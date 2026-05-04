Goal.com
Live
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
NBA
Detroit PistonsDetroit Pistons
Little Caesars Arena
Cleveland CavaliersCleveland Cavaliers
Buy Pistons vs Cavaliers tickets
Tyrell Feaster

Diterjemahkan oleh

Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers: Babak playoff, harga, dan informasi lainnya

SHOPPING
Tickets

Termasuk harga tiket pertandingan Pistons vs Cavaliers, tempat pembelian, dan informasi lainnya

Babak Semifinal WilayahTimur akan menyuguhkan pertarungan sengit antar tim Divisi Tengah, saat Detroit Pistons yang menjadi unggulan teratas menjamu Cleveland Cavaliers dalam Game 1 di Little Caesars Arena pada Selasa, 5 Mei 2026.

Kedua tim memasuki babak kedua dengan kondisi kelelahan setelah melalui seri tujuh pertandingan yang melelahkan. Pistons nyaris terhindar dari kekalahan mengejutkan yang bersejarah, dengan berhasil membalikkan ketertinggalan 0–3 untuk mengalahkan Orlando Magic dalam pertandingan menegangkan Game 7 pada hari Minggu. Sementara itu, Cavaliers mengandalkan ketenangan para pemain veteran mereka untuk mengalahkan Toronto Raptors dalam pertandingan penentuan yang menentukan. Dengan unggulan #1 yang akhirnya kembali ke performa terbaiknya dan Cavs sebagai unggulan #4 yang memiliki "Big Three" dalam kondisi puncak, Kota Motor bersiap menyambut pertarungan klasik di babak playoff.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Game 1 dan seterusnya, termasuk tempat membelinya dan harga pasar saat ini.


Berapa harga tiket playoff Cavaliers vs. Pistons?

Setelah comeback bersejarah Detroit di Game 7, permintaan tiket di Motor City telah mencapai titik tertinggi dalam hampir 20 tahun. Meskipun Detroit tetap menjadi "Pasar Standar" dibandingkan dengan New York, taruhan di Semifinal telah mendorong harga "get-in" ke atas.

  • Pertandingan 1 (Detroit): Harga tiket termurah saat ini di pasar sekunder seperti SeatGeek dan StubHub mulai dari sekitar $124–$148. Harga tiket untuk kursi kelas menengah di bagian bawah tribun umumnya berkisar antara $295 dan $415.
  • Pertandingan 2 (Detroit): Untuk pertandingan Kamis malam pada 7 Mei, harga tiket kelas bawah saat ini sedikit lebih tinggi, mulai dari $135.
  • Pertandingan 3 (Cleveland): Saat seri ini berlanjut ke Rocket Arena pada Sabtu, 9 Mei, harga tiket kelas bawah saat ini terdaftar mulai dari $92, menjadikannya salah satu tempat semifinal yang paling terjangkau.
  • Kursi di Pinggir Lapangan: Pengalaman premium di pinggir lapangan di Little Caesars Arena untuk Pertandingan 1 dihargai lebih dari $1.800, dengan beberapa opsi VIP di pinggir lapangan dihargai hingga $4.200.

Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:

  • Momentum "Cade": Penampilan Cade Cunningham dengan 45 poin di babak pertama telah menjadikannya wajah tak terbantahkan dari Wilayah Timur. Penampilannya yang pertama kali di Semifinal memicu minat lokal yang sangat besar.
  • Harden vs. Pertahanan Pistons: Para penggemar berbondong-bondong datang untuk melihat apakah pertahanan terbaik Pistons dapat menahan James Harden dan Donovan Mitchell. Narasi veteran vs. pemuda ini mempertahankan nilai jual kembali yang tinggi di kedua kota.



Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket Masuk (Saat Ini)

Tim

Arena

Pertandingan Berikutnya

Harga Tiket Masuk

New York Knicks

Madison Square Garden

Pertandingan 1 (Malam Ini)

$422+

OKC Thunder

Paycom Center

Pertandingan 1 (Selasa)

$159+

San Antonio Spurs

Frost Bank Center

Pertandingan 1 (Malam Ini)

$153+

Detroit Pistons

Little Caesars Arena

Pertandingan 1 (Selasa)

$124+

Philadelphia 76ers

Xfinity Mobile Arena

Pertandingan ke-3 (Jumat)

$279

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

Pertandingan ke-3 (Sabtu)

$92+

Waktu kick-off Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers


NBA
NBA Playoffs
Little Caesars Arena

Berita tim & susunan pemain

Performa

Detroit PistonsDET
-Performa

  • Detroit Pistons

    116

    -

    94

    Orlando Magic

    M

  • Orlando Magic

    79

    -

    93

    Detroit Pistons

    M

  • Detroit Pistons

    116

    -

    109

    Orlando Magic

    M

  • Orlando Magic

    94

    -

    88

    Detroit Pistons

    K

  • Orlando Magic

    113

    -

    105

    Detroit Pistons

    K

Cleveland CavaliersCLE
-Performa

  • Cleveland Cavaliers

    114

    -

    102

    Toronto Raptors

    M

  • Toronto Raptors

    112

    -

    110

    Cleveland Cavaliers

    K

  • Cleveland Cavaliers

    125

    -

    120

    Toronto Raptors

    M

  • Toronto Raptors

    93

    -

    89

    Cleveland Cavaliers

    K

  • Toronto Raptors

    126

    -

    104

    Cleveland Cavaliers

    K

Rekor Head-to-Head

Detroit PistonsDET

Last 5 matches

Cleveland CavaliersCLE

2

Menang

3

Menang

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    109

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    122

    -

    119

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    110

    -

    114

    Detroit Pistons

  • Detroit Pistons

    95

    -

    116

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    118

    -

    100

    Detroit Pistons

540

Poin yang dicetak

576