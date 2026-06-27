Cara mendapatkan tiket pertandingan Prancis vs Swedia: Harga tiket babak 32 besar Piala Dunia, informasi jadwal pertandingan di New York, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Persaingan klasik Eropa menjadi sorotan utama di babak 32 besar Piala Dunia 2026 saat tim raksasa Prancis berhadapan dengan Swedia.

Tim Les Bleus asuhan Didier Deschamps mendominasi Grup I dengan gemilang, mencetak 10 gol untuk mengukuhkan status mereka sebagai favorit turnamen.

Mereka akan menghadapi tim Swedia yang tangguh, yang berhasil lolos dari Grup F yang sulit sebagai salah satu tim peringkat ketiga terbaik.

Meskipun Prancis masuk sebagai favorit tak terbantahkan, ancaman serangan Blågult berarti barisan pertahanan Prancis harus tetap fokus sepenuhnya.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Prancis vs Swedia?

Pertandingan sistem gugur yang sangat menentukan ini akan digelar di Stadion New York New Jersey (MetLife Stadium) yang ikonik di East Rutherford, New Jersey.

World Cup - Final Stage New York/New Jersey Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Prancis vs Swedia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis vs Swedia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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