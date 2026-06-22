Piala Dunia FIFA kembali digelar di Amerika Utara untuk pertama kalinya sejak USA '94, yang akan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli.

Dengan diperluasnya jumlah peserta menjadi 48 tim untuk pertama kalinya, turnamen ini dipastikan akan lebih besar dan lebih seru dari sebelumnya.

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Tanggal & Waktu Kick-off Rincian Pertandingan Tiket 22 Juni, Kick-off pukul 13.00 Grup I: Norwegia vs Senegal - Stadion New York New Jersey, AS Tiket 22 Juni, Kick-off pukul 17.00 Grup I: Prancis vs Irak - Stadion Philadelphia, AS Tiket 22 Juni, Kick-off pukul 21.00 Grup J: Argentina vs Austria - Stadion Dallas, AS Tiket 23 Juni, Kick-off pukul 12.00 Grup J: Yordania vs Aljazair - Stadion San Francisco Bay Area, AS Tiket 23 Juni, Kick-off pukul 4 sore Grup L: Inggris vs Ghana - Stadion Boston, AS Tiket 23 Juni, Kick-off pukul 7 malam Grup L: Panama vs Kroasia - Stadion Toronto, Kanada Tiket 23 Juni, Kick-off pukul 10 malam Grup K: Portugal vs Uzbekistan - Stadion Houston, AS Tiket 24 Juni, Kick-off pukul 12.00 Grup K: Kolombia vs Republik Demokratik Kongo - Stadion Guadalajara, Meksiko Tiket 24 Juni, Kick-off pukul 12 siang Grup C: Skotlandia vs Brasil - Stadion Miami, AS Tiket 24 Juni, Kick-off pukul 3 sore Grup C: Maroko vs Haiti - Stadion Atlanta, AS Tiket 24 Juni, Kick-off pukul 15.00 Grup B: Swiss vs Kanada - BC Place Vancouver, Kanada Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026?

24 Juni, Kick-off pukul 18.00Grup B:- Seattle Stadium, AS Tiket 24 Juni, Kick-off pukul 21.00Grup A:- Stadion Mexico City, Meksiko Tiket 25 Juni, Kick-off pukul 12.00Grup A:- Stadion Monterrey, Meksiko Tiket 25 Juni, Kick-off pukul 1 siangGrup E:- Stadion Philadelphia, AS Tiket 25 Juni, Kick-off pukul 16.00Grup E:- Stadion New York New Jersey, AS Tiket 25 Juni, Kick-off pukul 7 malamGrup F:- Stadion Dallas, AS Tiket 25 Juni, Kick-off pukul 10 malamGrup F:- Stadion Kansas City, AS Tiket 25 Juni, Kick-off pukul 12.00 (26 Juni waktu ET)Grup D:- Stadion Los Angeles, AS Tiket 25 Juni, Kick-off pukul 02.00 (26 Juni ET)Grup D:- San Francisco Bay Area Stadium, AS Tiket 26 Juni, Kick-off pukul 3 soreGrup I:- Stadion Boston, AS Tiket 26 Juni, Kick-off pukul 6 soreGrup I:- Stadion Toronto, Kanada Tiket 27 Juni, Kick-off pukul 12.00Grup H:- Stadion Houston, AS Tiket 27 Juni, Kick-off pukul 15.00Grup H:- Stadion Guadalajara, Meksiko Tiket 27 Juni, Kick-off pukul 18.00Grup G:- BC Place Vancouver, Kanada Tiket 27 Juni, Kick-off pukul 21.00Grup G:- Seattle Stadium, AS Tiket 27 Juni, Kick-off pukul 10 malamGrup L:- Stadion New York New Jersey, AS Tiket 27 Juni, Kick-off pukul 10 malamGrup L:- Stadion Philadelphia, AS Tiket 28 Juni – 3 Juli, Berbagai WaktuBabak 32 Besar: 2 tim teratas dari setiap grup + 8 tim peringkat ketiga terbaik - Semua Kota Tuan Rumah (Kecuali GDL & MTY) Tiket 4 Juli – 7 Juli, Berbagai WaktuBabak 16 Besar: Akan Diumumkan Nanti - Vancouver, Seattle, Mexico City, Houston, Dallas, Atlanta, Philadelphia, New York, New Jersey Tiket 9 Juli – 11 Juli, Berbagai WaktuPerempat Final: Akan Diumumkan - Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Tiket 14 Juli – 15 Juli, Kick-off pukul 15.00Semifinal: Akan Diumumkan - Stadion Dallas (Arlington) & Stadion Atlanta (Atlanta) Tiket 18 Juli, Kick-off pukul 15.00Pertandingan Perebutan Tempat Ketiga: Akan Diumumkan - Stadion Miami, AS Tiket 19 Juli, Kick-off pukul 15.00Final: TBC - Stadion New York New Jersey, AS Tiket

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang sejarah.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (S&K) dari situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

BACA LEBIH LANJUT: Cara membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder: Pasar Sekunder Resmi FIFA, pasar sekunder Meksiko, informasi, dan lainnya

Apakah saya bisa membeli tiket Piala Dunia 2026 dari pasar sekunder?

Ya. Pasar Penjualan Kembali FIFA adalah saluran resmi untuk transaksi yang aman dan telah dibuka kembali pada 2 April.

Situs ini dapat diakses melalui portal tiket di situs web FIFA bagi warga negara asing, Amerika, dan Kanada.

Warga Meksiko disarankan menggunakan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), yang juga telah dibuka kembali untuk menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah jaminan resmi.

Pasar sekunder seperti StubHub tetap menjadi pilihan yang populer dan layak bagi penggemar yang mencari blok tempat duduk tertentu atau akses ke pertandingan paling seru di turnamen ini.

Pastikan untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs web tempat Anda membeli.

Berapa harga tiket Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan penerapan harga dinamis, harga tiket bisa mulai dari $60 untuk pertandingan awal babak penyisihan grup, tetapi bisa naik hingga lebih dari $10.000 untuk pertandingan final.

Harga kemungkinan akan berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket.

Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $10.875

Apa itu sistem harga variabel FIFA?

Pendekatan FIFA dalam penjualan tiket sejalan dengan tren di berbagai sektor olahraga dan hiburan, di mana harga berfluktuasi untuk mengoptimalkan penjualan dan jumlah penonton.

FIFA menerapkan sistem harga variabel (bersama dengan harga dinamis) untuk proses penjualan tiket Piala Dunia 2026, yang berarti harga dapat berfluktuasi sepanjang berbagai fase penjualan berdasarkan evaluasi permintaan dan ketersediaan tiket untuk setiap pertandingan.

Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu, yang memberikan fleksibilitas lebih dalam menghadapi perkembangan tak terduga yang mungkin terjadi.

Dengan penetapan harga variabel Piala Dunia FIFA 2026, harga ditetapkan secara fleksibel sebelum tiket ditawarkan pada setiap fase penjualan. Namun, penetapan harga dinamis akan berlaku begitu fase penjualan dibuka.

Tim mana saja yang telah lolos ke Piala Dunia FIFA 2026?

Sebanyak 211 tim memulai perjalanan menuju edisi ke-23 Piala Dunia FIFA, dengan 48 slot tim nasional kini telah terisi secara resmi. Ini termasuk tiga negara tuan rumah — Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat — yang lolos secara otomatis.

Daftar tim final untuk Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

AFC (Asia): Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan

Australia, Iran, Irak, Jepang, Yordania, Qatar, Arab Saudi, Korea Selatan, Uzbekistan CAF (Afrika): Aljazair, Kepulauan Cape Verde, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia

Aljazair, Kepulauan Cape Verde, Republik Demokratik Kongo, Mesir, Ghana, Pantai Gading, Maroko, Senegal, Afrika Selatan, Tunisia CONCACAF (Amerika Utara/Tengah & Karibia): Kanada, Curaçao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat

Kanada, Curaçao, Haiti, Meksiko, Panama, Amerika Serikat CONMEBOL (Amerika Selatan): Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasil, Kolombia, Ekuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oseania): Selandia Baru

Selandia Baru UEFA (Eropa): Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Kroasia, Ceko, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Norwegia, Portugal, Skotlandia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki

Proses kualifikasi berakhir pada 31 Maret 2026, dengan pemenang babak playoff antarbenua dan Eropa memastikan tempat mereka di turnamen yang diperluas menjadi 12 grup yang akan dimulai pada Juni ini.

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat).

Negara Stadion (Kota) Kapasitas Stadion Piala Dunia Kanada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Meksiko Estadio Azteca (Kota Meksiko) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Amerika Serikat Stadion Mercedes-Benz (Atlanta) 75.000 Stadion Gillette (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Stadion Arrowhead (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Stadion Hard Rock, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, yang akan digelar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 34 hari di seluruh Amerika Utara.

Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Di mana Piala Dunia FIFA 2026 akan diselenggarakan?

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut: