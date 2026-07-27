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UEFA Super Cup
team-logoParis Saint-Germain
Red Bull Arena
team-logoAston Villa
Book PSG vs Aston Villa Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket Piala Super UEFA 2026: tiket PSG vs Aston Villa, harga last-minute di Salzburg, dan lainnya

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Tickets
UEFA Super Cup
Paris Saint-Germain
Aston Villa
O. Dembele

Anda bisa menuju Austria untuk salah satu sorotan dalam kalender sepak bola Eropa

Piala Super UEFA, duel tahunan antara juara Liga Champions dan pemegang gelar Liga Europa, akan berlangsung di Austria pada 12 Agustus.

Dua belas bulan lalu, raksasa Ligue 1 itu dipaksa bekerja keras oleh Tottenham di Piala Super. Nuno Mendes mengeksekusi penalti penentu untuk membuat para pendukung PSG bersorak gembira. Kali ini lawan Luis Enrique kembali berasal dari Inggris, dengan Aston Villa datang ke Austria untuk membangun momentum setelah kemenangan mengejutkan 3-0 atas Freiburg di final Liga Europa.

Biarkan GOAL memberi Anda informasi lengkap soal tiket Piala Super UEFA, termasuk di mana membelinya, berapa harganya, dan banyak lagi.

Kapan Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

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UEFA Super Cup - Final
Red Bull Arena

Cara membeli tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Periode pengajuan tiket untuk publik umum untuk Piala Super UEFA resmi dibuka melalui situs UEFA pada 16 Juni. Fase awal ini berlangsung hingga 23 Juni, dengan 9.000 tiket dialokasikan untuk fans netral melalui sistem undian.

Dari sisi klub, masing-masing mendapat alokasi 7.000 tiket. Jendela tiket eksklusif Aston Villa dibuka pada 25 Juni, sementara PSG mendistribusikan dan mengoordinasikan penjualan tiket mereka secara internal, juga pada pertengahan hingga akhir Juni.

Meski pengajuan tiket resmi untuk publik umum dan periode penjualan yang dikoordinasikan klub kini mungkin sudah ditutup, kursi masih bisa didapatkan melalui platform UEFA Ticket Resale atau marketplace sekunder terverifikasi, seperti Ticombo.

Berapa harga tiket Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa?

Harga resmi tiket Piala Super UEFA berkisar dari €30 hingga €150, dengan rinciannya sebagai berikut:

  • Fans First (Alokasi Klub): €30
  • Kategori 3: €50
  • Kategori 2: €90
  • Kategori 1: €150
  • Tiket Aksesibilitas: €30 (termasuk satu kursi pendamping gratis)

Pantau portal tiket resmi klub dan UEFA menjelang waktunya, untuk informasi tambahan, dan juga situs penjualan ulang sekunder seperti Ticombo untuk ketersediaan terkini.

Di mana Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa digelar?

Red Bull Arena (Salzburg)

Red Bull Arena, yang juga dikenal sebagai Stadion Salzburg untuk pertandingan klub UEFA, adalah stadion sepak bola di Wals-Siezenheim, pinggiran kota Salzburg. Stadion ini resmi dibuka pada 2003 dan merupakan kandang klub Bundesliga Austria, FC Red Bull Salzburg.

Meski kapasitas resmi Red Bull Arena adalah 30.188. konfigurasi stadion bervariasi tergantung jenis kompetisi yang dimainkan. Kapasitas untuk Piala Super UEFA 2026 dijadwalkan menjadi 28.500.

Ini mungkin menjadi kali pertama venue tersebut menggelar final besar antarklub UEFA, tetapi stadion ini pernah menjadi tuan rumah untuk tiga laga fase grup Yunani di Euro 2008. Saat itu mereka berstatus juara bertahan Eropa.

Siapa pemenang Piala Super UEFA dalam beberapa tahun terakhir?

Tahun

Pemenang

Runner-up

Skor

2025

Paris Saint-Germain

Tottenham Hotspur

4-3 (pen)

2024

Real Madrid

Atalanta

2-0

2023

Manchester City

Sevilla

5-4 (pen)

2022

Real Madrid

Eintracht Frankfurt

2-0

2021

Chelsea

Villarreal

6-5 (pen)

2020

Bayern Munich

Sevilla

2-1 (aet)

2019

Liverpool

Chelsea

5-4 (pen)

2018

Atletico Madrid

Real Madrid

4-2 (aet)

2017

Real Madrid

Manchester United

2-1

2016

Real Madrid

Sevilla

3-2 (aet)

Piala Super UEFA: Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Paris Saint-Germain vs Aston Villa

PSG

PSG - Performa

FCB
S1-1
B29
M1-0
RCL
M0-2
PAR
K2-1
ARS
M1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
6/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
AVL

AVL - Performa

LIV
M4-2
SCF
M0-3
MCI
M1-2
WAL
M0-5
POR
K2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
15/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Rekor pertemuan

Head to Head

Paris Saint-GermainSeriAston Villa
1
0
1
Champions League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
FT
Champions League
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
FT
5Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/2
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/2

Paris Saint-Germain vs Aston Villa: Kabar tim

Kemungkinan susunan pemain Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formasi
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL

Manajer

  • Luis Enrique


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