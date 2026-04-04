Cara Mendapatkan Tiket Pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada: Informasi tentang Stadion, Jadwal Pertandingan di Toronto dan Vancouver, Kota-kota, dan Lainnya

Para penggemar sepak bola Kanada menanti dengan penuh antusiasme tanggal 12 Juni, saat tim nasional Kanada "The Canucks" memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dari jantung Kota Toronto, dalam perjalanan bersejarah di mana tuan rumah berupaya menorehkan babak baru dalam sejarah Piala Dunia.
Selain menjadi tuan rumah tiga pertandingan Kanada di babak penyisihan grup, stadion-stadion Kanada akan menjadi saksi pertandingan-pertandingan seru yang dinantikan, terutama laga Jerman melawan Pantai Gading di Toronto, serta pertemuan Selandia Baru dan Belgia di Vancouver, ditambah kehadiran tim Arab yang menonjol, yakni timnas Mesir "Al-Fara'una" melawan Selandia Baru.
Di Koora, kami menyajikan panduan lengkap dan eksklusif mengenai tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada, termasuk harga dan cara mendapatkan tiket sebelum habis.
Kapan pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada akan digelar?
Kanada akan menjadi tuan rumah 13 pertandingan di Piala Dunia 2026 (10 pertandingan di babak penyisihan grup dan 3 pertandingan di babak gugur). Berikut adalah jadwal lengkap pertandingan berdasarkan waktu setempat:
|Tanggal
|Pertandingan (Waktu setempat)
|Stadion
|Tiket
|Jumat, 12 Juni
|Grup B: Kanada vs. Pemenang Jalur A UEFA (15.00)
|BMO Field (Toronto)
|Sabtu, 13 Juni
|Grup D: Australia vs. pemenang Jalur C UEFA (21.00)
|BC Place (Vancouver)
|Rabu, 17 Juni
|Grup L: Ghana vs Panama (19.00)
|BMO Field (Toronto)
|Kamis, 18 Juni
|Grup B: Kanada vs. Qatar (pukul 15.00)
|BC Place (Vancouver)
|Sabtu, 20 Juni
|Grup E: Jerman vs Pantai Gading (16.00)
|BMO Field (Toronto)
|Minggu, 21 Juni
|Grup G: Selandia Baru vs Mesir (pukul 18.00)
|BC Place (Vancouver)
|Selasa, 23 Juni
|Grup L: Panama vs Kroasia (19.00)
|BMO Field (Toronto)
|Rabu, 24 Juni
|Grup B: Swiss vs Kanada (12.00)
|BC Place (Vancouver)
|Jumat, 26 Juni
|Grup I: Senegal vs. Pemenang Jalur 2 (pukul 15.00)
|BMO Field (Toronto)
|Jumat, 26 Juni
|Grup G: Selandia Baru vs Belgia (20.00)
|BC Place (Vancouver)
|Kamis, 2 Juli
|Babak 32 Besar: Runner-up Grup K vs Runner-up Grup L (19.00)
|BMO Field (Toronto)
|Kamis, 2 Juli
|Babak 32 Besar: Juara Grup B vs. Peringkat Ketiga Grup E/F/G/I/J (20.00 WIB)
|BC Place (Vancouver)
|Selasa, 7 Juli
|Babak 16 Besar: Akan ditentukan nanti vs. Akan ditentukan nanti (pukul 13.00)
|BC Place (Vancouver)
Cara mendapatkan tiket Piala Dunia 2026 di Kanada
Para penggemar sepak bola telah memiliki beberapa kesempatan untuk membeli tiket melalui portal resmi FIFA melalui tahap-tahap sebelumnya, termasuk undian awal dan undian acak. Namun, bagaimana jika Anda melewatkan kesempatan tersebut?
Tahap Penjualan Menit-Menit Terakhir
Jika Anda tidak beruntung pada tahap undian sebelumnya, kesempatan terakhir Anda melalui saluran resmi adalah "penjualan menit-menit terakhir" yang dimulai pada bulan April. Meskipun FIFA belum mengumumkan jumlah tiket yang tersedia, namun diperkirakan tiket akan habis dalam sekejap karena antusiasme yang luar biasa.
Pasar Sekunder (Solusi Terbaik dan Teraman)
Bagi mereka yang membutuhkan tiket untuk pertandingan tertentu atau ketinggalan kesempatan dari FIFA, platform pasar sekunder seperti StubHub menjadi pilihan ideal. Platform ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memilih kursi dan tanggal, serta merupakan pasar yang aktif yang menjamin Anda mendapatkan tiket bahkan jika tiket tersebut telah habis terjual di situs resmi, dengan catatan bahwa harga bergantung pada hukum penawaran dan permintaan.
Berapa harga tiket Piala Dunia 2026 di Kanada?
Tiket di Kanada dibagi menjadi 4 kategori utama:
- Kategori 1: Harga paling mahal, terletak di lantai bawah stadion.
- Kategori 2 dan 3: Menawarkan sudut pandang yang sangat baik di berbagai bagian stadion.
- Kategori 4: yang paling terjangkau, dan biasanya terletak di lantai atas.
Perkiraan harga bervariasi sesuai dengan fase sebagai berikut:
|Tahap
|Kisaran harga tiket
|Babak Grup (kecuali tuan rumah)
|$60 - $620
|Babak Grup (pertandingan Kanada, Amerika Serikat, Meksiko)
|$75 - $2.735
|Babak 32 Besar
|$105 - $750
|Babak 16 Besar
|$170 - $980
Melalui situs penjualan kembali seperti StubHub, para penggemar dapat menemukan tiket pertandingan Kanada dengan harga mulai dari sekitar $265 ke atas.
Stadion Piala Dunia 2026 di Kanada
Pertandingan akan digelar di dua ikon arsitektur di Kanada:
- BC Place (Vancouver): Kapasitas 54.000 penonton.
- BMO Field (Toronto): Kapasitas 45.000 penonton.
Apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan Kanada di Piala Dunia?
Meskipun hoki es adalah olahraga nomor satu di Kanada, negara ini akan sepenuhnya beralih ke sepak bola musim panas ini. Tim nasional Kanada telah mengalami lonjakan besar dalam peringkat FIFA, dan bersiap untuk berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia untuk kedua kalinya berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.
Di bawah kepemimpinan pelatih Jesse Marsch, "The Canucks" menunjukkan performa yang sangat menjanjikan, di mana mereka mencapai semifinal Copa América 2024 dan meraih kemenangan penting atas Amerika Serikat. Selain Kanada, tim-tim seperti Mesir, Senegal, Panama, dan Selandia Baru akan hadir dengan kekuatan penuh di tanah Kanada, menjanjikan pesta sepak bola yang tak terlupakan.