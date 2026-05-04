Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Oklahoma City Thunder
LA Lakers
Tyrell Feaster

Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA LA Lakers vs Oklahoma City Thunder: Babak playoff, harga, dan informasi lainnya

Cara menonton pertandingan NBA antara LA Lakers dan Oklahoma City Thunder, beserta waktu kick-off dan kabar terbaru tim

Babak Semifinal WilayahBarat akan segera dimulai saat Oklahoma City Thunder, yang menempati unggulan teratas, menjamu Los Angeles Lakers dalam Pertandingan 1 di Paycom Center pada Selasa, 5 Mei 2026.

Pertandingan antara unggulan pertama dan keempat ini mempertemukan tim terkuat di musim reguler melawan skuad Lakers yang telah teruji dalam berbagai pertempuran. Thunder memasuki babak kedua setelah berhasil menyapu bersih Phoenix Suns, sementara Lakers harus berjuang keras dalam seri enam pertandingan melawan Houston Rockets. Terlepas dari kekuatan bintang-bintang Los Angeles, mereka menghadapi tugas yang berat: Oklahoma City menyapu bersih seri musim reguler dengan skor 4–0, menang dengan rata-rata 29 poin per pertandingan.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Game 1 dan seterusnya, termasuk tempat membelinya dan harga pasar terkini untuk pertarungan kelas berat ini.



Berapa harga tiket Playoff Lakers vs. Thunder?

Seiring dimulainya seri di Oklahoma City, permintaan tiket telah mencapai puncaknya. Meskipun Paycom Center secara historis lebih terjangkau daripada Los Angeles, pertarungan "Thunder vs. Lakers" telah mendorong harga ke level tertinggi musim ini.

  • Pertandingan 1 (Oklahoma City): Harga tiket termurah saat ini di pasar sekunder seperti SeatGeek dan Ticketmaster mulai dari sekitar $159–$188. Harga kursi tengah di tribun atas berkisar antara $205 dan $280.
  • Lower Bowl: Harga rata-rata kursi baseline dan sudut di tingkat bawah untuk pertandingan pembuka seri ini saat ini berkisar antara $470 hingga $750.
  • Pertandingan 3 (Los Angeles): Seiring seri ini berpindah ke Crypto.com Arena pada Sabtu, 9 Mei, harga kursi tingkat awal saat ini terdaftar lebih tinggi, mulai dari $181.
  • Kursi Pinggir Lapangan: Pengalaman premium di pinggir lapangan untuk Game 1 di OKC dihargai lebih dari $3.200, dengan beberapa opsi VIP di tengah lapangan dihargai hingga $11.400.

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

  • Ketidakpastian "Luka": Bintang Lakers Luka Dončić diperkirakan akan absen pada awal seri ini akibat cedera otot paha derajat 2. Berita tentang kembalinya dia di tengah seri kemungkinan besar akan menyebabkan lonjakan besar harga tiket untuk Pertandingan 3 dan 4 di L.A.
  • Dominasi OKC: Thunder menjadi favorit kuat setelah menyapu bersih Lakers dalam musim reguler. Para penggemar sangat ingin melihat apakah inti muda SGA dan Chet Holmgren dapat mengalahkan LeBron James di panggung playoff.



Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket Masuk (Saat Ini)

Tim

Arena

Pertandingan Berikutnya

Harga Tiket Masuk

New York Knicks

Madison Square Garden

Pertandingan 1 (Malam Ini)

$422+

OKC Thunder

Paycom Center

Pertandingan 1 (Selasa)

$159+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Pertandingan 1 (Malam Ini)

$153+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Pertandingan 3 (Jumat)

$279+

Minnesota Timberwolves

Target Center

Pertandingan ke-3 (Jumat)

$112+LA


Waktu kick-off LA Lakers vs Oklahoma City Thunder


Oklahoma City ThunderOKC
-Performa

  • Phoenix Suns

    122

    -

    131

    Oklahoma City Thunder

    M

  • Phoenix Suns

    109

    -

    121

    Oklahoma City Thunder

    M

  • Oklahoma City Thunder

    120

    -

    107

    Phoenix Suns

    M

  • Oklahoma City Thunder

    119

    -

    84

    Phoenix Suns

    M

  • Oklahoma City Thunder

    103

    -

    135

    Phoenix Suns

    K

LA LakersLAL
-Performa

  • Houston Rockets

    78

    -

    98

    LA Lakers

    M

  • LA Lakers

    93

    -

    99

    Houston Rockets

    K

  • Houston Rockets

    115

    -

    96

    LA Lakers

    K

  • Houston Rockets

    108

    -

    112

    LA Lakers

    M

  • LA Lakers

    101

    -

    94

    Houston Rockets

    M

Rekor Head-to-Head

Oklahoma City ThunderOKC

Last 5 matches

LA LakersLAL

5

Menang

0

Menang

  • LA Lakers

    87

    -

    123

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    139

    -

    96

    LA Lakers

  • LA Lakers

    110

    -

    119

    Oklahoma City Thunder

  • Oklahoma City Thunder

    121

    -

    92

    LA Lakers

  • Oklahoma City Thunder

    136

    -

    120

    LA Lakers

638

Poin yang dicetak

505
