFA, termasuk tempat membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

UEFA Super Cup - Final 12 Agu 2026 - 15.00 Red Bull Arena

Cara membeli tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Periode pengajuan tiket untuk masyarakat umum bagi Piala Super UEFA resmi dibuka melalui situs UEFA pada 16 Juni. Fase awal ini berlangsung hingga 23 Juni, dengan 9.000 tiket dialokasikan untuk suporter netral melalui sistem undian.

Dari sisi klub, masing-masing mendapat alokasi 7.000 tiket. Jendela tiket eksklusif Aston Villa dibuka pada 25 Juni, sementara PSG mendistribusikan dan mengoordinasikan penjualan tiket mereka secara internal, juga pada pertengahan hingga akhir Juni.

Meski pengajuan tiket resmi untuk masyarakat umum dan periode penjualan yang dikoordinasikan klub kini mungkin sudah ditutup, kursi masih bisa diamankan melalui platform Resale Ticket UEFA atau marketplace sekunder terverifikasi, seperti Ticombo.

Berapa harga tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Harga resmi tiket Piala Super UEFA berkisar dari €30 hingga €150, dengan rinciannya sebagai berikut:

Fans First (Alokasi Klub): €30

Kategori 3: €50

Kategori 2: €90

Kategori 1: €150

Tiket Aksesibilitas: €30 (termasuk satu kursi pendamping gratis)

Pantau portal tiket resmi klub dan UEFA menjelang pertandingan untuk informasi tambahan, serta situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Di mana Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa digelar?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena, yang juga dikenal sebagai Stadion Salzburg untuk laga klub UEFA, adalah stadion sepak bola di Wals-Siezenheim, pinggiran kota Salzburg. Stadion ini resmi dibuka pada 2003 dan menjadi kandang klub Bundesliga Austria, FC Red Bull Salzburg.

Meski kapasitas resmi Red Bull Arena adalah 30.188. konfigurasi stadion bervariasi tergantung jenis kompetisi yang dimainkan. Kapasitas untuk Piala Super UEFA 2026 dijadwalkan menjadi 28.500.

Ini mungkin menjadi kali pertama venue tersebut menjadi tuan rumah final besar antarklub UEFA, tetapi stadion itu pernah menggelar ketiga pertandingan fase grup Yunani pada Euro 2008. Saat itu mereka berstatus juara bertahan Eropa.

Siapa pemenang Piala Super UEFA dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun Pemenang Runner-up Skor 2025 Paris Saint-Germain Tottenham Hotspur 4-3 (pen) 2024 Real Madrid Atalanta 2-0 2023 Manchester City Sevilla 5-4 (pen) 2022 Real Madrid Eintracht Frankfurt 2-0 2021 Chelsea Villarreal 6-5 (pen) 2020 Bayern Munich Sevilla 2-1 (aet) 2019 Liverpool Chelsea 5-4 (pen) 2018 Atletico Madrid Real Madrid 4-2 (aet) 2017 Real Madrid Manchester United 2-1 2016 Real Madrid Sevilla 3-2 (aet)

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