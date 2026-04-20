Cara mendapatkan tiket pertandingan San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers NBA: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

San Antonio Spurs memimpin seri 1-0 saat mereka bersiap menjamu Portland Trail Blazers untuk Game 2 di Frost Bank Center pada Selasa, 21 April 2026. Setelah penampilan pembuka yang bersejarah dari bintang muda mereka, Spurs bertekad mempertahankan keunggulan kandang sekali lagi sebelum seri ini berpindah ke wilayah Pacific Northwest.

Pertandingan antara unggulan ke-2 melawan unggulan ke-7 di Babak Pertama Wilayah Barat ini sesuai dengan ekspektasi pada Game 1. Spurs, yang menyelesaikan musim reguler dengan rekor dominan 62-20, berhasil mengalahkan tim Portland yang tangguh secara fisik, yang mendapatkan tempatnya melalui kemenangan Play-In yang penuh tekanan atas Suns.

Berapa harga tiket playoff Trail Blazers vs. Spurs?

Setelah debut playoff Victor Wembanyama yang memecahkan rekor, permintaan tiket di San Antonio melonjak. Namun, karena Portland adalah pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan New York atau Los Angeles, harga "get-in" tetap relatif terjangkau untuk pertandingan babak pertama.

Pertandingan 2 (San Antonio): Harga di pasar sekunder pada platform seperti SeatGeek dan Vivid Seats saat ini menunjukkan harga terendah mulai sekitar $105 . Harga tiket untuk tempat duduk di tingkat Plaza umumnya berkisar antara $295 hingga $450 .

Pertandingan 3 (Portland): Saat seri ini berlanjut ke Moda Center untuk Pertandingan 3, harga tiket termurah saat ini terdaftar mulai dari $92 , menjadikannya salah satu venue playoff paling terjangkau di Wilayah Barat minggu ini.

Kursi Pinggir Lapangan: Kursi lantai premium di Frost Bank Center untuk Game 2 saat ini dijual mulai dari $1.400 , sementara beberapa opsi "VIP Courtside" mencapai $3.500 .

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

Efek "Wemby": 35 poin yang dicetak Victor Wembanyama di Game 1 mencatatkan rekor baru franchise Spurs untuk debut playoff. Perjalanan bersejarahnya ini memicu minat nasional yang besar dan permintaan tiket lokal yang tinggi.

Fisik Portland: Meskipun kalah di Game 1, pertahanan agresif Portland (dipimpin oleh rookie Donovan Clingan) telah membuat pertandingan tetap kompetitif, sehingga mempertahankan nilai jual kembali yang tinggi untuk pertandingan mendatang di Moda Center.





Susunan Pemain San Antonio Spurs vs Portland Trailblazers SAS - Susunan Pemain 5 Stephon Castle

30 Julian Champagnie

4 De'Aaron Fox

24 Devin Vassell

1 Victor Wembanyama Pemain Pengganti 40 Harrison Barnes

18 Bismack Biyombo

11 Carter Bryant

2 Dylan Harper

3 Keldon Johnson

7 Luke Kornet

8 Kelly Olynyk

22 Mason Plumlee

43 Lindy Waters III POR - Susunan Pemain 8 Deni Avdija

33 Toumani Camara

23 Donovan Clingan

— Scoot Henderson

5 Jrue Holiday Pemain Pengganti 91 Sidy Cissoko

9 Jerami Grant

27 Vit Krejci

24 Kris Murray

17 Shaedon Sharpe

4 Matisse Thybulle

1 Blake Wesley

35 Robert Williams

16 Hansen Yang

SAS - Performa Semua San Antonio Spurs 118 - 128 Denver Nuggets K

San Antonio Spurs 139 - 120 Dallas Mavericks M

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trailblazers M

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers M

Denver Nuggets 136 - 134 San Antonio Spurs K POR - Performa Semua Phoenix Suns 110 - 114 Portland Trailblazers M

Portland Trailblazers 122 - 110 Sacramento Kings M

Portland Trailblazers 116 - 97 LA Clippers M

San Antonio Spurs 112 - 101 Portland Trailblazers K

Denver Nuggets 137 - 132 Portland Trailblazers K

Rekor Head-to-Head