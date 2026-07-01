Sepanjang fase grup dan babak gugur awal, Toronto Stadium (BMO Field) dan Vancouver Stadium (BC Place) menghadirkan atmosfer yang tak terlupakan, tetapi rangkaian pertandingan di Kanada dalam turnamen yang diperluas menjadi 48 tim ini kini resmi telah berakhir.

Mengetahui tenggat pengajuan tiket dan tata letak stadion di Toronto dan Vancouver membantu fan merencanakan perjalanan hari pertandingan di Kanada yang berkesan. Fan yang mengikuti dari jarak jauh juga dapat meningkatkan pengalaman turnamen mereka dengan membuka profil gaming olahraga baru dengan kredit ekstra dari house. Pastikan untuk menggunakan kode promo Melbet terverifikasi kami saat mendaftar untuk mengklaim bonus sambutan Anda.

Kapan pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada akan berlangsung?

Kanada menjadi tuan rumah 13 pertandingan di Piala Dunia 2026 (10 fase grup dan 3 babak gugur).

Tidak ada lagi pertandingan Piala Dunia yang tersisa di Kanada.

Jadwal lengkap pertandingan Piala Dunia 2026 yang akan datang

Jadwal Kanada di Piala Dunia 2026

Tanggal / Tahap Pertandingan & Skor (K.O. lokal) Venue Status / Tiket Jumat, 12 Juni (Grup B) Kanada vs Bosnia and Herzegovina Toronto Stadium (BMO Field) 1-1 Kamis, 18 Juni (Grup B) Kanada vs Qatar (15.00) BC Place (Vancouver) 6-0 Rabu, 24 Juni (Grup B) Swiss vs Kanada (12.00) BC Place (Vancouver) 2-1 Minggu, 28 Juni (Babak 32 besar) Afrika Selatan vs Kanada (12.00) Los Angeles Stadium 0-1 Sabtu, 4 Juli (Babak 16 besar) Kanada vs Maroko (12.00) Houston Stadium (Texas) 0-3

Rute potensial Kanada menuju final

Jika Les Rouges mampu melewati rintangan di depan, jalur prospektif mereka menuju kejayaan sepakbola akan tersusun seperti ini: Perempat-final (Kamis, 9 Juli): Kanada vs. pemenang Match 89 (Jerman, Paraguay, Prancis, atau Swedia)

Kanada vs. pemenang Match 89 (Jerman, Paraguay, Prancis, atau Swedia) Semifinal (Selasa, 14 Juli): Kanada vs. pemenang Bracket Path (calon lawan papan atas yang berpotensi termasuk Amerika Serikat, Belgia, Portugal, Spanyol, atau Kroasia)

Kanada vs. pemenang Bracket Path (calon lawan papan atas yang berpotensi termasuk Amerika Serikat, Belgia, Portugal, Spanyol, atau Kroasia) Final Piala Dunia (Minggu, 19 Juli): MetLife Stadium (New Jersey)

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Kanada?

Per hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia, termasuk Visa Presale, Early Ticket Draw, dan post-draw Random Selection Draw, secara resmi telah berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut hal-hal yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual sepenuhnya dengan basis siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

saat ini sedang berlangsung, setelah diluncurkan pada 1 April. Berbeda dengan putaran sebelumnya, ini bukan undian. Tiket dijual sepenuhnya dengan basis siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Official FIFA Resale Marketplace juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi fan untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan resmi utama bagi fan untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen. Atau, fan dapat melirik pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit terakhir. Ingat untuk memeriksa syarat dan ketentuan di situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026 di Kanada?

Tiket di Kanada dibagi ke dalam empat kategori utama:

Kategori 1: Kursi termahal, yang terletak di tier bawah.

Kursi termahal, yang terletak di tier bawah. Kategori 2 dan 3 menawarkan garis pandang yang sangat baik ke seluruh stadion.

menawarkan garis pandang yang sangat baik ke seluruh stadion. Kategori 4: Yang paling ekonomis, biasanya terletak di tier atas.

Perkiraan harga bervariasi menurut tahap sebagai berikut:

Kategori Rentang harga tiket Fase grup (tidak termasuk negara tuan rumah) $60–$620 Fase grup (pertandingan Kanada, Amerika Serikat, Meksiko) $75–$2,735 Babak 32 besar $105–$750 Babak 16 besar $170–$980

Stadion-stadion Piala Dunia 2026 di Kanada akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan ini.

Pertandingan akan digelar di dua venue ikonik: