Piala Dunia FIFA 2026 kini telah mencapai puncak antusiasme yang luar biasa, dan perebutan tiket Piala Dunia di seluruh dunia secara resmi telah memecahkan semua rekor sejarah.
Kita kini berada di tengah-tengah babak 16 Besar yang dramatis, di mana impian turnamen terwujud dan raksasa-raksasa sepak bola tumbang satu per satu.
Babak ini telah menghadirkan pertunjukan yang memukau: Norwegia mengejutkan Brasil, juara lima kali, di New York, sementara tim Inggris yang hanya bermain dengan sepuluh orang berhasil mengalahkan tuan rumah bersama Meksiko dengan skor 3-2 dalam pertandingan klasik yang mendebarkan di Stadion Azteca. Hadiahnya? Pertandingan perempat final yang sudah pasti akan berlangsung pada Sabtu, 11 Juli, di Miami, yang dipenuhi bintang-bintang.
Sementara itu, Prancis dan Maroko telah berhasil memastikan langkah mereka menuju pertemuan krusial di Boston hari ini.
Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang
|Tanggal & Waktu Kick-off
|Detail Pertandingan
|Lokasi
|Tiket
|9 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDT
|Perempat Final 1: Prancis vs Maroko
|Gillette Stadium (Boston), AS
|Beli Tiket
|10 Juli, Kick-off pukul 18.00 PDT
|Perempat Final 2: Spanyol vs Belgia
|Stadion SoFi (Los Angeles), AS
|Beli Tiket
|11 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDT
|Perempat Final 3: Norwegia vs Inggris
|Stadion Hard Rock (Miami), AS
|Beli Tiket
|11 Juli, Kick-off pukul 18.00 CDT
|Perempat Final 4: Argentina vs Swiss
|Arrowhead Stadium (Kansas City), AS
|Beli Tiket
|14 Juli, Kick-off pukul 19.00 CDT
|Semifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia
|Stadion Dallas, AS
|Beli Tiket
|15 Juli, Kick-off pukul 20.00 EDT
|Semifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss
|Stadion Atlanta, AS
|Beli Tiket
|18 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT
|Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss
|Stadion Miami, AS
|Beli Tiket
|19 Juli, Kick-off pukul 15.00 EDT
|Final Piala Dunia: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss
|Stadion New York New Jersey, AS
|Beli Tiket
Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?
Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder: Pasar Resale Resmi FIFA, pasar sekunder Meksiko, informasi, dan lainnya
Apakah saya bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?
Ya. Pasar Penjualan Kembali FIFA adalah saluran resmi untuk transaksi yang aman dan telah dibuka kembali pada 2 April.
Situs ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA bagi warga negara asing, Amerika, dan Kanada.
Warga Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.
Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi pilihan yang populer dan layak bagi para penggemar yang mencari blok tempat duduk tertentu atau akses ke pertandingan paling seru di turnamen ini.
Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs web tempat Anda membeli.
Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?
FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, harga tiket bisa mulai dari $60 untuk pertandingan awal babak penyisihan grup, tetapi bisa naik hingga lebih dari $10.000 untuk pertandingan final.
Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket.
Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:
|Tahap
|Kisaran harga tiket
|Babak Grup (kecuali negara tuan rumah)
|$60 - $620
|Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko)
|$75 - $2.735
|Babak 32 Besar
|$105 - $750
|Babak 16 Besar
|$170 - $980
|Perempat final
|$275 - $1.775
|Semifinal
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $10.875
Apa itu sistem harga variabel FIFA?
Pendekatan penjualan tiket FIFA sejalan dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, di mana harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan jumlah penonton.
FIFA menerapkan sistem harga variabel (bersama dengan sistem harga dinamis) untuk proses penjualan tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga dapat berfluktuasi selama berbagai fase penjualan berdasarkan evaluasi permintaan dan ketersediaan untuk setiap pertandingan.
Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perkembangan tak terduga yang mungkin terjadi.
Dengan sistem harga variabel Piala Dunia FIFA 2026, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, penetapan harga dinamis akan berlaku begitu fase penjualan dibuka.
Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?
Sebanyak 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan 48 slot tim nasional kini telah terisi secara resmi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah — Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat — yang lolos secara otomatis.
Daftar tim final untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:
- AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan
- CAF (Afrika): Aljazair, Tanjung Verde, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia
- CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curaçao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat
- CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oseania): Selandia Baru
- UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Republik Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki
Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, dengan pemenang babak playoff antarbenua dan Eropa memastikan tempat mereka di turnamen yang diperluas menjadi 12 grup yang akan dimulai pada Juni ini.
Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?
Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).
|Negara
|Stadion (Kota)
|Kapasitas Stadion Piala Dunia
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Meksiko
|Estadio Azteca (Kota Meksiko)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Estadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Amerika Serikat
|Stadion Mercedes-Benz (Atlanta)
|75.000
|Stadion Gillette (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Stadion Arrowhead (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Stadion Hard Rock, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Philadelphia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?
Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara.
Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.
Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?
Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:
- Kanada: Toronto dan Vancouver
- Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
- Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle