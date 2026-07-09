Tim Nasional Putra Meksiko membakar semangat sebuah negara yang penuh gairah selama perjalanan mereka di turnamen di tanah sendiri, tetapi kiprah mendebarkan mereka di Piala Dunia 2026 resmi berakhir dengan emosional di babak 16 besar.

Setelah melaju mulus di Grup A tanpa terkalahkan dan mengalahkan Ekuador di babak 32 besar, kampanye berani Meksiko dihentikan oleh tim Inggris yang klinis dalam thriller 2-3 di Mexico City Stadium (Estadio Azteca).

Permintaan tiket untuk menyaksikan pertandingan yang digelar di berbagai venue ikonik di Meksiko mencerminkan warisan sepakbola kaya milik negara tuan rumah. Para pendukung dari jauh juga dapat menyiapkan strategi turnamen mereka dengan mengamankan bonus sambutan utama dari bandar taruhan yang sudah mapan. Kunjungi panduan promo kami untuk melihatterverifikasi kami dan klaim bonus Anda hari ini.

Meski negara tuan rumah sudah tidak lagi dalam persaingan, penggemar sepakbola Meksiko yang telanjur terkena demam turnamen menolak membiarkan magisnya memudar.

Bagan fase gugur berintensitas tinggi kini sepenuhnya bergeser ke Amerika Serikat, yang berarti perjalanan ke venue-venue tuan rumah di AS untuk menyaksikan fase penentuan turnamen.

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Tanggal & waktu kick-off Detail pertandingan Lokasi Tiket 9 Juli, kick-off 18.00 EDT Perempat-final 1: Prancis vs Maroko Gillette Stadium (Boston), AS Beli Tiket 10 Juli, kick-off 18.00 PDT Perempat-final 2: Spanyol vs Belgia SoFi Stadium (Los Angeles), AS Beli Tiket 11 Juli, kick-off 16.00 EDT Perempat-final 3: Norwegia vs Inggris Hard Rock Stadium (Miami), AS Beli Tiket 11 Juli, kick-off 18.00 CDT Perempat-final 4: Argentina vs Swiss Arrowhead Stadium (Kansas City), AS Beli Tiket 14 Juli, kick-off 19.00 CDT Semifinal 1: Prancis/Maroko vs Spanyol/Belgia Dallas Stadium, AS Beli Tiket 15 Juli, kick-off 20.00 EDT Semifinal 2: Norwegia/Inggris vs Argentina/Swiss Atlanta Stadium, AS Beli Tiket 18 Juli, kick-off 15.00 EDT Perebutan tempat ketiga: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss Miami Stadium, AS Beli Tiket 19 Juli, kick-off 15.00 EDT Final Piala Dunia: Prancis / Maroko / Spanyol / Belgia vs Norwegia / Inggris / Argentina / Swiss New York New Jersey Stadium, AS Beli Tiket

Cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan post-draw Random Selection Draw, resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual dengan sistem siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini menjadi kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Official FIFA Resale Marketplace juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi fans untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga sudah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi fans untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Atau, fans dapat melirik pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan di situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Tiket pertandingan untuk laga FIFA World Cup 2026 di Meksiko dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, berada di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, berada di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, berada di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi sepanjang berbagai fase rilis/penjualan tiket. Estimasi awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Fase grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Fase grup (pertandingan AS, Kanada & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 besar $105 - $750 Babak 16 besar $170 - $980

Apa saja venue Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Pertandingan FIFA World Cup 2026 yang dimainkan di Meksiko akan digelar di tiga venue berikut:

Estadio Banorte (Mexico City): Kapasitas: 83.000

Kapasitas: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapasitas: 53.500

Kapasitas: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapasitas: 48.000

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko

Kerumunan besar yang penuh semangat menghadiri edisi-edisi Piala Dunia sebelumnya di Meksiko, dan jumlah besar kembali diharapkan hadir pada semua pertandingan, meski tanggung jawab tuan rumah dibagi bersama Amerika Serikat dan Kanada.

Masa tunggu 40 tahun Meksiko untuk kembalinya turnamen terbesar dalam olahraga ke tanah mereka hampir berakhir. Negara Amerika Latin itu menggelar turnamen Piala Dunia bersejarah pada 1970 dan 1986, serta menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host ajang putra sebanyak tiga kali.

Fakta bahwa dua performa terbaik Meksiko sebelumnya di Piala Dunia terjadi saat mereka menjadi tuan rumah turnamen, ketika mereka mencapai babak delapan besar pada 1970 dan 1986, akan mendorong semua fanatik El Tri untuk datang menyaksikan tim mereka beraksi.

Dorongan tambahan bagi publik Meksiko adalah tim mereka belum pernah kalah dalam pertandingan internasional di kandang sejak kekalahan 1-0 dari Chile pada Oktober 2018, yang berarti rangkaian 20 laga tanpa kalah dan masih terus berlanjut.

Negara lain, selain Meksiko, yang memainkan setidaknya dua pertandingan Piala Dunia 2026 di tanah Meksiko termasuk Afrika Selatan, Korea Selatan, Kolombia, dan Tunisia.