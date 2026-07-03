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Cara mendapatkan tiket pertandingan Swiss vs Kolombia ATAU Ghana: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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World Cup

Swiss akan menghadapi Kolombia ATAU Ghana pada pertandingan berikutnya di Piala Dunia. Berikut cara mendapatkan tiketnya

Perjalanan turnamen Swiss yang tanpa cela terus mengumpulkan momentum luar biasa, memicu lonjakan permintaan tiket yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah Rossocrociati dengan mudah mengalahkan Aljazair 2-0 kemarin untuk memastikan tiket mereka ke babak 16 besar Piala Dunia untuk keempat kalinya berturut-turut.

Gol-gol tajam dari Breel Embolo dan Dan Ndoye menjadi penutup dari pertunjukan taktis yang brilian dari tim asuhan Murat Yakin yang disiplin ini, sehingga semakin memperkuat keyakinan bahwa skuad ini siap untuk akhirnya menembus batas historis mereka di perempat final.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Swiss vs Kolombia ATAU Ghana?

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World Cup - Final Stage
BC Place Vancouver

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Swiss vs Kolombia ATAU Ghana di Piala Dunia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara sekilas:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Swiss vs Kolombia ATAU Ghana di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Tahap / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

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