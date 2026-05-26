Cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada: Informasi stadion, jadwal pertandingan di Toronto dan Vancouver, serta informasi lainnya

Para penggemar sepak bola Kanada sedang menanti-nantikan tanggal 12 Juni, saat tim nasional Kanada, 'Canucks', akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 di Toronto. Tuan rumah bertekad untuk menorehkan babak baru dalam sejarah turnamen tersebut.

Venue-venue di Kanada juga akan menjadi tuan rumah beberapa pertandingan grup bergengsi lainnya, termasuk Jerman melawan Pantai Gading di Toronto, Selandia Baru melawan Belgia di Vancouver, dan tim Mesir 'The Pharaohs' yang akan berhadapan dengan Selandia Baru.

Kapan pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada akan berlangsung?

Kanada akan menjadi tuan rumah 13 pertandingan di Piala Dunia 2026 (10 pertandingan fase grup dan 3 pertandingan fase gugur). Berikut adalah jadwal pertandingan lengkap dalam waktu setempat:

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia 2026 di Kanada?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket saat ini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir saat ini sedang berlangsung, yang telah diluncurkan pada tanggal 1 April. Tidak seperti putaran sebelumnya, ini bukanlah undian. Tiket dijual secara ketat berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Resmi Penjualan Kembali FIFA juga telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur menjelang turnamen.

Sebagai alternatif, penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia 2026 di Kanada?

Tiket di Kanada dibagi menjadi empat kategori utama:

Kategori 1: Kursi termahal, terletak di tingkat bawah.

Kursi termahal, terletak di tingkat bawah. Kategori 2 dan 3 menawarkan pandangan yang sangat baik ke seluruh stadion.

menawarkan pandangan yang sangat baik ke seluruh stadion. Kategori 4: Yang paling terjangkau, biasanya terletak di tingkat atas.

Perkiraan harga bervariasi tergantung pada stadion sebagai berikut:

Kategori Kisaran harga tiket Babak penyisihan grup (tidak termasuk tuan rumah) $60–$620 Babak penyisihan grup (pertandingan Kanada, AS, Meksiko) $75–$2.735 Babak 32 Besar $105–$750 Babak 16 Besar $170–$980

Stadion-stadion Piala Dunia 2026 di Kanada akan menjadi tuan rumah pertandingan-pertandingan ini.

Pertandingan akan diselenggarakan di dua tempat ikonik:

BC Place (Vancouver): kapasitas 54.000.

kapasitas 54.000. BMO Field (Toronto): kapasitas 45.000 penonton.

Apa yang bisa kita harapkan dari pertandingan Piala Dunia di Kanada?

Meskipun hoki es masih menjadi olahraga terpopuler di Kanada, sepak bola akan menjadi sorotan utama musim panas ini. Tim nasional Kanada telah naik peringkat FIFA dan siap mencapai final Piala Dunia dua kali berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarahnya.

Di bawah asuhan pelatih Jesse Marsch, 'Canucks' telah menunjukkan performa yang menjanjikan, mencapai semifinal Copa América 2024 dan meraih kemenangan yang membangkitkan semangat atas Amerika Serikat.

Dengan Mesir, Senegal, Panama, dan Selandia Baru yang juga akan bertanding di tanah Kanada, panggung telah siap untuk festival sepak bola yang tak terlupakan.