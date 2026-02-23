Cara mendapatkan tiket Piala Dunia Portugal 2026: Tanggal, jadwal pertandingan, harga, dan informasi lainnya

Para penggemar sepak bola sangat ingin menyaksikan penampilan Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya di tim Selecao das Quinas di Amerika Utara pada Piala Dunia 2026 musim panas ini.

Portugal telah menjadi salah satu bintang yang bersinar di panggung internasional selama sekitar satu dekade terakhir. Selain memenangkan Kejuaraan Eropa 2016, mereka juga dinobatkan sebagai juara Liga Bangsa-Bangsa UEFA pada 2019 dan 2025.

Apakah Portugal akan dengan mudah mengalahkan rival-rival mereka di grup? Anda bisa berada di Amerika Serikat untuk menyaksikannya. Biarkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi dan berapa harganya.

Bagaimana jadwal grup Portugal di Piala Dunia 2026?

Tanggal Jadwal Pertandingan (Waktu Kick-off Lokal) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12.00) NRG Stadium (Houston) Tiket Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (12.00) Stadion NRG (Houston) Tiket Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal (19.30) Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Portugal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada tanggal 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, fase ini tidak menggunakan sistem undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Tiket Piala Dunia Portugal 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan grup Piala Dunia FIFA 2026 Portugal dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di bagian bawah tribun penonton.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia Portugal 2026

Anda dapat menikmati pengalaman terbaik Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap untuk pertandingan Portugal yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan fasilitas lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Paket-paket tersebut tersedia sebagai berikut:

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah (tidak termasuk CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia untuk kelompok korporat atau VIP yang mencari opsi paling eksklusif.

Apa yang bisa diharapkan dari Portugal di Piala Dunia?

Meskipun kita bisa menutup mata dan menutup telinga, kita tidak bisa mengabaikan hal yang tak terelakkan yang akan terjadi pada suatu saat dalam setahun ke depan. Cristiano Ronaldo akan pensiun dari olahraga yang telah menjadikannya sosok legendaris di seluruh dunia.

Ronaldo, yang secara luar biasa memulai debutnya bersama timnas Portugal pada tahun 2003, sekali lagi menjadi teladan yang cemerlang bagi rekan-rekan setimnya selama kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sukses. Ia memuncaki daftar pencetak gol terbanyak tim dengan mencetak lima gol, yang membuat total golnya di level internasional menjadi 143 gol.

Tidak mengherankan jika kenaikan peringkat Portugal di FIFA bertepatan dengan kemunculan CR7 di kancah internasional. Sebelum lolos ke Piala Dunia Korea/Jepang 2002, mereka hanya pernah berpartisipasi dalam dua edisi Piala Dunia selama kurun waktu 70 tahun. Kini, Portugal menjadi salah satu kekuatan utama di kancah dunia, selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak 2002, dan mencatatkan prestasi mengesankan dengan finis di peringkat ke-4 pada 2006.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut dan stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: