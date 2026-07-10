Prancis, juara Piala Dunia 1998 dan 2018, melaju ke semifinal untuk ketiga kalinya berturut-turut setelah mengalahkan Maroko 2-0 di Boston Stadium pada Kamis.

Pencetak gol terbanyak Kylian Mbappé mencetak gol kedelapannya di turnamen ini sebelum Ousmane Dembélé menggandakan keunggulan Les Bleus saat Prancis mengalahkan tim yang pernah mereka taklukkan di semifinal Piala Dunia 2022, sebelum akhirnya kalah dalam adu penalti yang menyakitkan melawan Argentina di final.

Kini, pasukan Didier Deschamps akan menghadapi sesama tim Eropa, yaitu Spanyol.

Gol di menit-menit akhir dari pemain Arsenal, Mikel Merino, memberikan kemenangan tipis bagi La Roja, saat tim asuhan Luis de la Fuente mengalahkan Belgia 2-1 di Los Angeles Stadium pada hari Jumat.

Fabián Ruiz sempat membawa juara Piala Dunia 2010 itu memimpin di babak pertama sebelum Charles De Ketelaere menyamakan kedudukan untuk Red Devils.

Merino mencetak gol untuk Spanyol saat mereka mengalahkan Portugal 1-0 di babak 16 besar, dan ia mengulangi prestasi tersebut di perempat final. Namun, apakah timnya memiliki kemampuan yang cukup untuk mengalahkan favorit, Prancis?

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Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Prancis vs Spanyol?

Semifinal pertama akan berlangsung di Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Prancis vs Spanyol?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Prancis vs Spanyol?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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