Cara mendapatkan tiket pertandingan Sporting CP vs Arsenal: Harga tiket perempat final Liga Champions, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Sporting CP akan menjamu Arsenal di Estádio José Alvalade, Lisbon, pada Selasa, 7 April.

Sporting CP saat ini berada di peringkat pertama Primeira Liga, sementara Arsenal berada di peringkat pertama Premier League, menikmati musim domestik paling dominan mereka dalam lebih dari dua dekade.

Bagaimana cara mendapatkan tiket pertandingan Sporting CP vs Arsenal, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Liga Champions Sporting CP vs Arsenal?

Champions League - Final Stage Estadio Jose Alvalade

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Sporting CP vs Arsenal?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA.

Sebaliknya, tiket dijual oleh masing-masing klub yang berkompetisi di edisi musim ini.

Anda harus mengunjungi situs masing-masing klub untuk pertandingan yang ingin Anda hadiri dan membeli tiket dari sana.

Meskipun situs resmi klub merupakan cara paling aman bagi para pendukung untuk membeli tiket Liga Champions, mereka yang ingin menonton pertandingan mungkin ingin mempertimbangkan situs-situs sekunder seperti StubHub sebagai alternatif untuk mendapatkan tiket pada menit-menit terakhir.

Berapa harga tiket Liga Champions Sporting CP vs Arsenal?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub mana yang bertanding, lokasi pertandingan, dan tahap kompetisi.

Misalnya, pertandingan semifinal yang menampilkan Real Madrid atau Arsenal akan jauh lebih mahal daripada pertandingan fase grup di Limassol, saat melawan Pafos.

Klub biasanya menetapkan harga tiket Liga Champions UEFA pada awal musim untuk fase grup. Jika sebuah tim lolos ke babak gugur, harga mungkin naik untuk pertandingan tertentu, tergantung pada lawan, lokasi, dan permintaan.

Pantau terus portal tiket resmi berbagai klub untuk informasi tambahan mengenai ketersediaan dan harga.

Jika Anda mencari opsi pada menit-menit terakhir, tiket di situs-situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini masih tersedia.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Sporting CP vs Arsenal?

Sporting CP mencapai babak ini berkat comeback sensasional di babak 16 besar. Setelah kekalahan telak 3-0 di kandang FK Bodø/Glimt pada 11 Maret, mereka menampilkan permainan yang luar biasa di kandang pada 17 Maret, menang 5-0 di Alvalade untuk melaju ke babak berikutnya.

Performa mereka di liga domestik tetap luar biasa, yang ditandai dengan kemenangan penting 1-0 atas rival mereka FC Porto pada 3 Maret.

Sementara itu, Arsenal tampil konsisten. Mereka memastikan tiket ke perempat final dengan mengalahkan Bayer Leverkusen, setelah bermain imbang 1-1 di Jerman (11 Maret) dan meraih kemenangan telak 2-0 di Emirates pada 17 Maret.

Dengan Bukayo Saka dalam performa kelas dunia dan Martin Ødegaard yang mengendalikan permainan di lini tengah, The Gunners tampak seperti pesaing serius untuk trofi ini.

Baca selengkapnya