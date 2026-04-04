Cara Mendapatkan Tiket Pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada: Informasi tentang Stadion, Jadwal Pertandingan di Toronto dan Vancouver, Kota-kota, dan Lainnya

Para penggemar sepak bola Kanada menanti dengan penuh antusiasme tanggal 12 Juni, saat tim nasional Kanada "The Canucks" memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dari jantung Kota Toronto, dalam perjalanan bersejarah di mana tuan rumah berupaya menorehkan babak baru dalam sejarah Piala Dunia.

Selain menjadi tuan rumah tiga pertandingan Kanada di babak penyisihan grup, stadion-stadion Kanada akan menjadi saksi pertandingan-pertandingan seru yang dinantikan, terutama laga Jerman melawan Pantai Gading di Toronto, serta pertemuan Selandia Baru dan Belgia di Vancouver, ditambah kehadiran tim Arab yang menonjol, yakni timnas Mesir "Al-Fara'una" melawan Selandia Baru.

panduan lengkap dan eksklusif mengenai tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada, termasuk harga dan cara mendapatkan tiket sebelum habis.

Kapan pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada akan digelar?

Kanada akan menjadi tuan rumah 13 pertandingan di Piala Dunia 2026 (10 pertandingan di babak penyisihan grup dan 3 pertandingan di babak gugur). Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan berdasarkan waktu setempat: