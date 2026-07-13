Piala Dunia FIFA 2026 telah mencapai titik demam tertinggi, dan perebutan tiket Piala Dunia di seluruh dunia kini resmi memecahkan semua rekor sepanjang sejarah.

Bagan turnamen sudah menghadirkan tontonan yang mencengangkan: Norwegia mengejutkan juara lima kali Brasil di New York, sementara skuad Inggris yang bermain dengan 10 orang bertahan dan menang 3-2 atas salah satu tuan rumah, Meksiko, dalam laga klasik yang menegangkan di Stadion Azteca. Hadiahnya? Duel perempat-final bertabur bintang yang sudah terkunci pada Sabtu, 11 Juli, di Miami.

Merencanakan strategi pembelian tiket turnamen Anda membutuhkan riset yang cermat mengenai jendela aplikasi resmi dan kategori kursi di venue. Sambil menuntaskan persiapan turnamen, memastikan akun gim olahraga Anda terisi penuh dengan kredit bonus adalah langkah cerdas. Kunjungi ulasan promo kami untuk membuka hadiah kelas atas dengan kode promo 1xbet kami yang telah diverifikasi. Saat ini kami resmi berada di tengah panasnya babak 16 besar yang dramatis, ketika mimpi turnamen ditempa dan raksasa-raksasa unggulan mulai berguguran.

Sementara itu, Prancis dan Maroko sukses mengamankan jalan mereka menuju pertemuan berisiko tinggi di Boston hari ini.

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Per hari ini, undian resmi utama tiket Piala Dunia, termasuk Presale Visa, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-pengundian, secara resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada pada titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Last-Minute saat ini sudah dibuka, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual murni berdasarkan siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Official FIFA Resale Marketplace juga sudah dibuka. Platform ini sekarang menjadi tujuan resmi utama bagi suporter untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

Atau, suporter dapat melirik pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit akhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan dari setiap situs sekunder untuk tiket yang Anda beli.

BACA SELENGKAPNYA: Cara membeli tiket resale Piala Dunia 2026: FIFA Official Resale, resale Meksiko, informasi & lainnya

Bisakah saya membeli tiket resale Piala Dunia 2026?

Ya. FIFA Resale Marketplace adalah saluran resmi untuk pertukaran yang aman dan dibuka kembali pada 2 April.

Ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA untuk penduduk internasional, Amerika, dan Kanada.

Penduduk Meksiko harus menggunakan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga dibuka kembali untuk menangani transaksi resale lokal dengan perlindungan resmi.

Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi opsi yang populer dan layak bagi suporter yang mencari blok tempat duduk tertentu atau akses ke pertandingan-pertandingan paling panas di turnamen.

Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, tiket bisa dimulai dari serendah $60 untuk laga-laga awal fase grup, tetapi dapat naik hingga lebih dari $10.000 untuk final.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi sepanjang berbagai fase pelepasan/penjualan tiket.

Perkiraannya ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Fase grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Fase grup (pertandingan AS, Kanada & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 besar $105 - $750 Babak 16 besar $170 - $980 Perempat-final $275 - $1.775 Semi-final $420 - $3.295 Final $2.030 - $10.875

Apa itu harga variabel FIFA?

Pendekatan tiket FIFA selaras dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, ketika harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan kehadiran.

FIFA menerapkan harga variabel, bersama harga dinamis, untuk proses tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga dapat berfluktuasi sepanjang berbagai fase penjualan berdasarkan tinjauan permintaan dan ketersediaan untuk setiap pertandingan.

Harga tiket dapat berubah kapan saja, yang menawarkan lebih banyak fleksibilitas dalam menghadapi potensi perkembangan tak terduga.

Dengan harga variabel Piala Dunia 2026 milik FIFA, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, harga dinamis akan berlaku setelah fase penjualan dibuka.

Tim mana saja yang lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Sebanyak 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan seluruh 48 tempat untuk tim nasional kini resmi terisi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah, Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, yang lolos secara otomatis.

Daftar akhir peserta Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan

Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan CAF (Afrika): Aljazair, Tanjung Verde, Kongo DR, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia

Aljazair, Tanjung Verde, Kongo DR, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curacao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat

Kanada, Curacao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oseania): Selandia Baru

Selandia Baru UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Czechia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Türkiye

Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, ketika pemenang playoff antarbenua dan Eropa terakhir memastikan tempat mereka di turnamen 12 grup yang diperluas dan dijadwalkan dimulai pada Juni ini.

Apa saja venue Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, 16 kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 diumumkan, dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan 11 di Amerika Serikat.

Negara Stadion (Kota) Kapasitas turnamen Piala Dunia Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Azteca (Mexico City) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan menampilkan 48 tim dan digelar bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 digelar?

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: