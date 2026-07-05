Cara mendapatkan tiket pertandingan Norwegia vs Inggris: Harga tiket Piala Dunia di Miami, informasi jadwal babak perempat final, penjualan tiket menit-menit terakhir, dan lainnya

Piala Dunia 2026 semakin memanas seiring dengan dipastikannya pertandingan perempat final yang sangat dinanti di Florida: Norwegia vs Inggris.

Norwegia memanfaatkan sepenuhnya kembalinya mereka ke panggung Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 28 tahun. Para "Viking" ini mengejutkan Brasil, juara dunia lima kali, di MetLife Stadium untuk memastikan tempat mereka di perempat final.

Tim Inggris asuhan Thomas Tuchel berhasil melewati pertandingan dramatis dengan lima gol di Stadion Azteca dan mengalahkan tuan rumah bersama, Meksiko, dengan skor 3-2.

Kapan pertandingan Norwegia vs Inggris dimulai?

Pertandingan perempat final yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Hard Rock Stadium / Miami Stadium di Florida.

World Cup - Final Stage Miami Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Norwegia vs Inggris?

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian, tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket pertandingan Norwegia vs Inggris di Piala Dunia?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran di Pasar Sekunder 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Piala Dunia Norwegia vs Inggris: Semua yang perlu Anda ketahui

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Norwegia vs Inggris: Rekor Pertemuan Terbaru

NOR Last 2 matches ENG 0 Menang 0 Seri 2 Menang England 1 - 0 Norway

Norway 0 - 1 England 0 Gol tercipta 2 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 0/2 Kedua tim mencetak gol 0/2

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