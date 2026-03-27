Cara mendapatkan tiket pertandingan Southampton vs Arsenal: Harga tiket Piala FA, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Southampton akan menjamu Arsenal di Stadion St Mary's, Southampton, pada Sabtu, 4 April, dalam laga perempat final Piala FA yang krusial dan menjadi rintangan besar bagi kedua klub dalam upaya mereka meraih gelar domestik.

The Saints memasuki pertandingan ini sebagai wakil dari Championship, dengan target mengalahkan salah satu kandidat juara Liga Premier di kandang sendiri.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk mendapatkan tiket pertandingan Southampton vs Arsenal, termasuk di mana membelinya dan berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Piala FA Southampton vs Arsenal?

Bagaimana cara membeli tiket FA Cup Southampton vs Arsenal?

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai cara teraman untuk mendapatkan tiket Piala FA.

Pemesanan dini sangat penting, karena pemegang tiket musiman dan anggota terdaftar umumnya memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan tempat duduk.

Tiket Piala FA tidak secara otomatis termasuk dalam harga tiket musiman sebuah tim, tetapi pemegang tiket musiman (dan anggota klub) biasanya akan diberi prioritas untuk membeli tiket mereka pada periode tertentu.

Selain membeli tiket FA Cup melalui jalur resmi, para penggemar juga memiliki opsi untuk mendapatkannya di pasar sekunder melalui platform seperti StubHub, jika Anda mencari tiket pada menit-menit terakhir.

Southampton memasuki babak perempat final ini dengan performa domestik yang kuat, saat ini sedang berjuang keras untuk promosi kembali ke Liga Premier.

Perjalanan mereka menuju delapan besar sangat mengesankan, terutama berkat kemenangan 1-0 di laga tandang melawan Fulham pada babak kelima.

Bagi manajer Russell Martin, pertandingan ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa timnya mampu bersaing dengan tim-tim elit sambil mengejar perjalanan bersejarah ke Wembley.

Arsenal bertandang ke pantai selatan dengan harapan bangkit dari kekalahan mengecewakan 2-0 melawan Manchester City di final Carabao Cup pada 22 Maret. Terlepas dari kemunduran tersebut, tim asuhan Mikel Arteta tetap dominan di ajang lain, terutama saat mengalahkan Bayer Leverkusen 2-0 pada 17 Maret 2026 untuk melaju ke babak selanjutnya di Liga Champions.

Pertandingan ini menandai pertama kalinya Arsenal mencapai perempat final Piala FA dalam enam tahun, yang menambah tekanan besar untuk meraih hasil.

Southampton akan mengandalkan dukungan suporter tuan rumah yang riuh di St Mary's yang penuh sesak untuk menutupi ketertinggalan mereka melawan tim yang secara teknis lebih unggul. Diharapkan pertandingan ini akan berlangsung dengan intensitas tinggi, di mana gaya permainan berbasis penguasaan bola The Saints akan menguji pertahanan Arsenal yang baru-baru ini menunjukkan kelemahan yang jarang terjadi dalam pertandingan sistem gugur yang berisiko tinggi.

