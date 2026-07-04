Cara mendapatkan tiket pertandingan Swiss vs Kolombia: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Perjalanan turnamen Swiss yang tanpa cela terus mengumpulkan momentum luar biasa, memicu lonjakan permintaan tiket yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Rossocrociati dengan mudah mengalahkan Aljazair 2-0 pada Kamis untuk memastikan tiket mereka ke babak 16 besar Piala Dunia FIFA untuk keempat kalinya berturut-turut.
Gol-gol klinis dari Breel Embolo dan Dan Ndoye menjadi penutup dari pertunjukan taktik brilian lainnya yang ditampilkan tim disiplin asuhan Murat Yakin, memperkuat keyakinan bahwa skuad ini siap untuk akhirnya menembus batas historis mereka di perempat final.
Tim asuhan Yakin akan menghadapi Kolombia, yang mengalahkan Ghana 1-0 pada hari Jumat untuk mencapai babak 16 besar untuk pertama kalinya sejak Piala Dunia 2018.
Gol pada menit ke-14 dari Jhon Arias terbukti menjadi penentu saat skuad asuhan Néstor Lorenzo berhasil mengungguli Black Stars. Kolombia kini berharap bisa mencapai perempat final Piala Dunia untuk kedua kalinya, menyusul perjalanan mengesankan La Tricolor ke delapan besar di Brasil 2014.
Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket pertandingan Swiss vs Kolombia, serta berapa harganya.
Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Swiss vs Kolombia?
Pertandingan sistem gugur babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver.
Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Swiss vs Kolombia?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Berapa harga tiket pertandingan Swiss vs Kolombia di Piala Dunia?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi Standar)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
Piala Dunia Swiss vs Kolombia: Semua yang perlu Anda ketahui
Performa Terkini Swiss vs Kolombia
SUI - Performa
COL - Performa
Swiss vs Kolombia: Rekor Pertemuan Terbaru
Baca selengkapnya
- Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal peluncuran, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya
- Cara mendapatkan tiket Final Piala Dunia FIFA 2026: Harga di MetLife Stadium, informasi, dan lainnya
- Panduan harga dinamis tiket Piala Dunia FIFA 2026: Apa yang dimaksud dengan harga dinamis?
- Apa tiket Piala Dunia termurah?