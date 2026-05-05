Cara mendapatkan tiket pertandingan West Ham vs Arsenal: Harga tiket Liga Premier, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

West Ham akan menjamu Arsenal di London Stadium, London, pada Minggu, 10 Mei, dalam laga yang diprediksi akan menjadi derby London yang sangat seru, dengan implikasi perebutan gelar juara dan pertarungan menghindari degradasi di kedua ujung klasemen.

Saat ini, West Ham berada di peringkat ke-18 di Liga Premier, sementara Arsenal berada di peringkat pertama. The Hammers sedang berjuang keras untuk keluar dari zona degradasi, sementara The Gunners berusaha mendekati trofi liga pertama mereka dalam lebih dari dua dekade.

Kapan pertandingan West Ham vs Arsenal di Liga Premier akan digelar?

Bagaimana cara membeli tiket Liga Premier West Ham vs Arsenal?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan, yang dapat diperoleh melalui portal tiket resmi klub.

Klub sepak bola Inggris biasanya membagikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, kepada pemegang tiket musiman. Kemudian, kepada mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, kepada masyarakat umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket pada menit-menit terakhir, para penggemar juga biasanya membeli tiket melalui platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari laga West Ham vs Arsenal?

Arsenal tiba di London Timur sebagai pemimpin klasemen, setelah mempertahankan keunggulan tipis mereka atas Manchester City berkat kemenangan profesional 1-0 atas Newcastle United pada 25 April. Tim asuhan Mikel Arteta sedang dalam perburuan bersejarah, dan dengan pertarungan yang berpotensi menentukan gelar juara melawan City yang masih segar dalam ingatan, The Gunners tahu bahwa kehilangan poin pada tahap ini bisa berakibat fatal.

Namun, West Ham sedang berjuang untuk bertahan di Liga Premier. The Hammers telah menjalani musim yang sulit, dan kekalahan telak 3-0 dari Brentford pada 2 Mei membuat mereka terpuruk di tiga besar terbawah.

Terlepas dari posisi mereka di liga, tim asuhan David Moyes telah menunjukkan bahwa mereka bisa bersaing di kandang sendiri, terbukti dengan kemenangan 2-1 mereka atas Everton pada 25 April.

Sejarah juga menunjukkan bahwa mereka mampu membuat The Gunners frustrasi - dalam pertandingan tandang di Emirates pada 28 September, The Hammers bertahan dengan kokoh dalam waktu yang lama sebelum akhirnya kalah tipis 2-1.

Berapa harga tiket pertandingan West Ham vs Arsenal di Liga Premier?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap tim.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, di mana pemandangan yang lebih baik biasanya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan—misalnya, pertandingan besar melawan lawan ternama mungkin masuk ke kategori yang lebih tinggi, sehingga harganya pun naik.

Liga Premier telah membatasi harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, Anda mungkin ingin mencari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan memburu tiket-tiket tersebut.

