Cara mendapatkan tiket pertandingan Portugal vs Spanyol: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Ini adalah laga babak 16 besar yang dinantikan semua orang, terutama para penggemar di Semenanjung Iberia. Spanyol akan berhadapan dengan tetangga sekaligus rival mereka, Portugal, di Dallas pada Senin (6 Juli), dengan tiket ke perempat final Piala Dunia sebagai taruhannya.

Banyak yang mengira bahwa itu adalah penampilan terakhir Cristiano Ronaldo di Piala Dunia, ketika ia ditarik keluar saat pertandingan melawan Kroasia, tetapi sundulan Gonçalo Ramos di menit-menit akhir terbukti menjadi gol penentu kemenangan, dan membawa Portugal melaju ke babak berikutnya.

Namun, apakah CR7 dan kawan-kawan mampu menembus pertahanan tim Spanyol yang tangguh, yang hingga kini belum kebobolan satu gol pun di Piala Dunia FIFA 2026? Menambah kompleksitasnya, tanpa memperhitungkan kekalahan dalam adu penalti, La Roja saat ini sedang menjalani rekor tak terkalahkan yang mengesankan dalam 35 pertandingan berturut-turut.

Pertandingan ini pasti tidak boleh dilewatkan. Izinkan GOAL memandu Anda melalui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tempat duduk di pertandingan Portugal vs Spanyol, serta berapa harganya.

Kapan pertandingan Portugal vs Spanyol dimulai?

Pertandingan babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Dallas Stadium (AT&T Stadium).

World Cup - Final Stage Dallas Stadium

Cara membeli tiket Piala Dunia Portugal vs Spanyol

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Portugal vs Spanyol di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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