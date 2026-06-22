Para penggemar sepak bola sangat ingin menyaksikan Cristiano Ronaldo dan para pemain Selecao das Quinas lainnya di Amerika Utara pada Piala Dunia 2026 musim panas ini.

Portugal telah menjadi salah satu tim yang bersinar di kancah internasional selama sekitar satu dekade terakhir. Selain menjuarai Kejuaraan Eropa 2016, mereka juga dinobatkan sebagai juara Liga Bangsa-Bangsa UEFA pada tahun 2019 dan 2025.

Bagaimana jadwal pertandingan grup Portugal di Piala Dunia 2026?

Tanggal Pertandingan (Waktu Kick-off setempat) Tempat Tiket Rabu, 17 Juni Portugal vs Republik Demokratik Kongo (12.00) NRG Stadium (Houston) Tiket Selasa, 23 Juni Portugal vs Uzbekistan (pukul 12 siang) Stadion NRG (Houston) Tiket Sabtu, 27 Juni Kolombia vs Portugal (pukul 19.30) Stadion Hard Rock (Miami Gardens) Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 Portugal?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan (T&C) dari situs sekunder mana pun sebelum membeli tiket.

Tiket Piala Dunia Portugal 2026: Berapa harganya?

Tiket pertandingan untuk pertandingan penyisihan grup Piala Dunia FIFA 2026 Portugal dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar area kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan harga ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980 Perempat final $275 - $1.775 Semifinal $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

Apa yang Dapat Diharapkan dari Portugal di Piala Dunia

Meskipun kita bisa menutup mata dan menutup telinga, kita tidak bisa mengabaikan hal yang tak terelakkan yang akan terjadi pada suatu saat dalam setahun ke depan. Cristiano Ronaldo akan pensiun dari olahraga yang telah menjadikannya sosok legendaris di seluruh dunia.

Ronaldo, yang secara mengejutkan melakukan debutnya bersama timnas Portugal pada 2003, sekali lagi menjadi teladan yang luar biasa bagi rekan-rekan setimnya selama kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 yang sukses. Ia memuncaki daftar pencetak gol tim dengan mencetak lima gol, yang membuat total golnya di level internasional menjadi 143 gol.

Tidak mengherankan bahwa kenaikan peringkat Portugal di FIFA bertepatan dengan kemunculan CR7 di kancah internasional. Sebelum lolos ke Piala Dunia Korea/Jepang 2002, mereka hanya pernah berpartisipasi dalam dua edisi Piala Dunia selama rentang waktu 70 tahun. Portugal kini menjadi pemain utama di kancah dunia, terlibat dalam setiap edisi Piala Dunia sejak 2002 dan secara mengesankan finis di peringkat ke-4 pada tahun 2006.

Kapan Piala Dunia FIFA 2026 akan digelar?

Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026, mencakup 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Sebanyak 104 pertandingan akan digelar selama 39 hari di seluruh Amerika Utara. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan diikuti oleh 48 tim dan diselenggarakan bersama oleh tiga negara.

Kota-kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 adalah sebagai berikut:

Kanada: Toronto dan Vancouver

Toronto dan Vancouver Meksiko: Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey

Guadalajara, Kota Meksiko, dan Monterrey Amerika Serikat: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New Jersey, Philadelphia, San Francisco, dan Seattle

Di mana saja lokasi penyelenggaraan Piala Dunia FIFA 2026?

Pada bulan Juni 2022, enam belas kota tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 telah diumumkan (dua di Kanada, tiga di Meksiko, dan sebelas di Amerika Serikat). Simak kota-kota tersebut beserta stadion yang akan digunakan sebagai tempat penyelenggaraan di bawah ini: