Cara mendapatkan tiket Piala Dunia FIFA 2026: Panduan mengenai fase penjualan terakhir, tim yang lolos, jadwal pertandingan, dan lainnya

Piala Dunia FIFA akan kembali digelar di Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 1994 di AS.

Dengan turnamen yang diperluas menjadi 48 tim untuk pertama kalinya, ajang ini dipastikan akan lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. Tak heran, permintaan tiket diprediksi akan sangat tinggi seiring mendekatnya turnamen olahraga terbesar yang diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada pada 11 Juni 2026.

Penjualan Tiket Menjelang Acara

Per 1 April 2026, FIFA telah secara resmi meluncurkan Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir.

Berbeda dengan undian berbasis lotere sebelumnya, jendela terakhir ini beroperasi berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

Setelah ini, pasar sekunder dan Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA (yang dibuka kembali pada 2 April 2026) akan menjadi satu-satunya tempat Anda dapat membeli tiket Piala Dunia.

Dengan lebih dari tiga juta tiket yang tersisa untuk fase ini dari total tujuh juta tiket yang tersedia, para penggemar akan sangat berupaya untuk mendapatkan tiket Piala Dunia.

Tahap Tanggal Kota Tim Tiket Grup A 11–27 Juni Kota Meksiko, Guadalajara, Monterrey, Atlanta Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, Republik Ceko Tiket Grup B 11–27 Juni Toronto, Vancouver, San Francisco, Los Angeles Kanada, Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Swiss Tiket Grup C 11–27 Juni New York New Jersey, Boston, Philadelphia, Miami Brasil, Maroko, Haiti, Skotlandia Tiket Grup D 11–27 Juni Los Angeles, Vancouver, Seattle, San Francisco Amerika Serikat, Paraguay, Australia, Turki Tiket Grup E 11–27 Juni Houston, Philadelphia, Toronto, Kansas City Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador Tiket Grup F 11–27 Juni Dallas, Monterrey, Houston, Kansas City Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia Tiket Grup G 11–27 Juni Seattle, Los Angeles, Vancouver Belgia, Mesir, Iran, Selandia Baru Tiket Grup H 11–27 Juni Atlanta, Miami, Houston, Guadalajara Spanyol, Kepulauan Cape Verde, Arab Saudi, Uruguay Tiket Grup I 11–27 Juni New York, New Jersey, Boston, Philadelphia, Toronto Prancis, Senegal, Irak, Norwegia Tiket Grup J 11–27 Juni Kansas City, San Francisco, Dallas Argentina, Aljazair, Austria, Yordania Tiket Grup K 11–27 Juni Houston, Kota Meksiko, Guadalajara, Miami Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, Kolombia Tiket Grup L 11–27 Juni Dallas, Toronto, Boston, Philadelphia Inggris, Kroasia, Ghana, Panama Tiket Babak 32 Besar 28 Juni – 3 Juli Semua Kota Tuan Rumah (Kecuali GDL & MTY) TBC Tiket Babak 16 Besar 4 Juli – 7 Juli Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York New Jersey TBC Tiket Perempat Final 9–11 Juli Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City TBC Tiket Semifinal 14–15 Juli Dallas, Atlanta TBC Tiket Juara Ketiga 18 Juli Miami TBC Tiket Final 19 Juli New York New Jersey TBC Tiket

Kapan sebaiknya membeli tiket Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Para pendukung harus menggunakan portal tiket resmi FIFA untuk semua pembelian utama.

Karena fase Menit-Menit Terakhir saat ini beroperasi secara real-time, Anda harus memastikan ID FIFA Anda aktif, dan metode pembayaran Anda tersimpan, karena sisa tiket untuk pertandingan-pertandingan penting di kota-kota seperti New York dan Los Angeles akan habis terjual dalam hitungan menit setelah dirilis.

Fase Penjualan yang Telah Selesai

Undian Prapenjualan Visa: (September 2025) Periode eksklusif pertama bagi pemegang kartu Visa telah berakhir.

(Oktober 2025) Periode eksklusivitas domestik bagi penduduk AS, Kanada, dan Meksiko telah berakhir.

(Desember 2025 – Januari 2026) Fase penjualan terbesar setelah undian turnamen final telah selesai, dengan semua pemohon yang berhasil telah diberi tahu dan ditagih.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Ini adalah jendela penjualan utama resmi terakhir.

Tiket yang tersisa dari fase sebelumnya, bersama dengan tiket yang belum dialokasikan oleh federasi, akan dilepaskan kembali ke sistem. Karena ini adalah transaksi "real-time", Anda akan langsung tahu apakah pembelian Anda berhasil saat checkout.

Pasar Penjualan Kembali & Pertukaran FIFA

Jika Anda melewatkan undian utama, ini adalah opsi sekunder resmi yang paling aman. Ini adalah satu-satunya platform yang disahkan FIFA bagi para penggemar untuk bertukar tiket dengan aman.

FIFA memperingatkan bahwa tiket yang dibeli di situs pihak ketiga yang tidak resmi dapat dibatalkan tanpa pengembalian dana, sehingga Pasar Penjualan Kembali sangat direkomendasikan untuk transaksi yang aman.

Pasar Sekunder

Jika saluran resmi sudah habis, penggemar dapat beralih ke pasar sekunder di situs seperti StubHub.

Meskipun pasar ini menawarkan kesempatan kedua yang andal untuk mendapatkan kursi yang sudah habis terjual, harga ditentukan oleh permintaan pasar dan bisa jauh lebih tinggi daripada harga nominal untuk pertandingan babak gugur.

Di mana membeli tiket Piala Dunia 2026?

Tempat utama dan paling andal untuk mendapatkan kursi adalah portal tiket resmi FIFA. Penggemar harus memiliki ID FIFA yang terdaftar untuk berpartisipasi dalam peluncuran tiket secara langsung dengan sistem "First-Come, First-Served".

Harga saat ini berkisar antara sekitar $60 untuk pertandingan-pertandingan awal fase grup hingga lebih dari $6.000 untuk kursi Kategori 1 pada pertandingan final di MetLife Stadium.

Selain penjualan awal, FIFA Resale and Exchange Marketplace kini telah dibuka sebagai satu-satunya platform yang disetujui FIFA untuk transfer antar penggemar. Ketersediaan tiket di sini tidak menentu; penggemar disarankan untuk memeriksa portal ini beberapa kali sehari karena tiket diposting oleh pendukung lain secara real-time.

Bagi penggemar yang membutuhkan tiket untuk tanggal tertentu atau pertandingan yang sangat diminati yang tidak lagi muncul di portal resmi, situs web penjualan tiket sekunder seperti StubHub atau Ticombo menawarkan fleksibilitas tertinggi, meskipun dengan harga yang lebih mahal. Pastikan Anda selalu menggunakan platform dengan jaminan pembeli yang kuat.

Apakah saya bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?

Ya. FIFA Resale Marketplace adalah saluran resmi untuk pertukaran yang aman dan telah dibuka kembali pada 2 April. Platform ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA bagi penduduk internasional, Amerika, dan Kanada.

Warga Meksiko disarankan untuk menggunakan FIFA Exchange Marketplace (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang kini telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah pengawasan resmi.

Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi pilihan yang populer dan layak bagi para penggemar yang mencari blok tempat duduk tertentu atau tiket untuk pertandingan paling seru di turnamen ini. Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, harga tiket bisa mulai dari $60 untuk pertandingan babak penyisihan grup awal, tetapi bisa naik hingga $6.730 untuk Final.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket.

Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa itu sistem harga variabel FIFA?

Pendekatan penjualan tiket FIFA sejalan dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, di mana harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan jumlah penonton.

FIFA menerapkan sistem harga variabel (bersama dengan sistem harga dinamis) dalam proses penjualan tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga dapat berfluktuasi selama berbagai fase penjualan berdasarkan evaluasi permintaan dan ketersediaan tiket untuk setiap pertandingan.

Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menghadapi perkembangan tak terduga.

Dengan sistem harga variabel Piala Dunia 2026 FIFA, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, sistem harga dinamis akan berlaku begitu fase penjualan dibuka.

Bagaimana cara mendapatkan tiket hospitality Piala Dunia FIFA 2026?

Anda dapat menikmati yang terbaik dari Piala Dunia FIFA 2026 dengan paket hospitality lengkap yang mencakup tiket premium, makanan & minuman, dan lainnya, yang tersedia di ketiga negara tuan rumah.

Pertandingan Tunggal

Babak Grup: 1 pertandingan tim dari negara non-tuan rumah mana pun (kecuali CAN, MEX, USA)

Babak 32 Besar/Babak 16 Besar/Final Peringkat Ketiga: 1 pertandingan apa pun

Pilihan hospitality: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $1.400 USD / per orang

Seri Venue

Tonton setiap pertandingan di venue pilihan Anda.

Termasuk 4–9 pertandingan, tergantung pada lokasi

Semua hari pertandingan dan babak berlaku

Pilihan fasilitas: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Mulai dari $8.275 USD / per orang

Ikuti Tim Saya

Saksikan tim Anda beraksi di setiap pertandingan babak awal, di mana pun lokasinya.

Semua 3 pertandingan Fase Grup dan 1 pertandingan Babak 32 Besar

Semua hari pertandingan dan lokasi berlaku

Ikuti Tim Saya saat ini tidak tersedia untuk tim tuan rumah (Kanada, Meksiko, AS)

Pilihan fasilitas: FIFA Pavilion

Mulai dari $6.750 USD / per orang

Suite Pribadi dan Akses Platinum juga tersedia bagi kelompok perusahaan atau VIP yang mencari pilihan paling eksklusif.

Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Sebanyak 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan 48 slot tim nasional kini telah terisi secara resmi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah - Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat - yang lolos secara otomatis.

Susunan akhir peserta Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan

CAF (Afrika): Aljazair, Tanjung Verde, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia

CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curacao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat

CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay

OFC (Oseania): Selandia Baru

UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Republik Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki

Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, dengan pemenang playoff antarbenua dan Eropa memastikan tempat mereka di turnamen yang diperluas menjadi 12 grup yang akan dimulai pada bulan Juni ini.

Di mana saja lokasi Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Kanada BC Place (Vancouver) 48.821 BMO Field (Toronto) 72.766 Meksiko Estadio Banorte (Kota Meksiko) 48.821 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 Stadion Gillette (Boston) 63.815 Stadion AT&T (Dallas) 70.122 NRG Stadium, Houston 68.311 Stadion Arrowhead (Kansas City) 67.513 Stadion SoFi (Los Angeles) 69.650 Stadion Hard Rock, Miami 64.091 Stadion MetLife, New York 78.576 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 Stadion Levi's, San Francisco 69.391 Lumen Field, Seattle 65.123

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

104 pertandingan akan dimainkan selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: