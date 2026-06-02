Cara mendapatkan tiket pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026: Harga, informasi, dan lainnya mengenai Stadion Mexico City

Para pemain dan suporter berharap dapat menyaksikan tim kesayangan mereka mengangkat trofi Piala Dunia 2026 di final Piala Dunia yang akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, pada 19 Juli. Namun, Kota Meksiko dan Estadio Azteca—yang menjadi tuan rumah pertandingan pembuka turnamen pada 11 Juni—lah yang menjadi sorotan utama pada awalnya.

Perjalanan ke Estadio Azteca di Mexico City adalah impian seumur hidup bagi banyak penggemar sepak bola. Stadion ini adalah salah satu tempat paling bergengsi dalam sepak bola internasional, yang telah menjadi tuan rumah dua final Piala Dunia sebelumnya.

Sebanyak 107.412 penonton menyaksikan Brasil mengalahkan Italia untuk dinobatkan sebagai juara pada tahun 1970. Kemenangan 4-1 itu dipastikan oleh tendangan Carlos Alberto yang tak terbendung dan tak terlupakan. Enam belas tahun kemudian (1986), kerumunan yang lebih besar lagi sebanyak 114.600 orang (rekor kehadiran terbanyak dalam final Piala Dunia) menyaksikan Diego Maradona memimpin Argentina meraih gelar juara, setelah mengalahkan Jerman Barat, dengan lima gol yang tak terlupakan dicetak selama pertandingan.

Biarkan GOAL membawa Anda melalui semua informasi terbaru mengenai pertandingan pembuka Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan tiket, berapa biayanya, dan lainnya.

Kapan pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026?

Tanggal Pertandingan Lokasi Tiket Kamis, 11 Juni Grup A: Meksiko vs Afrika Selatan Estadio Azteca, Kota Meksiko, Meksiko Tiket

Cara membeli tiket pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026

Para penggemar sepak bola memiliki sejumlah kesempatan untuk membeli tiket pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 melalui portal tiket di situs FIFA mulai sekarang hingga hari besar pada Juni mendatang.

Berbagai fase penjualan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, berbeda dalam hal proses pembelian, metode pembayaran, dan produk tiket.

Undian Prapenjualan Visa

Ini dianggap sebagai kesempatan pertama untuk membeli tiket Piala Dunia 2026 dan berlangsung dari 10 hingga 19 September. Undian ini hanya terbuka bagi para penggemar yang memiliki kartu Visa yang memenuhi syarat.

Undian Tiket Awal

Periode pendaftaran untuk fase kedua berlangsung pada 27-31 Oktober. Seperti fase pertama, fase ini melibatkan proses pendaftaran yang diikuti dengan seleksi acak.

Para pemohon yang berhasil akan menerima slot waktu yang ditentukan untuk membeli tiket, yang dimulai pada 17 November.

Beberapa saat sebelum itu, ada slot prioritas (12-15 November) bagi penduduk dari tiga negara tuan rumah (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko), yang memungkinkan mereka mendapatkan akses lebih awal untuk membeli tiket.

Pengundian Acak

Setelah pengundian Piala Dunia FIFA 2026 pada 5 Desember, fase penjualan tiket berikutnya akan dimulai. Selama fase ini, para penggemar dapat mengajukan permohonan lebih lanjut.

Fase Penjualan Menjelang Acara

Menjelang turnamen (Musim Semi 2026), para penggemar akan dapat membeli tiket yang tersisa berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat.

FIFA belum mengumumkan berapa banyak tiket yang akan dirilis, tetapi Anda dapat mengharapkan ketersediaan yang terbatas dan tiket yang cepat habis terjual.

Untuk membeli tiket, Anda harus mengunjungi portal tiket resmi FIFA dan mendaftar untuk membuat akun. Setelah itu, Anda dapat masuk ke akun FIFA Anda dan memeriksa ketersediaan tiket.

Apakah Anda bisa mendapatkan tiket lelang ulang pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026?

Jika Anda mencari cara resmi dan aman untuk menjual kembali/menukar tiket Piala Dunia FIFA 2026, Pasar Penjualan Kembali/Penukaran FIFA adalah saluran resmi untuk melakukannya. Pasar ini dibuka pada 2 Oktober dan dapat diakses melalui FIFA.com/tickets.

Pasar Penjualan Kembali FIFA tersedia bagi penduduk Kanada, Amerika Serikat, dan internasional, sedangkan Pasar Pertukaran FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) ditujukan bagi penduduk Meksiko.

Satu hal penting bagi pembeli tiket: ketersediaannya bisa sangat terbatas, dan tiket mungkin muncul secara sporadis. Penggemar yang ingin mendapatkan tiket bekas harus sering memeriksa platform ini, bertindak cepat saat tiket muncul, dan menyiapkan detail pembayaran terlebih dahulu.

Pasar sekunder seperti StubHub juga akan menyediakan tiket pertandingan pembuka Piala Dunia 2026. Harga tiket di platform sekunder bergantung pada ketersediaan dan permintaan.

Berapa harga tiket pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026?

FIFA sebelumnya mengumumkan bahwa dengan sistem harga dinamis, tiket untuk beberapa pertandingan grup mungkin mulai dari $60. Namun, pertandingan yang melibatkan tuan rumah turnamen, seperti pertandingan pembuka, selalu akan jauh lebih mahal akibat permintaan yang meningkat. Harga akan berfluktuasi sepanjang fase peluncuran/penjualan tiket, tetapi kursi untuk pertandingan pembuka di Estadio Azteca awalnya berkisar antara $370-$1825.

Harga tiket untuk Final Piala Dunia 2026 bervariasi berdasarkan kategori tempat duduk sebagai berikut:

Kategori 1: Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah.

Yang paling mahal, terletak di tingkat tempat duduk bawah. Kategori 2: Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1.

Mencakup tingkat atas dan bawah di luar area Kategori 1. Kategori 3: Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2.

Terutama di tingkat atas, di luar Kategori 1 dan 2. Kategori 4: Yang paling terjangkau, terletak di tingkat atas di luar kategori lainnya.

Di situs sekunder seperti StubHub, penggemar dapat membeli tiket pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA mulai dari $2.200 ke atas.

Di mana pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 diadakan?

Estadio Azteca (secara resmi dikenal sebagai Estadio Banorte karena alasan sponsor) adalah stadion sepak bola yang terletak di Coyoacan, Mexico City. Stadion ini telah menjadi kandang tetap tim Liga MX, Club America, serta tim nasional Meksiko, sejak dibuka pada tahun 1966. Dengan kapasitas 87.523 penonton, stadion ini merupakan stadion terbesar di Amerika Latin dan stadion sepak bola terbesar kedelapan di dunia.

Stadion Azteca terkenal karena pernah menjadi tuan rumah final Piala Dunia 1970 dan 1986, dan meskipun tidak akan menjadi tuan rumah final Piala Dunia FIFA 2026, stadion ini akan mencatat sejarah pada musim panas mendatang dengan menjadi satu-satunya stadion yang menggelar pertandingan di tiga edisi Piala Dunia yang berbeda. Setelah menjalani renovasi baru-baru ini, stadion ini dijadwalkan akan dibuka kembali pada bulan Maret, tiga bulan sebelum pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026.