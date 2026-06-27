Babak gugur Piala Dunia 2026 menghadirkan pertandingan yang sangat menarik dan dipenuhi bintang-bintang di Texas, saat Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia di babak 32 besar.

Kedua negara ini lolos setelah finis sebagai runner-up di grup masing-masing.

"The Elephants" menciptakan sejarah dengan memastikan tempat pertama mereka di babak gugur Piala Dunia dari Grup E, berkat kemenangan telak atas Ekuador dan Curaçao serta kekalahan tipis 2-1 dari Jerman.

Norwegia juga menarik perhatian di Grup I, memeriahkan turnamen ini dengan kemenangan ber skor tinggi atas Irak dan Senegal. Manajer Ståle Solbakken secara strategis melakukan rotasi besar-besaran pada skuadnya untuk pertandingan terakhir grup melawan Prancis — dengan mengistirahatkan pemain andalan Erling Haaland dan pemain sayap Antonio Nusa — guna memastikan para pemain kunci tersebut dalam kondisi segar sepenuhnya untuk babak gugur.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Pantai Gading vs Norwegia?

Pertandingan sistem gugur yang sangat menentukan ini akan berlangsung di Stadion Dallas (AT&T Stadium) yang spektakuler di Arlington, Texas.

World Cup - Final Stage Dallas Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Pantai Gading vs Norwegia?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Pemilihan Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Pantai Gading vs Norwegia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Tahap / Kategori Rentang Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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