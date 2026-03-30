Cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada: Informasi stadion, jadwal pertandingan di Toronto & Vancouver, kota-kota, dan lainnya

Para penggemar sepak bola Kanada sedang menanti-nantikan dengan penuh antusiasme hari-hari menjelang 12 Juni, saat timnas Kanada akan memulai kampanye Piala Dunia 2026 mereka di Toronto.

Selain menjadi tuan rumah ketiga pertandingan grup Kanada, kita juga akan disuguhi pertandingan menarik seperti Jerman vs Pantai Gading di Toronto dan Selandia Baru vs Belgia di Vancouver.

Biarkan GOAL memberikan semua informasi penting mengenai tiket yang Anda butuhkan terkait pertandingan Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, termasuk di mana Anda bisa mendapatkannya dan berapa harganya.

Kapan pertandingan Piala Dunia berlangsung di Kanada?

Tiga belas pertandingan Piala Dunia 2026 akan digelar di Kanada (10 pertandingan babak penyisihan grup dan 3 pertandingan babak gugur). Pertandingan-pertandingan tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggal Jadwal Pertandingan (waktu setempat) Tempat Tiket Jumat, 12 Juni Grup B: Kanada vs Pemenang Jalur A UEFA (15.00) BMO Field (Toronto) Tiket Sabtu, 13 Juni Grup D: Australia vs Pemenang Jalur C UEFA (21.00) BC Place (Vancouver) Tiket Rabu, 17 Juni Grup L: Ghana vs Panama (19.00) BMO Field (Toronto) Tiket Kamis, 18 Juni Grup B: Kanada vs Qatar (15.00) BC Place (Vancouver) Tiket Sabtu, 20 Juni Grup E: Jerman vs Pantai Gading (16.00) BMO Field (Toronto) Tiket Minggu, 21 Juni Grup G: Selandia Baru vs Mesir (18.00) BC Place (Vancouver) Tiket Selasa, 23 Juni Grup L: Panama vs Kroasia (19.00) BMO Field (Toronto) Tiket Rabu, 24 Juni Grup B: Swiss vs Kanada (12.00) BC Place (Vancouver) Tiket Jumat, 26 Juni Grup I: Senegal vs Pemenang Jalur 2 (15.00) BMO Field (Toronto) Tiket Jumat, 26 Juni Grup G: Selandia Baru vs Belgia (20.00) BC Place (Vancouver) Tiket Kamis, 2 Juli Babak 32 Besar: Juara Kedua Grup K vs Juara Kedua Grup L (19.00) BMO Field, Toronto Tiket Kamis, 2 Juli Babak 32 Besar: Juara Grup B vs Peringkat 3 Grup E/F/G/I/J (20.00) BC Place (Vancouver) Tiket Selasa, 7 Juli Babak 16 Besar: TBC vs TBC (13.00) BC Place (Vancouver) Tiket

Cara mendapatkan tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada

Para penggemar sepak bola telah memiliki sejumlah kesempatan untuk membeli tiket Piala Dunia 2026 melalui portal tiket di situs FIFA.

Meskipun berbagai fase penjualan telah berlangsung, seperti ‘Undian Prapenjualan Visa’ (September), ‘Undian Tiket Awal’ (Oktober), dan ‘Undian Pemilihan Acak’ (Des/Jan), masih ada opsi tiket yang tersedia.

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir

Jika Anda tidak berhasil selama periode undian Piala Dunia 2026 sebelumnya, kesempatan terakhir Anda untuk mencoba mendapatkan tiket melalui jalur resmi adalah dengan memeriksa apa yang masih tersedia selama fase penjualan ‘menit-menit terakhir’, yang dimulai pada bulan April.

FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis atau untuk pertandingan mana saja, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan yang terbatas dan tiket yang cepat habis terjual.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun.

Anda kemudian dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Pasar Sekunder

Selain peluncuran awal, FIFA juga mengoperasikan Pasar Penjualan Kembali dan Pertukaran resminya sendiri, yang pertama kali dibuka pada Oktober lalu dan akan dibuka kembali pada bulan April. Ini adalah satu-satunya platform yang disetujui FIFA bagi para penggemar yang ingin menjual kembali atau membeli tiket yang sudah habis terjual.

Ketersediaan di platform penjualan kembali sering kali terbatas dan sporadis, terutama menjelang pertandingan, tetapi ini tetap menjadi opsi teraman untuk membeli tiket di luar fase penjualan utama. Bagi penggemar di Meksiko, Pasar Pertukaran khusus (Mercado de Intercambio) menangani transaksi penjualan kembali lokal di bawah perlindungan resmi yang sama.

Bagi yang melewatkan periode penjualan resmi FIFA atau membutuhkan tiket untuk tanggal atau kota tertentu, situs penjualan tiket sekunder seperti StubHub juga akan menawarkan tiket Piala Dunia. Platform-platform ini menawarkan fleksibilitas yang lebih besar, namun umumnya dengan harga yang jauh lebih tinggi karena pasar penjualan kembali yang dipengaruhi oleh permintaan.

Berapa harga tiket pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada?

Tiket pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada dibagi menjadi kategori-kategori berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup bagian atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Harga telah berfluktuasi selama berbagai fase peluncuran/penjualan tiket. Perkiraan awal ditampilkan di bawah ini:

Tahap Kisaran harga tiket Babak Grup (kecuali negara tuan rumah) $60 - $620 Babak Grup (pertandingan AS, Kanada, & Meksiko) $75 - $2.735 Babak 32 Besar $105 - $750 Babak 16 Besar $170 - $980

Di situs-situs sekunder seperti StubHub, penggemar dapat membeli tiket Piala Dunia untuk pertandingan di Kanada mulai dari $265 ke atas.

Di mana saja lokasi pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada?

Pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar di Kanada akan diselenggarakan di dua venue berikut:

BC Place (Vancouver): Kapasitas: 54.000

Kapasitas: 54.000 BMO Field (Toronto): Kapasitas: 45.000

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Piala Dunia 2026 di Kanada

Hoki es mungkin merupakan olahraga terbesar di Kanada, tetapi negara Maple Leaf ini akan mengganti sepatu roda mereka dengan sepatu bola musim panas ini saat Piala Dunia 2026 tiba.

Kanada telah mengalami peningkatan yang luar biasa dalam peringkat FIFA, naik 23 peringkat dari #50 ke posisi tertinggi sepanjang masa di #27 dalam dua tahun terakhir. Mereka kini bersiap untuk berkompetisi di dua putaran final Piala Dunia berturut-turut untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka.

Meskipun telah tampil di Meksiko '86 dan Qatar '22, tim Canucks masih mencari kemenangan (atau hasil imbang) pertama mereka di turnamen Piala Dunia.

Ada beberapa penampilan menonjol baru-baru ini, yang digunakan Kanada sebagai landasan untuk mendorong mereka maju. Mereka mencapai final Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF 2023, mengalahkan Peru dan Venezuela untuk mencapai semifinal Copa America 2024, serta mencatat kemenangan persahabatan yang berkesan atas Amerika Serikat dalam 18 bulan terakhir di bawah kepemimpinan Jesse Marsch.

Negara-negara lain, selain Kanada, yang akan memainkan setidaknya dua pertandingan Piala Dunia 2026 di tanah Kanada, termasuk Panama dan Selandia Baru.