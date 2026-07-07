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Los Angeles Stadium
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Book Spain vs Belgium World Cup Tickets

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Cara mendapatkan tiket pertandingan Spanyol vs Belgia: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak perempat final, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

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Tickets
World Cup
Spain
Belgium

Spanyol akan berhadapan dengan Belgia dalam laga perempat final Piala Dunia di Los Angeles. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Gol penentu Mikel Merino di masa tambahan waktu membawa Spanyol mengalahkan Portugal asuhan Cristiano Ronaldo dalam laga babak 16 besar Piala Dunia di Dallas. Dengan kemenangan ini, La Roja tidak hanya menyamai rekor rentetan pertandingan tak terkalahkan terpanjang mereka sepanjang sejarah (35 pertandingan), tetapi juga berhasil menjaga gawang tetap tak kebobolan untuk keenam kalinya berturut-turut di Piala Dunia.

Belgia berharap dapat mematahkan kedua rekor tersebut saat mereka berhadapan dengan Spanyol dalam pertandingan perempat final pada hari Jumat di Los Angeles. Meskipun Red Devils kadang-kadang gagal tampil memukau (bermain imbang 0-0 dan 1-1 masing-masing melawan Iran dan Mesir pada fase grup), mereka berhasil mengalahkan tuan rumah bersama turnamen ini, Amerika Serikat, di babak 16 besar dan kini akan berusaha mempertahankan performa tersebut.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket pertandingan Spanyol vs Belgia, serta berapa harganya.

Kapan pertandingan Spanyol vs Belgia dimulai?

Pertandingan perempat final yang mempertemukan dua tim Eropa ini akan berlangsung di Los Angeles Stadium (SoFi Stadium).

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World Cup - Final Stage
Los Angeles Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Spanyol vs Belgia?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Spanyol vs Belgia di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Spanyol vs Belgia

ESP

ESP - Performa

CPV
S0-0
KSA
M4-0
URU
M0-1
AUT
M3-0
POR
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
9/0
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
0/5
BEL

BEL - Performa

EGY
S1-1
IRN
S0-0
NZL
M1-5
SEN
M3-2
USA
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Spanyol vs Belgia: Rekor Pertemuan Terbaru

ESP

Last 5 matches

BEL

5

Menang

0

Seri

0

Menang

13

Gol tercipta

1
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
2/5
Kedua tim mencetak gol
1/5

Spanyol vs Belgia: Berita Tim

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