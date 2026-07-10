Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
World Cup
team-logoFrance
Dallas Stadium
team-logoSpain
Book France vs Spain Tickets

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket pertandingan Prancis vs Spanyol: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal semifinal, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

SHOPPING
Tickets
World Cup
France
Spain

Prancis dan Spanyol telah lolos ke babak semifinal Piala Dunia. Berikut cara mendapatkan tiketnya.

Prancis, juara Piala Dunia 1998 dan 2018, melaju ke semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah mengalahkan Maroko 2-0 di Boston Stadium pada Kamis.

Pencetak gol terbanyak Kylian Mbappé mencetak gol kedelapannya di turnamen ini sebelum Ousmane Dembélé menggandakan keunggulan Les Bleus saat Prancis mengalahkan tim yang pernah mereka taklukkan di semifinal Piala Dunia 2022, sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti yang menyakitkan melawan Argentina di final.

Kini, pasukan Didier Deschamps akan menghadapi sesama tim Eropa, yaitu Spanyol.

Gol di menit-menit akhir dari pemain Arsenal, Mikel Merino, memberikan kemenangan tipis bagi La Roja, saat tim asuhan Luis de la Fuente mengalahkan Belgia 2-1 di Los Angeles Stadium pada hari Jumat.

Fabián Ruiz sempat membawa juara Piala Dunia 2010 itu memimpin di babak pertama sebelum Charles De Ketelaere menyamakan kedudukan untuk Red Devils.

Merino mencetak gol untuk Spanyol saat mereka mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar, dan ia mengulangi prestasi tersebut di perempat final. Namun, apakah timnya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan favorit, Prancis?

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan Prancis vs Spanyol, serta berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Prancis vs Spanyol?

Semifinal pertama akan berlangsung di Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Prancis vs Spanyol?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

  • Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.
  • Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.
  • Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis vs Spanyol?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal

Babak / Kategori

Kisaran Harga Resmi

Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi)

$225 – $540

$550 – $3.200 ($1.250)

28 Juni - 3 Juli

Babak 32 Besar (Lokasi Standar)

$225 – $540

$400 – $2.800 ($1.134)

4 Juli – 7 Juli

Babak 16 Besar

$240 – $640

$650 – $4.200 ($1.518)

9 Juli – 11 Juli

Perempat final

$450 – $1.775

$850 – $5.500 ($2.348)

14 Juli – 15 Juli

Semifinal

$930 – $3.295

$1.500 – $9.500 ($3.721)

18 Juli

Pertandingan perebutan tempat ketiga

$250 – $800

$500 – $3.500 ($1.480)

19 Juli

Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium)

$1.490 – $7.875

$5.900 – $38.000+ ($15.240)

Prancis vs Spanyol di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Prancis vs Spanyol

FRA

FRA - Performa

IRQ
M3-0
NOR
M1-4
SWE
M3-0
PAR
M0-1
MAR
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
ESP

ESP - Performa

KSA
M4-0
URU
M0-1
AUT
M3-0
POR
M0-1
BEL
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
11/1
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Prancis vs Spanyol: Rekor Pertemuan Terbaru

FRA

Last 5 matches

ESP

2

Menang

0

Seri

3

Menang

8

Gol tercipta

10
Pertandingan lebih dari 2,5 gol
3/5
Kedua tim mencetak gol
3/5

Baca selengkapnya

  • Cara membeli tiket Piala Dunia FIFA 2026: Tanggal peluncuran, harga, penetapan harga dinamis, dan lainnya
  • Cara mendapatkan tiket Final Piala Dunia FIFA 2026: Harga di MetLife Stadium, informasi, dan lainnya
  • Panduan harga dinamis tiket Piala Dunia FIFA 2026: Apa yang dimaksud dengan harga dinamis?
  • Apa tiket Piala Dunia termurah?

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google