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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
Book World Cup 2026 Tickets

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Cara Mendapatkan Tiket Piala Dunia FIFA 2026: Panduan Mengenai Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir, Tiket Bekas, Tim yang Lolos, Jadwal Pertandingan, dan Lainnya

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Semua yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan tiket Piala Dunia tersebut, termasuk tempat pembelian, harga tiket, dan informasi lainnya

Piala Dunia FIFA kembali digelar di Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak USA '94, yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli.

Dengan diperluasnya jumlah peserta menjadi 48 tim untuk pertama kalinya, turnamen ini dipastikan akan lebih besar dan lebih seru dari sebelumnya.

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Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Tanggal & Waktu Kick-offRincian PertandinganTiket
22 Juni, Kick-off pukul 13.00Grup I: Norwegia vs Senegal - Stadion New York New Jersey, ASTiket
22 Juni, Kick-off pukul 17.00Grup I: Prancis vs Irak - Stadion Philadelphia, ASTiket
22 Juni, Kick-off pukul 21.00Grup J: Argentina vs Austria - Stadion Dallas, ASTiket
23 Juni, Kick-off pukul 12.00Grup J: Yordania vs Aljazair - Stadion San Francisco Bay Area, ASTiket
23 Juni, Kick-off pukul 4 soreGrup L: Inggris vs Ghana - Stadion Boston, ASTiket
23 Juni, Kick-off pukul 7 malamGrup L: Panama vs Kroasia - Stadion Toronto, KanadaTiket
23 Juni, Kick-off pukul 10 malamGrup K: Portugal vs Uzbekistan - Stadion Houston, ASTiket
24 Juni, Kick-off pukul 12.00Grup K: Kolombia vs Republik Demokratik Kongo - Stadion Guadalajara, MeksikoTiket
24 Juni, Kick-off pukul 12 siangGrup C: Skotlandia vs Brasil - Stadion Miami, ASTiket
24 Juni, Kick-off pukul 3 soreGrup C: Maroko vs Haiti - Stadion Atlanta, ASTiket
24 Juni, Kick-off pukul 15.00Grup B: Swiss vs Kanada - BC Place Vancouver, KanadaTiket
24 Juni, Kick-off pukul 18.00Grup B: Bosnia dan Herzegovina vs Qatar - Seattle Stadium, ASTiket24 Juni, Kick-off pukul 21.00Grup A: Republik Ceko vs Meksiko - Stadion Mexico City, MeksikoTiket25 Juni, Kick-off pukul 12.00Grup A: Afrika Selatan vs Korea Selatan - Stadion Monterrey, MeksikoTiket25 Juni, Kick-off pukul 1 siangGrup E: Curaçao vs Pantai Gading - Stadion Philadelphia, ASTiket25 Juni, Kick-off pukul 16.00Grup E: Ekuador vs Jerman - Stadion New York New Jersey, ASTiket25 Juni, Kick-off pukul 7 malamGrup F: Jepang vs Swedia - Stadion Dallas, ASTiket25 Juni, Kick-off pukul 10 malamGrup F: Tunisia vs Belanda - Stadion Kansas City, ASTiket25 Juni, Kick-off pukul 12.00 (26 Juni waktu ET)Grup D: Turki vs Amerika Serikat - Stadion Los Angeles, ASTiket25 Juni, Kick-off pukul 02.00 (26 Juni ET)Grup D: Paraguay vs Australia - San Francisco Bay Area Stadium, ASTiket26 Juni, Kick-off pukul 3 soreGrup I: Norwegia vs Prancis - Stadion Boston, ASTiket26 Juni, Kick-off pukul 6 soreGrup I: Senegal vs Irak - Stadion Toronto, KanadaTiket27 Juni, Kick-off pukul 12.00Grup H: Cape Verde vs Arab Saudi - Stadion Houston, ASTiket27 Juni, Kick-off pukul 15.00Grup H: Uruguay vs Spanyol - Stadion Guadalajara, MeksikoTiket27 Juni, Kick-off pukul 18.00Grup G: Selandia Baru vs Belgia - BC Place Vancouver, KanadaTiket27 Juni, Kick-off pukul 21.00Grup G: Mesir vs Iran - Seattle Stadium, ASTiket27 Juni, Kick-off pukul 10 malamGrup L: Panama vs Inggris - Stadion New York New Jersey, ASTiket27 Juni, Kick-off pukul 10 malamGrup L: Kroasia vs Ghana - Stadion Philadelphia, ASTiket28 Juni – 3 Juli, Berbagai WaktuBabak 32 Besar: 2 tim teratas dari setiap grup + 8 tim peringkat ketiga terbaik - Semua Kota Tuan Rumah (Kecuali GDL & MTY)Tiket4 Juli – 7 Juli, Berbagai WaktuBabak 16 Besar: Akan Diumumkan Nanti - Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New JerseyTiket9 Juli – 11 Juli, Berbagai WaktuPerempat Final: Akan Diumumkan - Boston, Los Angeles, Miami, Kansas CityTiket14 Juli – 15 Juli, Kick-off pukul 15.00Semifinal: Akan Diumumkan - Stadion Dallas (Arlington) & Stadion Atlanta (Atlanta)Tiket18 Juli, Kick-off pukul 15.00Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Akan Diumumkan - Stadion Miami, ASTiket19 Juli, Kick-off pukul 15.00Final: TBC - Stadion New York New Jersey, ASTiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder: Pasar Sekunder Resmi FIFA, pasar sekunder Meksiko, informasi, dan lainnya

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Apakah saya bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?

Ya. Pasar Penjualan Kembali FIFA adalah saluran resmi untuk transaksi yang aman dan telah dibuka kembali pada 2 April. 

Situs ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA bagi warga negara asing, Amerika, dan Kanada.

Warga Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi pilihan yang populer dan layak bagi penggemar yang mencari blok tempat duduk tertentu atau akses ke pertandingan paling seru di turnamen ini. 

Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, harga tiket bisa mulai dari $60 untuk pertandingan awal babak penyisihan grup, tetapi bisa naik hingga lebih dari $10.000 untuk pertandingan final. 

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. 

Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

TahapKisaran harga tiket
Babak Grup (kecuali negara tuan rumah)$60 - $620
Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735
Babak 32 Besar$105 - $750
Babak 16 Besar$170 - $980 
Perempat final $275 - $1.775
Semifinal $420 - $3.295
Final$2.030 - $10.875

Apa itu sistem harga variabel FIFA?

Pendekatan FIFA dalam penjualan tiket sejalan dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, di mana harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan jumlah penonton. 

FIFA menerapkan sistem harga variabel (bersama dengan harga dinamis) untuk proses penjualan tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga dapat berfluktuasi sepanjang berbagai fase penjualan berdasarkan evaluasi permintaan dan ketersediaan tiket untuk setiap pertandingan.

Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menghadapi perkembangan tak terduga yang mungkin terjadi. 

Dengan penetapan harga variabel Piala Dunia FIFA 2026, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, penetapan harga dinamis akan berlaku begitu fase penjualan dibuka.

Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Sebanyak 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan 48 slot tim nasional kini telah terisi secara resmi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah — Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat — yang lolos secara otomatis.

Daftar tim final untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan
  • CAF (Afrika): Aljazair, Kepulauan Cape Verde, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia
  • CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curaçao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat
  • CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oseania): Selandia Baru
  • UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki

Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, dengan pemenang babak playoff antarbenua dan Eropa memastikan tempat mereka di turnamen yang diperluas menjadi 12 grup yang akan dimulai pada Juni ini.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). 

NegaraStadion (Kota)Kapasitas Stadion Piala Dunia
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MeksikoEstadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Amerika SerikatStadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000
 Stadion Gillette (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Stadion Hard Rock, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. 

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara. 

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara. 

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

  • Kanada: Toronto dan Vancouver
  • Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey
  • Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

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