Cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko: Informasi stadion, jadwal pertandingan di Kota Meksiko, kota-kota tuan rumah, dan lainnya

Piala Dunia 2026 akan dimulai dengan pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan di Estadio Banorte (juga dikenal sebagai Azteca) pada 11 Juni.

Kota Meksiko merupakan salah satu lokasi paling terkenal dalam sepak bola internasional, setelah menjadi tuan rumah dua final Piala Dunia sebelumnya. Namun, sorotan tidak sepenuhnya tertuju pada ibu kota, karena beberapa pertandingan juga akan digelar di Guadalajara dan Monterrey selama Piala Dunia 2026.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan terkait pertandingan Piala Dunia 2026 yang digelar di Meksiko, termasuk di mana Anda bisa mendapatkannya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Piala Dunia di Meksiko berlangsung?

Tiga belas pertandingan Piala Dunia 2026 akan digelar di Meksiko (10 pertandingan babak penyisihan grup dan 3 pertandingan babak gugur). Pertandingan-pertandingan tersebut adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan Random Selection Draw pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Resale Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di Meksiko dibagi menjadi beberapa kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai tahap peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Fase Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko?

Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Meksiko akan diselenggarakan di tiga venue berikut:

Estadio Banorte (Kota Meksiko): Kapasitas: 83.000

Kapasitas: 83.000 Estadio BBVA (Guadalupe): Kapasitas: 53.500

Kapasitas: 53.500 Estadio Akron (Zapopan): Kapasitas: 48.000

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Piala Dunia 2026 di Meksiko

Kerumunan besar yang antusias menghadiri edisi-edisi sebelumnya dari Piala Dunia di Meksiko, dan jumlah penonton yang besar kembali diharapkan di semua pertandingan, meskipun tanggung jawab tuan rumah dibagi dengan Amerika Serikat dan Kanada.

Penantian Meksiko selama 40 tahun untuk kembalinya turnamen olahraga terbesar ke negaranya hampir berakhir. Negara Amerika Latin ini pernah menjadi tuan rumah Piala Dunia yang bersejarah pada tahun 1970 dan 1986, dan menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah atau tuan rumah bersama untuk turnamen pria sebanyak tiga kali.

Fakta bahwa dua penampilan terbaik Meksiko di Piala Dunia terjadi saat mereka menjadi tuan rumah turnamen—mereka berhasil mencapai babak perempat final pada tahun 1970 dan 1986—akan memotivasi semua penggemar setia El Tri untuk datang dan menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding.

Hal lain yang semakin membangkitkan semangat masyarakat Meksiko adalah bahwa tim mereka belum pernah kalah dalam pertandingan internasional di kandang sendiri sejak kekalahan 1-0 dari Chili pada Oktober 2018, yang berarti rekor tak terkalahkan dalam 20 pertandingan dan terus berlanjut.

Negara-negara lain, selain Meksiko, yang akan memainkan setidaknya dua pertandingan Piala Dunia 2026 di tanah Meksiko, antara lain Afrika Selatan, Korea Selatan, Kolombia, dan Tunisia.