Cara mendapatkan tiket pertandingan West Ham vs Leeds: Harga tiket Piala FA, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

West Ham akan menjamu Leeds di London Stadium, London, pada Minggu, 5 April, dalam laga perempat final Piala FA yang sangat krusial antara dua rival bersejarah yang berjuang untuk lolos ke semifinal di Wembley.

Meskipun kedua tim saat ini berada di papan bawah Liga Premier, pertandingan sistem gugur ini menawarkan peluang penting untuk menentukan musim mereka melalui perjalanan jauh di ajang piala.

Kapan kick-off pertandingan West Ham vs Leeds di Piala FA?

London Stadium

Bagaimana cara membeli tiket FA Cup West Ham vs Leeds?

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai cara teraman untuk mendapatkan tiket Piala FA.

Pemesanan dini sangat penting, dengan pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan tempat duduk.

Tiket Piala FA tidak secara otomatis termasuk dalam harga tiket musiman sebuah tim, tetapi pemegang tiket musiman (dan anggota klub) biasanya akan diberi prioritas untuk membeli tiket mereka pada periode tertentu.

Selain membeli tiket FA Cup melalui jalur resmi, para penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder melalui platform seperti StubHub, jika Anda mencari tiket pada menit-menit terakhir.

West Ham vs Leeds di Piala FA: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa West Ham vs Leeds

West Ham vs Leeds: Rekor Head-to-Head Terbaru

West Ham vs Leeds Klasemen

Apa yang bisa diharapkan dari West Ham vs Leeds?

West Ham United melaju ke babak perempat final ini setelah melalui periode performa domestik yang tidak konsisten. The Hammers saat ini berada di peringkat ke-18 Liga Premier, dan tiket mereka ke delapan besar diamankan melalui hasil imbang dramatis 2-2 dan kemenangan adu penalti atas Brentford pada 18 Maret.

Leeds United, yang berada di posisi ke-15 di liga utama, mencapai babak ini setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Norwich City pada putaran kelima pada 8 Maret.

Baru-baru ini, tim asuhan Daniel Farke bermain imbang tanpa gol 0-0 melawan Brentford pada 21 Maret 2026. Stabilitas pertahanan menjadi kunci bagi The Whites, dengan kiper Karl Darlow dan kapten Ethan Ampadu memberikan fondasi yang kokoh.

Pertandingan pada hari Minggu Paskah ini menandai pertemuan langka di London Stadium, di mana penonton diproyeksikan memadati stadion. Dengan Leeds membawa alokasi penuh 15% tiket tandang sebanyak 9.000 lembar, atmosfer di stadion dipastikan akan sangat meriah.

Pertandingan ini menandai pertama kalinya Leeds tampil di perempat final Piala FA sejak 2003, yang menambah bobot historis yang signifikan pada pertemuan ini.

