Cara mendapatkan tiket pertandingan Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: Harga tiket semifinal Liga Champions, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Paris Saint-Germain akan menjamu Bayern Munich di Parc des Princes, Paris, pada Selasa, 28 April, dalam laga leg pertama semifinal Liga Champions UEFA yang diprediksi akan berlangsung sengit.

Paris Saint-Germain saat ini berada di peringkat pertama Ligue 1, sementara Bayern Munich berada di peringkat pertama Bundesliga, dengan kedua raksasa Eropa ini tiba di babak ini sebagai juara baru atau calon juara liga domestik masing-masing.

Kapan kick-off pertandingan Liga Champions Paris Saint-Germain vs Bayern Munich?

Champions League - Final Stage Parc des Princes

Bagaimana cara membeli tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Bayern Munich?

Selain Final Liga Champions UEFA, Anda tidak dapat membeli tiket pertandingan Liga Champions secara langsung melalui UEFA. Sebagai pertandingan semifinal Liga Champions, ini adalah tiket yang paling dicari di Prancis.

Sebaliknya, tiket dijual secara terpisah oleh masing-masing klub yang berlaga di edisi musim ini. Penjualan resmi hanya diperuntukkan bagi anggota klub dan tiketnya sudah habis terjual.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Saluran Resmi : PSG.fr dan FCBayern.com (Sudah Habis Terjual).

: PSG.fr dan FCBayern.com (Sudah Habis Terjual). Pasar Sekunder : Platform seperti StubHub merupakan sumber alternatif untuk kursi pada menit-menit terakhir.

: Platform seperti StubHub merupakan sumber alternatif untuk kursi pada menit-menit terakhir. Kursi Premium: Kursi kategori 1 dengan pemandangan samping dan paket VIP saat ini dijual dengan harga antara €930 dan €2.500, yang mencerminkan tingginya permintaan untuk pertandingan elit Eropa ini.

Berapa harga tiket Liga Champions Paris Saint-Germain vs Bayern Munich?

Harga tiket Liga Champions UEFA bervariasi tergantung pada beberapa faktor, termasuk klub yang bertanding, tempat, dan tahap kompetisi

Karena besarnya ajang semifinal ini, harganya jauh lebih tinggi daripada pertandingan liga. Harga tiket saat ini mulai dari sekitar €415.

Jika Anda mencari opsi pada menit-menit terakhir, tiket di situs-situs penjualan ulang seperti StubHub saat ini masih tersedia.

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Paris Saint-Germain vs Bayern Munich?

PSG memasuki semifinal ini setelah meraih prestasi bersejarah dengan meraih enam gelar pada tahun kalender sebelumnya, namun Liga Champions tetap menjadi trofi utama yang mereka idamkan.

Pasukan Luis Enrique tampil tak kenal lelah di Parc des Princes, meski mereka akan waspada terhadap Bayern yang sedang dalam performa menakutkan. Bayern tiba di Paris dengan semangat tinggi setelah meraih kemenangan menegangkan 4-3 atas Real Madrid pada 15 April, hasil yang membuat mereka lolos dengan agregat 6-4 dan mengukuhkan status mereka sebagai favorit turnamen.

Dalam pertemuan krusial terakhir mereka pada fase grup pada 4 November, Bayern memastikan kemenangan tipis 2-1 di Paris, membuktikan bahwa mereka memiliki strategi yang tepat untuk membungkam penonton tuan rumah.

