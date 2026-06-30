Cara mendapatkan tiket pertandingan Paraguay vs Prancis: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Paraguay mencatatkan kejutan besar pertama di babak gugur Piala Dunia FIFA 2026 setelah menyingkirkan Jerman lewat adu penalti yang menegangkan pada babak 32 besar di Boston, Senin lalu.

Tim asal Amerika Selatan ini hanya butuh satu kemenangan lagi untuk menyamai prestasi terbaik mereka sepanjang sejarah Piala Dunia, karena mereka pernah mencapai babak perempat final saat terakhir kali lolos ke turnamen sepak bola terbesar di dunia pada tahun 2010.

Kini, mereka harus mengalahkan tim elit Eropa lainnya, Prancis, di Lincoln Financial Field, Philadelphia, pada Sabtu (4 Juli), jika ingin melaju lebih jauh.

Prancis, juara Piala Dunia FIFA 1998 dan 2018, akan menghadapi Paraguay di Philadelphia, setelah meraih kemenangan meyakinkan di babak 32 besar atas Swedia di New Jersey pada Selasa.

Les Blues memenangkan ketiga pertandingan mereka di Grup I dan memiliki kapten Kylian Mbappé sebagai salah satu kandidat terkuat untuk meraih Sepatu Emas. Penyerang Real Madrid ini, yang menjadi top skor di Piala Dunia 2022, telah mencetak enam gol dalam empat pertandingan yang telah dilaluinya sejauh ini.

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Kapan pertandingan Paraguay vs Prancis dimulai?

Pertandingan babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Philadelphia Stadium (Lincoln Financial Field).

World Cup - Final Stage Philadelphia Stadium

Cara membeli tiket Piala Dunia Paraguay vs Prancis

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Paraguay vs Prancis di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup dimulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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