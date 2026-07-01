Para penggemar sepak bola Kanada saat ini tengah menikmati musim panas yang mendebarkan, seiring bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026.

Setelah memulai kampanye mereka di Toronto pada 12 Juni lalu, tim nasional pria Kanada telah berhasil menorehkan babak baru dalam sejarah sepak bola, dengan berhasil melewati babak penyisihan grup yang bersejarah.

Venue-venue di Kanada telah menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan legendaris di babak penyisihan grup — termasuk kemenangan Jerman 2-1 atas Pantai Gading di Toronto dan kemenangan telak Belgia 5-1 atas Selandia Baru di Vancouver.

Kini, sorotan sepenuhnya beralih ke drama babak gugur di tanah Kanada.

Kapan pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada akan berlangsung?

Kanada menjadi tuan rumah 13 pertandingan di Piala Dunia 2026 (10 pertandingan babak penyisihan grup dan 3 pertandingan babak gugur). Hanya ada tiga pertandingan tersisa yang tiketnya masih bisa dibeli:

Jadwal, hasil, dan perjalanan Kanada menuju Final Piala Dunia 2026

Tanggal / Babak Jadwal & Skor (Waktu Kick-off setempat) Tempat Status / Tiket Jumat, 12 Juni (Grup B) Kanada vs Bosnia dan Herzegovina Stadion Toronto (BMO Field) 1-1 Kamis, 18 Juni (Grup B) Kanada vs Qatar (pukul 15.00) BC Place (Vancouver) 6-0 Rabu, 24 Juni (Grup B) Swiss vs Kanada (pukul 12.00) BC Place (Vancouver) 2-1 Minggu, 28 Juni (Babak 32 Besar) Afrika Selatan vs Kanada (12 siang) Stadion Los Angeles 0-1 Sabtu, 4 Juli (Babak 16 Besar) Kanada vs Maroko (12 siang) Stadion Houston (Texas) Pesan sekarang

Jalur Potensial Kanada Menuju Final

Jika Les Rouges berhasil melewati rintangan di depan, jalur potensial mereka menuju kejayaan sepak bola akan terlihat seperti ini: Perempat final (Kamis, 9 Juli): Kanada vs. Pemenang Pertandingan 89 (Jerman, Paraguay, Prancis, atau Swedia)

Kanada vs. Pemenang Pertandingan 89 (Jerman, Paraguay, Prancis, atau Swedia) Semifinal (Selasa, 14 Juli): Kanada vs. Pemenang Jalur Bracket (Lawan potensial yang terkenal antara lain AS, Belgia, Portugal, Spanyol, atau Kroasia)

Kanada vs. Pemenang Jalur Bracket (Lawan potensial yang terkenal antara lain AS, Belgia, Portugal, Spanyol, atau Kroasia) Final Piala Dunia (Minggu, 19 Juli): MetLife Stadium (New Jersey)

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Kanada?

Sampai hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA. Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen. Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari tiket menit-menit terakhir di pasar sekunder seperti StubHub. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026 di Kanada?

Tiket di Kanada dibagi menjadi empat kategori utama:

Kategori 1: Kursi termahal, terletak di bagian bawah tribun.

Kursi termahal, terletak di bagian bawah tribun. Kategori 2 dan 3 menawarkan pandangan yang sangat baik ke seluruh stadion.

menawarkan pandangan yang sangat baik ke seluruh stadion. Kategori 4: Yang paling terjangkau, biasanya terletak di tingkat atas.

Perkiraan harga bervariasi tergantung pada stadion sebagai berikut:

Kategori Kisaran harga tiket Babak penyisihan grup (tidak termasuk tuan rumah) $60–$620 Babak penyisihan grup (pertandingan Kanada, AS, Meksiko) $75–$2.735 Babak 32 Besar $105–$750 Babak 16 Besar $170–$980

Stadion-stadion Piala Dunia 2026 di Kanada akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan ini.

Pertandingan akan diselenggarakan di dua tempat ikonik:

BC Place (Vancouver): kapasitas 54.000.

kapasitas 54.000. BMO Field (Toronto): kapasitas 45.000 penonton.

Apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan Piala Dunia di Kanada?

Meskipun hoki es masih menjadi olahraga terpopuler di Kanada, sepak bola akan menjadi sorotan utama musim panas ini. Tim nasional Kanada telah naik peringkat FIFA dan siap mencapai putaran final Piala Dunia dua kali berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Di bawah asuhan pelatih Jesse Marsch, 'Canucks' telah menunjukkan performa yang menjanjikan, mencapai babak semifinal Copa América 2024 dan meraih kemenangan yang membangkitkan semangat atas Amerika Serikat.

Dengan Mesir, Senegal, Panama, dan Selandia Baru yang juga akan bertanding di tanah Kanada, panggung telah siap untuk sebuah festival sepak bola yang tak terlupakan.