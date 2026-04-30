Valencia akan menjamu Barcelona di Estadio de Mestalla, Valencia, pada Minggu, 24 Mei, dalam laga penutup musim yang diprediksi akan berlangsung meriah, saat raksasa Catalan itu berupaya secara resmi mengukuhkan dominasi mereka di liga musim ini.

Valencia saat ini berada di peringkat ke-12 di La Liga, sementara Barcelona berada di peringkat pertama, dengan keunggulan 11 poin di puncak klasemen yang memastikan gelar juara dengan sisa pertandingan yang masih tersisa.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Valencia vs Barcelona, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Bagaimana cara membeli tiket LaLiga Valencia vs Barcelona?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan La Liga, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan.

Untuk membeli tiket La Liga, cara paling andal adalah mengunjungi situs web resmi klub, lalu membuka bagian 'Tiket'.

Jika tiket sudah habis terjual di saluran resmi atau Anda ingin memesan tempat duduk sebelum penjualan resmi dibuka atau mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir, Anda mungkin ingin mempertimbangkan platform penjualan tiket sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Valencia vs Barcelona?

Hari terakhir musim La Liga di Mestalla mempertemukan dua tim yang berada pada fase yang sangat berbeda dalam perjalanan mereka.

Bagi Barcelona, pertandingan ini menjadi ajang perayaan bagi tim asuhan Hansi Flick, yang telah menguasai kompetisi dengan penampilan menyerang yang tak kenal lelah sepanjang musim semi. Blaugrana memasuki pertandingan ini dalam performa gemilang, baru-baru ini meraih kemenangan telak 2-0 atas Getafe pada 25 April dan kemenangan tipis 1-0 atas Celta Vigo pada 22 April.

Sementara itu, Valencia berada di zona aman di papan tengah, setelah berhasil menjauh dari ancaman degradasi. Los Che telah menunjukkan bahwa mereka masih bisa menjadi kekuatan di kandang sendiri, terbukti dari kemenangan 2-1 mereka atas Girona pada 25 April. Valencia akan berjuang keras untuk memulihkan harga diri di hadapan para penggemar tuan rumah, dengan mengandalkan kecepatan Largie Ramazani untuk memanfaatkan celah apa pun dalam susunan pemain Barça yang telah dirotasi.

Berapa harga tiket pertandingan Valencia vs Barcelona di LaLiga?

Harga tiket La Liga sangat bervariasi.

Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, dan lansia, tetapi kisaran harga ini berbeda-beda di setiap klub.

Selain faktor-faktor tersebut, lokasi tempat duduk di dalam stadion sangat memengaruhi harga tiket, di mana tempat duduk dengan pemandangan terbaik biasanya dihargai paling mahal. Beberapa klub juga mengelompokkan pertandingan berdasarkan kategori, di mana pertandingan unggulan melawan lawan-lawan ternama, seperti derby Madrid (Real Madrid vs Atlético Madrid) dan El Clásico (Barcelona vs Real Madrid), masuk ke dalam kategori tertinggi, sehingga harganya pun ikut naik.

Harga tiket La Liga 2025-26 berdasarkan klub

Klub Stadion& Kisaran Harga Tiket (Dewasa) Alaves Mendizorrotza €13 - €59 Athletic Bilbao San Mames €30 - €110 Atletico Madrid Metropolitano €30 - €150 Barcelona Camp Nou €46 - €149 Celta Vigo Balaidos €20 - €80 Elche Martinez Valero €25 - €90 Espanyol Stadion RCDE €30 - €100 Getafe Coliseum €40 - €95 Girona Montilivi €35–€64 Levante Ciutat de Valencia €30 - €90 Mallorca Mallorca Son Moix €40 - €95 Osasuna El Sadar €40 - €140 Rayo Vallecano Vallecas €20 - €90 Real Betis La Cartuja €20 - €90 Real Madrid Santiago Bernabeu €20 - €90 Real Oviedo Carlos Tartiere €21 - €75 Real Sociedad Anoeta €25 - €60 Sevilla Ramon Sanchez-Pizjuan €45 - €165 Valencia Mestalla €30 - €100 Villarreal La Ceramica €20 - €50

