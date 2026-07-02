Di seluruh penjuru negeri, mulai dari bangunan-bangunan modern di Monterrey dan Guadalajara hingga kawasan bersejarah di ibu kota, suasana Piala Dunia di Meksiko benar-benar memukau.

Turnamen ini menandai pertama kalinya dalam sejarah Meksiko di mana tim nasional berhasil meraih rekor sempurna di babak penyisihan grup.

Dengan tim asuhan Javier Aguirre yang baru saja meraih kemenangan telak 2-0 atas Ekuador di babak 32 besar di Estadio Azteca (Stadion Kota Meksiko) yang legendaris kemarin, Selasa, 30 Juni, permintaan tiket di negara ini melonjak ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Selanjutnya, akan ada pertandingan babak 16 besar yang sangat dinantikan pada Minggu, 5 Juli, di mana El Tri akan berhadapan dengan Inggris.

Kapan pertandingan Piala Dunia berlangsung di Meksiko?

Tiga belas pertandingan Piala Dunia 2026 akan digelar di Meksiko (10 pertandingan babak penyisihan grup dan 3 pertandingan babak gugur). Dengan selesainya babak penyisihan grup dan babak 32 besar, hanya tersisa satu pertandingan akbar terakhir di tanah Meksiko:

Tanggal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Skor Akhir / Tiket Minggu, 5 Juli Babak 16 Besar: Meksiko vs Inggris Estadio Banorte (Kota Meksiko) Pesan sekarang

Jadwal, Hasil, dan Perjalanan Meksiko Menuju Final Piala Dunia 2026

Tanggal / Babak Jadwal & Skor (Waktu Kick-off lokal) Lokasi Status / Tiket Kamis, 11 Juni (Grup A) Meksiko vs Afrika Selatan (13.00) Stadion Meksiko (Estadio Azteca) 2-0 Kamis, 18 Juni (Grup A) Meksiko vs Korea Selatan (pukul 19.00) Stadion Guadalajara (Estadio Akron) 1-0 Rabu, 24 Juni (Grup A) Republik Ceko vs Meksiko (19.00) Stadion Kota Meksiko (Estadio Azteca) 0-3 Selasa, 30 Juni (Babak 32 Besar) Meksiko vs Ekuador (pukul 20.00) Stadion Kota Meksiko (Estadio Azteca) 2-0 Minggu, 5 Juli (Babak 16 Besar) Meksiko vs Inggris (pukul 18.00) Stadion Meksiko (Estadio Azteca) Pesan sekarang

Jalur Potensial Meksiko Menuju Final

Dengan El Tri yang mendominasi di kandang sendiri tanpa kebobolan satu gol pun, perjalanan ke depan menjanjikan musim panas yang benar-benar spektakuler di babak ini: Babak 16 Besar (Minggu, 5 Juli): Meksiko vs. Inggris atau Republik Demokratik Kongo (di Estadio Azteca, Kota Meksiko)

Meksiko vs. Inggris atau Republik Demokratik Kongo (di Estadio Azteca, Kota Meksiko) Perempat final (Sabtu, 11 Juli): Meksiko vs. Pemenang Pertandingan 91 di Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida)

Meksiko vs. Pemenang Pertandingan 91 di Hard Rock Stadium (Miami Gardens, Florida) Semifinal (Rabu, 15 Juli): Meksiko vs. Pemenang Jalur Bracket (Tim-tim unggulan seperti Argentina, Brasil, atau Prancis di Atlanta)

Meksiko vs. Pemenang Jalur Bracket (Tim-tim unggulan seperti Argentina, Brasil, atau Prancis di Atlanta) Final Piala Dunia (Minggu, 19 Juli): MetLife Stadium (New York/New Jersey)

Cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko dibagi ke dalam kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Sebagian besar berada di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Meksiko akan diselenggarakan di tiga venue berikut:

Estadio Banorte (Kota Meksiko): Kapasitas: 83.000

Kapasitas: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapasitas: 53.500

Kapasitas: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapasitas: 48.000

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko

Kerumunan penonton yang sangat antusias pernah memadati edisi-edisi sebelumnya di Meksiko, dan jumlah penonton yang besar diperkirakan akan kembali hadir di semua pertandingan, meskipun tanggung jawab penyelenggaraan dibagi dengan Amerika Serikat dan Kanada.

Penantian Meksiko selama 40 tahun agar turnamen olahraga terbesar ini kembali ke negaranya hampir berakhir. Negara Amerika Latin ini pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia yang bersejarah pada tahun 1970 dan 1986, serta menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau co-host turnamen pria ini sebanyak tiga kali.

Fakta bahwa dua penampilan terbaik Meksiko di Piala Dunia sebelumnya terjadi saat mereka menjadi tuan rumah turnamen—mereka mencapai babak perempat final pada tahun 1970 dan 1986—akan mendorong semua penggemar setia El Tri untuk datang dan menyaksikan tim mereka beraksi.

Hal lain yang semakin membangkitkan semangat masyarakat Meksiko adalah bahwa tim mereka belum pernah kalah dalam pertandingan internasional di kandang sendiri sejak kekalahan 1-0 dari Chili pada Oktober 2018; itu berarti rekor tak terkalahkan dalam 20 pertandingan dan masih terus berlanjut.

Negara-negara lain, selain Meksiko, yang akan memainkan setidaknya dua pertandingan Piala Dunia 2026 di tanah Meksiko, antara lain Afrika Selatan, Korea Selatan, Kolombia, dan Tunisia.