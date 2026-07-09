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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
Book World Cup 2026 Tickets

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Cara mendapatkan tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tiket bekas yang dijual menjelang pertandingan, babak perempat final, Inggris vs Norwegia, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Piala Dunia tersebut, termasuk tempat membelinya, harga tiket, dan informasi lainnya

Piala Dunia FIFA 2026 kini telah mencapai puncak antusiasme yang luar biasa, dan perebutan tiket Piala Dunia di seluruh dunia secara resmi telah memecahkan semua rekor sejarah. 

Kita kini berada di tengah-tengah babak 16 Besar yang dramatis, di mana impian turnamen terwujud dan raksasa-raksasa sepak bola tumbang satu per satu.  

Babak ini telah menghadirkan pertunjukan yang memukau: Norwegia mengejutkan Brasil, juara lima kali, di New York, sementara tim Inggris yang hanya bermain dengan sepuluh orang berhasil mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko dengan skor 3-2 dalam pertandingan klasik yang mendebarkan di Stadion Azteca. Hadiahnya? Pertandingan perempat final yang sudah pasti akan berlangsung pada Sabtu, 11 Juli, di Miami, yang dipenuhi bintang-bintang. 

Sementara itu, Prancis dan Maroko telah berhasil memastikan langkah mereka menuju pertemuan krusial di Boston hari ini.

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Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Tanggal & Waktu Kick-offDetail PertandinganLokasiTiket
9 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDTPerempat Final 1: Prancis vs MarokoGillette Stadium (Boston), ASBeli Tiket
10 Juli, Kick-off pukul 18.00 PDTPerempat Final 2: Spanyol vs BelgiaStadion SoFi (Los Angeles), ASBeli Tiket
11 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDTPerempat Final 3: Norwegia vs InggrisStadion Hard Rock (Miami), ASBeli Tiket
11 Juli, Kick-off pukul 18.00 CDTPerempat Final 4: Argentina vs Swiss Arrowhead Stadium (Kansas City), ASBeli Tiket
14 Juli, Kick-off pukul 19.00 CDTSemifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/BelgiaStadion Dallas, ASBeli Tiket
15 Juli, Kick-off pukul 20.00 EDTSemifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/SwissStadion Atlanta, ASBeli Tiket
18 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDTPertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / SwissStadion Miami, ASBeli Tiket
19 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDTFinal Piala Dunia: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / SwissStadion New York New Jersey, ASBeli Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder: Pasar Resale Resmi FIFA, pasar sekunder Meksiko, informasi, dan lainnya

Pesan Tiket Piala DuniaPesanTiket

Apakah saya bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?

Ya. Pasar Penjualan Kembali FIFA adalah saluran resmi untuk transaksi yang aman dan telah dibuka kembali pada 2 April. 

Situs ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA bagi warga negara asing, Amerika, dan Kanada.

Warga Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi pilihan yang populer dan layak bagi para penggemar yang mencari blok tempat duduk tertentu atau akses ke pertandingan paling seru di turnamen ini. 

Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, harga tiket bisa mulai dari $60 untuk pertandingan awal babak penyisihan grup, tetapi bisa naik hingga lebih dari $10.000 untuk pertandingan final. 

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. 

Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

TahapKisaran harga tiket
Babak Grup (kecuali negara tuan rumah)$60 - $620
Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980 
Perempat final $275 - $1.775
Semifinal $420 - $3.295
Final$2.030 - $10.875

Apa itu sistem harga variabel FIFA?

Pendekatan penjualan tiket FIFA sejalan dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, di mana harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan jumlah penonton. 

FIFA menerapkan sistem harga variabel (bersama dengan sistem harga dinamis) untuk proses penjualan tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga dapat berfluktuasi selama berbagai fase penjualan berdasarkan evaluasi permintaan dan ketersediaan untuk setiap pertandingan.

Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perkembangan tak terduga yang mungkin terjadi. 

Dengan sistem harga variabel Piala Dunia FIFA 2026, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, penetapan harga dinamis akan berlaku begitu fase penjualan dibuka.

Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Sebanyak 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan 48 slot tim nasional kini telah terisi secara resmi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah — Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat — yang lolos secara otomatis.

Daftar tim final untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan
  • CAF (Afrika): Aljazair, Tanjung Verde, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia
  • CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curaçao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat
  • CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oseania): Selandia Baru
  • UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Republik Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki

Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, dengan pemenang babak playoff antarbenua dan Eropa memastikan tempat mereka di turnamen yang diperluas menjadi 12 grup yang akan dimulai pada Juni ini.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). 

NegaraStadion (Kota)Kapasitas Stadion Piala Dunia
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Stadion Gillette (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Stadion Hard Rock, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. 

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. 

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

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