Tyrell Feaster

Cara mendapatkan tiket pertandingan San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers NBA: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Termasuk harga tiket pertandingan Spurs vs Timberwolves, tempat pembelian, dan informasi lainnya

San Antonio Spurs memimpin seri 1-0 saat mereka bersiap menjamu Portland Trail Blazers untuk Game 2 di Frost Bank Center pada Selasa, 21 April 2026. Setelah penampilan pembuka yang bersejarah dari bintang muda mereka, Spurs bertekad mempertahankan keunggulan kandang sekali lagi sebelum seri ini berpindah ke wilayah Pacific Northwest.

Pertandingan antara unggulan ke-2 melawan unggulan ke-7 di Babak Pertama Wilayah Barat ini sesuai dengan ekspektasi pada Game 1. Spurs, yang menyelesaikan musim reguler dengan rekor dominan 62-20, berhasil mengalahkan tim Portland yang tangguh secara fisik, yang mendapatkan tempatnya melalui kemenangan Play-In yang penuh tekanan atas Suns.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Game 2 dan seterusnya, termasuk tempat membelinya dan harga pasar saat ini.

Berapa harga tiket playoff Trail Blazers vs. Spurs?

Setelah debut playoff Victor Wembanyama yang memecahkan rekor, permintaan tiket di San Antonio melonjak. Namun, karena Portland adalah pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan New York atau Los Angeles, harga "get-in" tetap relatif terjangkau untuk pertandingan babak pertama.

  • Pertandingan 2 (San Antonio): Harga di pasar sekunder pada platform seperti SeatGeek dan Vivid Seats saat ini menunjukkan harga terendah mulai sekitar $105. Harga tiket untuk tempat duduk di tingkat Plaza umumnya berkisar antara $295 hingga $450.
  • Pertandingan 3 (Portland): Saat seri ini berlanjut ke Moda Center untuk Pertandingan 3, harga tiket termurah saat ini terdaftar mulai dari $92, menjadikannya salah satu venue playoff paling terjangkau di Wilayah Barat minggu ini.
  • Kursi Pinggir Lapangan: Kursi lantai premium di Frost Bank Center untuk Game 2 saat ini dijual mulai dari $1.400, sementara beberapa opsi "VIP Courtside" mencapai $3.500.

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

  • Efek "Wemby": 35 poin yang dicetak Victor Wembanyama di Game 1 mencatatkan rekor baru franchise Spurs untuk debut playoff. Perjalanan bersejarahnya ini memicu minat nasional yang besar dan permintaan tiket lokal yang tinggi.
  • Fisik Portland: Meskipun kalah di Game 1, pertahanan agresif Portland (dipimpin oleh rookie Donovan Clingan) telah membuat pertandingan tetap kompetitif, sehingga mempertahankan nilai jual kembali yang tinggi untuk pertandingan mendatang di Moda Center.


Berita tim & susunan pemain

Susunan Pemain San Antonio Spurs vs Portland Trailblazers

San Antonio SpursSAS
-Susunan Pemain

  • 5

    Stephon Castle

  • 30

    Julian Champagnie

  • 4

    De'Aaron Fox

  • 24

    Devin Vassell

  • 1

    Victor Wembanyama

Pemain Pengganti

  • 40

    Harrison Barnes

  • 18

    Bismack Biyombo

  • 11

    Carter Bryant

  • 2

    Dylan Harper

  • 3

    Keldon Johnson

  • 7

    Luke Kornet

  • 8

    Kelly Olynyk

  • 22

    Mason Plumlee

  • 43

    Lindy Waters III

Portland TrailblazersPOR
-Susunan Pemain

  • 8

    Deni Avdija

  • 33

    Toumani Camara

  • 23

    Donovan Clingan

  • Scoot Henderson

  • 5

    Jrue Holiday

Pemain Pengganti

  • 91

    Sidy Cissoko

  • 9

    Jerami Grant

  • 27

    Vit Krejci

  • 24

    Kris Murray

  • 17

    Shaedon Sharpe

  • 4

    Matisse Thybulle

  • 1

    Blake Wesley

  • 35

    Robert Williams

  • 16

    Hansen Yang

Performa

San Antonio SpursSAS
-Performa

  • San Antonio Spurs

    118

    -

    128

    Denver Nuggets

    K

  • San Antonio Spurs

    139

    -

    120

    Dallas Mavericks

    M

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trailblazers

    M

  • San Antonio Spurs

    115

    -

    102

    Philadelphia 76ers

    M

  • Denver Nuggets

    136

    -

    134

    San Antonio Spurs

    K

Portland TrailblazersPOR
-Performa

  • Phoenix Suns

    110

    -

    114

    Portland Trailblazers

    M

  • Portland Trailblazers

    122

    -

    110

    Sacramento Kings

    M

  • Portland Trailblazers

    116

    -

    97

    LA Clippers

    M

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trailblazers

    K

  • Denver Nuggets

    137

    -

    132

    Portland Trailblazers

    K

Rekor Head-to-Head

San Antonio SpursSAS

Last 5 matches

Portland TrailblazersPOR

3

Menang

2

Menang

  • San Antonio Spurs

    112

    -

    101

    Portland Trailblazers

  • San Antonio Spurs

    110

    -

    115

    Portland Trailblazers

  • Portland Trailblazers

    102

    -

    115

    San Antonio Spurs

  • Portland Trailblazers

    120

    -

    109

    San Antonio Spurs

  • San Antonio Spurs

    114

    -

    94

    Portland Trailblazers

560

Poin yang dicetak

532
