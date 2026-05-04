Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA LA Lakers vs Oklahoma City Thunder: Babak playoff, harga, dan informasi lainnya

Babak Semifinal WilayahBarat akan segera dimulai saat Oklahoma City Thunder, yang menempati unggulan teratas, menjamu Los Angeles Lakers dalam Pertandingan 1 di Paycom Center pada Selasa, 5 Mei 2026.

Pertandingan antara unggulan pertama dan keempat ini mempertemukan tim terkuat di musim reguler melawan skuad Lakers yang telah teruji dalam berbagai pertempuran. Thunder memasuki babak kedua setelah berhasil menyapu bersih Phoenix Suns, sementara Lakers harus berjuang keras dalam seri enam pertandingan melawan Houston Rockets. Terlepas dari kekuatan bintang-bintang Los Angeles, mereka menghadapi tugas yang berat: Oklahoma City menyapu bersih seri musim reguler dengan skor 4–0, menang dengan rata-rata 29 poin per pertandingan.

Berapa harga tiket Playoff Lakers vs. Thunder?

Seiring dimulainya seri di Oklahoma City, permintaan tiket telah mencapai puncaknya. Meskipun Paycom Center secara historis lebih terjangkau daripada Los Angeles, pertarungan "Thunder vs. Lakers" telah mendorong harga ke level tertinggi musim ini.

Pertandingan 1 (Oklahoma City): Harga tiket termurah saat ini di pasar sekunder seperti SeatGeek dan Ticketmaster mulai dari sekitar $159–$188 . Harga kursi tengah di tribun atas berkisar antara $205 dan $280 .

Lower Bowl: Harga rata-rata kursi baseline dan sudut di tingkat bawah untuk pertandingan pembuka seri ini saat ini berkisar antara $470 hingga $750 .

Pertandingan 3 (Los Angeles): Seiring seri ini berpindah ke Crypto.com Arena pada Sabtu, 9 Mei, harga kursi tingkat awal saat ini terdaftar lebih tinggi, mulai dari $181 .

Kursi Pinggir Lapangan: Pengalaman premium di pinggir lapangan untuk Game 1 di OKC dihargai lebih dari $3.200 , dengan beberapa opsi VIP di tengah lapangan dihargai hingga $11.400 .

Faktor-faktor yang memengaruhi harga antara lain:

Ketidakpastian "Luka": Bintang Lakers Luka Dončić diperkirakan akan absen pada awal seri ini akibat cedera otot paha derajat 2. Berita tentang kembalinya dia di tengah seri kemungkinan besar akan menyebabkan lonjakan besar harga tiket untuk Pertandingan 3 dan 4 di L.A.

Dominasi OKC: Thunder menjadi favorit kuat setelah menyapu bersih Lakers dalam musim reguler. Para penggemar sangat ingin melihat apakah inti muda SGA dan Chet Holmgren dapat mengalahkan LeBron James di panggung playoff.









Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket Masuk (Saat Ini)

Tim Arena Pertandingan Berikutnya Harga Tiket Masuk New York Knicks Madison Square Garden Pertandingan 1 (Malam Ini) $422+ OKC Thunder Paycom Center Pertandingan 1 (Selasa) $159+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Pertandingan 1 (Malam Ini) $153+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Pertandingan 3 (Jumat) $279+ Minnesota Timberwolves Target Center Pertandingan ke-3 (Jumat) $112+LA





OKC - Performa Semua Phoenix Suns 122 - 131 Oklahoma City Thunder M

Phoenix Suns 109 - 121 Oklahoma City Thunder M

Oklahoma City Thunder 120 - 107 Phoenix Suns M

Oklahoma City Thunder 119 - 84 Phoenix Suns M

Oklahoma City Thunder 103 - 135 Phoenix Suns K LAL - Performa Semua Houston Rockets 78 - 98 LA Lakers M

LA Lakers 93 - 99 Houston Rockets K

Houston Rockets 115 - 96 LA Lakers K

Houston Rockets 108 - 112 LA Lakers M

LA Lakers 101 - 94 Houston Rockets M

Rekor Head-to-Head