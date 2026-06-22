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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
Book World Cup 2026 Tickets

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Cara mendapatkan tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tiket bekas, Babak 32 Besar, kemungkinan jadwal pertandingan Babak 16 Besar, dan lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Piala Dunia tersebut, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi lainnya

Piala Dunia FIFA kembali digelar di Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak USA '94, yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli.

Dengan diperluasnya jumlah peserta menjadi 48 tim untuk pertama kalinya, turnamen ini dipastikan akan lebih besar dan lebih seru dari sebelumnya.

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Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Tanggal & Waktu Kick-offDetail PertandinganLokasiTiket
29 Juni, Kick-off pukul 12.00 siang CDTBabak 32 Besar: Brasil vs JepangStadion Houston, ASBeli
29 Juni, Kick-off pukul 4:30 sore EDTBabak 32 Besar: Jerman vs ParaguayStadion Boston, ASBeli
29 Juni, Kick-off pukul 7 malam CSTBabak 32 Besar: Belanda vs MarokoStadion Monterrey, MeksikoBeli
30 Juni, Kick-off pukul 12.00 siang CDTBabak 32 Besar: Pantai Gading vs NorwegiaStadion Dallas, ASBeli
30 Juni, Kick-off pukul 5 sore EDTBabak 32 Besar: Prancis vs SwediaStadion New York New Jersey, ASBeli
30 Juni, Kick-off pukul 19.00 CSTBabak 32 Besar: Meksiko vs EkuadorStadion Mexico City, MeksikoBeli
1 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDTBabak 32 Besar: Inggris vs Republik Demokratik KongoStadion Atlanta, ASBeli
1 Juli, Kick-off pukul 13.00 PDTBabak 32 Besar: Belgia vs SenegalStadion Seattle, ASBeli
1 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDTBabak 32 Besar: Amerika Serikat vs Bosnia dan HerzegovinaStadion San Francisco Bay Area, ASBeli
2 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang PDTBabak 32 Besar: Spanyol vs AustriaStadion Los Angeles, ASBeli
2 Juli, Kick-off pukul 7 malam EDTBabak 32 Besar: Portugal vs KroasiaStadion Toronto, KanadaBeli
2 Juli, Kick-off pukul 20.00 PDTBabak 32 Besar: Swiss vs AljazairStadion Vancouver, KanadaBeli
3 Juli, Kick-off pukul 1 siang CDTBabak 32 Besar: Australia vs MesirStadion Dallas, ASBeli
3 Juli, Kick-off pukul 18.00 EDTBabak 32 Besar: Argentina vs Cape VerdeStadion Miami, ASBeli
3 Juli, Kick-off pukul 20.30 CDTBabak 32 Besar: Kolombia vs GhanaStadion Kansas City, ASBeli
4 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang CDTBabak 16 Besar: Kanada vs Belanda / MarokoStadion Houston, ASBeli
4 Juli, Kick-off pukul 5 sore EDTBabak 16 Besar: Jerman / Paraguay vs. Prancis / SwediaStadion Philadelphia, ASBeli
5 Juli, Kick-off pukul 16.00 EDTBabak 16 Besar: Brasil / Jepang vs. Pantai Gading / NorwegiaStadion New York New Jersey, ASBeli
5 Juli, Kick-off pukul 18.00 CSTBabak 16 Besar: Meksiko / Ekuador vs. Inggris / Republik Demokratik KongoStadion Mexico City, MeksikoBeli
6 Juli, Kick-off pukul 14.00 CDTBabak 16 Besar: Portugal / Kroasia vs. Spanyol / AustriaStadion Dallas, ASBeli
6 Juli, Kick-off pukul 5 sore PDTBabak 16 Besar: Amerika Serikat / Bosnia dan Herzegovina vs. Belgia / SenegalStadion Seattle, ASBeli
7 Juli, Kick-off pukul 12.00 siang EDTBabak 16 Besar: Argentina / Kepulauan Cape Verde vs. Australia / MesirStadion Atlanta, ASBeli
7 Juli, Kick-off pukul 4 sore PDTBabak 16 Besar: Swiss / Aljazair vs. Kolombia / GhanaStadion Vancouver, KanadaBeli
9 Juli – 11 Juli, Berbagai WaktuPerempat Final: Akan Diumumkan NantiBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityBeli
14 Juli – 15 Juli, Kick-off pukul 15.00Semifinal: Akan DiumumkanStadion Dallas & Stadion Atlanta, ASBeli
18 Juli, Kick-off pukul 15.00Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Akan Diumumkan NantiStadion Miami, ASBeli
19 Juli, Kick-off pukul 15.00Final: Akan DiumumkanStadion New York New Jersey, ASBeli

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder: Pasar Sekunder Resmi FIFA, pasar sekunder Meksiko, informasi, dan lainnya

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Apakah saya bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?

Ya. Pasar Penjualan Kembali FIFA adalah saluran resmi untuk transaksi yang aman dan telah dibuka kembali pada 2 April. 

Situs ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA bagi warga negara asing, Amerika, dan Kanada.

Warga Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi pilihan yang populer dan layak bagi para penggemar yang mencari blok tempat duduk tertentu atau akses ke pertandingan paling seru di turnamen ini. 

Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, harga tiket bisa mulai dari $60 untuk pertandingan awal babak penyisihan grup, tetapi bisa naik hingga lebih dari $10.000 untuk pertandingan final. 

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. 

Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

TahapKisaran harga tiket
Babak Grup (kecuali negara tuan rumah)$60 - $620
Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980 
Perempat final $275 - $1.775
Semifinal $420 - $3.295
Final$2.030 - $10.875

Apa itu sistem harga variabel FIFA?

Pendekatan penjualan tiket FIFA sejalan dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, di mana harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan jumlah penonton. 

FIFA menerapkan harga variabel (bersama dengan harga dinamis) untuk proses penjualan tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga dapat berfluktuasi selama berbagai fase penjualan berdasarkan evaluasi permintaan dan ketersediaan untuk setiap pertandingan.

Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menghadapi perkembangan tak terduga yang mungkin terjadi. 

Dengan sistem harga variabel Piala Dunia FIFA 2026, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, penetapan harga dinamis akan berlaku begitu fase penjualan dibuka.

Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Sebanyak 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan 48 slot tim nasional kini telah terisi secara resmi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah — Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat — yang lolos secara otomatis.

Daftar tim final untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan
  • CAF (Afrika): Aljazair, Kepulauan Cape Verde, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia
  • CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curaçao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat
  • CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oseania): Selandia Baru
  • UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Republik Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki

Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, dengan pemenang babak playoff antarbenua dan Eropa memastikan tempat mereka di turnamen yang diperluas menjadi 12 grup yang akan dimulai pada Juni ini.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). 

NegaraStadion (Kota)Kapasitas Stadion Piala Dunia
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Stadion Gillette (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Stadion Hard Rock, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. 

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. 

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

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