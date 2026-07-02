Swiss akan bertolak ke Vancouver untuk menghadapi Aljazair setelah secara resmi mengamankan posisi teratas di Grup B dan memastikan tiketnya ke Babak 32 Besar.
Mereka akan berhadapan dengan tim Aljazair yang tangguh, yang berhasil melewati babak penyisihan Grup J yang berat untuk mempertahankan ambisi mereka di kancah dunia.
Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Swiss vs Aljazair?
Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Swiss vs Aljazair di Piala Dunia?
Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.
Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.
Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:
- Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
- Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
- Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.
Berapa harga tiket pertandingan Swiss vs Aljazair di Piala Dunia?
FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.
Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.
Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:
Tanggal
Babak / Kategori
Kisaran Harga Resmi
Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi)
$225 – $540
$550 – $3.200 ($1.250)
28 Juni - 3 Juli
Babak 32 Besar (Lokasi Standar)
$225 – $540
$400 – $2.800 ($1.134)
4 Juli – 7 Juli
Babak 16 Besar
$240 – $640
$650 – $4.200 ($1.518)
9 Juli – 11 Juli
Perempat final
$450 – $1.775
$850 – $5.500 ($2.348)
14 Juli – 15 Juli
Semifinal
$930 – $3.295
$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 Juli
Pertandingan perebutan tempat ketiga
$250 – $800
$500 – $3.500 ($1.480)
19 Juli
Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)
$1.490 – $7.875
$5.900 – $38.000+ ($15.240)
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