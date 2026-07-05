Cara mendapatkan tiket pertandingan Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak perempat final, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Norwegia memanfaatkan sepenuhnya kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Para penyerang Viking itu mengejutkan Brasil, juara dunia lima kali, di MetLife Stadium untuk memastikan tempat mereka di perempat final.



Apa pun yang terjadi di Miami pada hari Sabtu nanti, tim Røde, Hvite, Blå ini telah melampaui prestasi terbaik mereka sebelumnya di ajang olahraga terbesar di dunia.



Erling Haaland tetap menjadi motor utama skuad asuhan Ståle Solbakken, dan dua golnya melawan Brasil membuat total golnya di turnamen ini menjadi tujuh, yang berarti ia kini berada di puncak klasemen Sepatu Emas bersama Kylian Mbappé dan Lionel Messi.



Lawan Norwegia di babak delapan besar akan ditentukan oleh hasil pertandingan antara Meksiko dan Inggris di Stadion Azteca.



Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris, serta berapa harganya.

Kapan pertandingan Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris akan dimulai?

Pertandingan perempat final yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium / Miami Stadium di Florida.

World Cup - Final Stage Miami Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris di Piala Dunia: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Terkini Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris

Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris: Rekor Pertemuan Terbaru

Norwegia vs Meksiko ATAU Inggris: Berita Tim

Baca selengkapnya