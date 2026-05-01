Tottenham akan menjamu Leeds United di StadionTottenham Hotspur, London, pada Senin, 11 Mei, dalam laga krusial yang diperebutkan enam poin dalam pertarungan menghindari degradasi, saat Spurs berjuang mempertahankan status mereka di Liga Premier.

Saat ini, Tottenham berada di peringkat ke-18 di Liga Premier, sementara Leeds United di peringkat ke-15. Klub asal London Utara ini berada di zona degradasi dan membutuhkan hasil positif untuk melompati sesama tim yang sedang berjuang, West Ham dan Nottingham Forest.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk pertandingan Tottenham vs Leeds United, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Tottenham vs Leeds di Liga Premier berlangsung?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Tottenham vs Leeds di Liga Premier?

Tersedia berbagai pilihan tiket untuk pertandingan Liga Premier, mulai dari tiket pertandingan tunggal hingga tiket musiman dan paket perhotelan tambahan, yang tersedia melalui portal tiket resmi klub.

Klub-klub sepak bola Inggris biasanya mengalokasikan tiket dalam tiga tahap:

Pertama, bagi pemegang tiket musiman. Kemudian, bagi mereka yang pernah menghadiri pertandingan kandang sebelumnya dan diurutkan berdasarkan poin loyalitas. Terakhir, untuk umum selama periode penjualan umum.

Jika Anda mencari tiket last-minute, para penggemar juga mencari tiket di platform sekunder seperti StubHub.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Tottenham vs Leeds?

Bagi Spurs, pertandingan kandang ini jelas merupakan pertandingan yang harus dimenangkan untuk menghindari prospek yang tak terbayangkan, yaitu degradasi ke Championship.

Leeds United tiba di London setelah menjalani musim yang penuh pasang surut. Meskipun mereka hampir pasti lolos dari degradasi, mereka ingin bangkit dari kekecewaan setelah kekalahan 1-0 dari Chelsea di semifinal Piala FA pada 26 April.

Pasukan Daniel Farke belakangan ini sering mengalahkan tim-tim besar, terutama saat mereka mengejutkan Manchester United dengan kemenangan 2-1 di Old Trafford pada 13 April.

Berapa harga tiket Liga Premier Tottenham vs Leeds?

Harga tiket Liga Premier sangat bervariasi. Sebagian besar klub menawarkan harga berjenjang berdasarkan kelompok usia, termasuk kategori dewasa, remaja, pelajar, dan lansia, namun rentang harga ini berbeda-beda antar tim.

Lokasi kursi dan penempatan tribun sangat memengaruhi harga, dengan pemandangan premium sering kali memiliki harga yang lebih mahal. Beberapa klub juga mengklasifikasikan pertandingan ke dalam beberapa kategori - misalnya, pertandingan besar melawan lawan-lawan ternama mungkin masuk ke dalam kategori yang lebih tinggi, dengan harga yang naik sesuai dengan itu.

Liga Premier telah menetapkan batas harga tiket pertandingan tandang sebesar £30 per tiket. Jadi, jika Anda mencari pilihan yang lebih murah, sebaiknya cari tahu jadwal pertandingan tandang tim Anda dan buru tiket-tiket tersebut.

