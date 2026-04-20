Cara mendapatkan tiket pertandingan San Antonio Spurs vs Portland Trail Blazers NBA: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

San Antonio Spurs memimpin seri 1-0 saat mereka bersiap menjamu Portland Trail Blazers untuk Game 2 di Frost Bank Center pada Selasa, 21 April 2026. Setelah penampilan pembuka yang bersejarah dari bintang muda mereka, Spurs bertekad mempertahankan keunggulan kandang sekali lagi sebelum seri ini berpindah ke wilayah Pacific Northwest.
Pertandingan antara unggulan ke-2 melawan unggulan ke-7 di Babak Pertama Wilayah Barat ini sesuai dengan ekspektasi pada Game 1. Spurs, yang menyelesaikan musim reguler dengan rekor dominan 62-20, berhasil mengalahkan tim Portland yang tangguh secara fisik, yang mendapatkan tempatnya melalui kemenangan Play-In yang penuh tekanan atas Suns.
GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Game 2 dan seterusnya, termasuk tempat membelinya dan harga pasar saat ini.
Berapa harga tiket playoff Trail Blazers vs. Spurs?
Setelah debut playoff Victor Wembanyama yang memecahkan rekor, permintaan tiket di San Antonio melonjak. Namun, karena Portland adalah pasar yang lebih kecil dibandingkan dengan New York atau Los Angeles, harga "get-in" tetap relatif terjangkau untuk pertandingan babak pertama.
- Pertandingan 2 (San Antonio): Harga di pasar sekunder pada platform seperti SeatGeek dan Vivid Seats saat ini menunjukkan harga terendah mulai sekitar $105. Harga tiket untuk tempat duduk di tingkat Plaza umumnya berkisar antara $295 hingga $450.
- Pertandingan 3 (Portland): Saat seri ini berlanjut ke Moda Center untuk Pertandingan 3, harga tiket termurah saat ini terdaftar mulai dari $92, menjadikannya salah satu venue playoff paling terjangkau di Wilayah Barat minggu ini.
- Kursi Pinggir Lapangan: Kursi lantai premium di Frost Bank Center untuk Game 2 saat ini dijual mulai dari $1.400, sementara beberapa opsi "VIP Courtside" mencapai $3.500.
Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:
- Efek "Wemby": 35 poin yang dicetak Victor Wembanyama di Game 1 mencatatkan rekor baru franchise Spurs untuk debut playoff. Perjalanan bersejarahnya ini memicu minat nasional yang besar dan permintaan tiket lokal yang tinggi.
- Fisik Portland: Meskipun kalah di Game 1, pertahanan agresif Portland (dipimpin oleh rookie Donovan Clingan) telah membuat pertandingan tetap kompetitif, sehingga mempertahankan nilai jual kembali yang tinggi untuk pertandingan mendatang di Moda Center.