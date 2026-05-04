Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers: Babak playoff, harga, dan informasi lainnya

Babak Semifinal WilayahTimur akan menyuguhkan pertarungan sengit antar tim Divisi Tengah, saat Detroit Pistons yang menjadi unggulan teratas menjamu Cleveland Cavaliers dalam Game 1 di Little Caesars Arena pada Selasa, 5 Mei 2026.

Kedua tim memasuki babak kedua dengan kondisi kelelahan setelah melalui seri tujuh pertandingan yang melelahkan. Pistons nyaris terhindar dari kekalahan mengejutkan yang bersejarah, dengan berhasil membalikkan ketertinggalan 0–3 untuk mengalahkan Orlando Magic dalam pertandingan menegangkan Game 7 pada hari Minggu. Sementara itu, Cavaliers mengandalkan ketenangan para pemain veteran mereka untuk mengalahkan Toronto Raptors dalam pertandingan penentuan yang menentukan. Dengan unggulan #1 yang akhirnya kembali ke performa terbaiknya dan Cavs sebagai unggulan #4 yang memiliki "Big Three" dalam kondisi puncak, Kota Motor bersiap menyambut pertarungan klasik di babak playoff.

GOAL memiliki semua yang perlu Anda ketahui tentang cara mendapatkan tiket untuk Game 1 dan seterusnya, termasuk tempat membelinya dan harga pasar saat ini.





Berapa harga tiket playoff Cavaliers vs. Pistons?

Setelah comeback bersejarah Detroit di Game 7, permintaan tiket di Motor City telah mencapai titik tertinggi dalam hampir 20 tahun. Meskipun Detroit tetap menjadi "Pasar Standar" dibandingkan dengan New York, taruhan di Semifinal telah mendorong harga "get-in" ke atas.

Pertandingan 1 (Detroit): Harga tiket termurah saat ini di pasar sekunder seperti SeatGeek dan StubHub mulai dari sekitar $124–$148 . Harga tiket untuk kursi kelas menengah di bagian bawah tribun umumnya berkisar antara $295 dan $415 .

Pertandingan 2 (Detroit): Untuk pertandingan Kamis malam pada 7 Mei, harga tiket kelas bawah saat ini sedikit lebih tinggi, mulai dari $135 .

Pertandingan 3 (Cleveland): Saat seri ini berlanjut ke Rocket Arena pada Sabtu, 9 Mei, harga tiket kelas bawah saat ini terdaftar mulai dari $92 , menjadikannya salah satu tempat semifinal yang paling terjangkau.

Kursi di Pinggir Lapangan: Pengalaman premium di pinggir lapangan di Little Caesars Arena untuk Pertandingan 1 dihargai lebih dari $1.800 , dengan beberapa opsi VIP di pinggir lapangan dihargai hingga $4.200 .

Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:

Momentum "Cade": Penampilan Cade Cunningham dengan 45 poin di babak pertama telah menjadikannya wajah tak terbantahkan dari Wilayah Timur. Penampilannya yang pertama kali di Semifinal memicu minat lokal yang sangat besar.

Harden vs. Pertahanan Pistons: Para penggemar berbondong-bondong datang untuk melihat apakah pertahanan terbaik Pistons dapat menahan James Harden dan Donovan Mitchell . Narasi veteran vs. pemuda ini mempertahankan nilai jual kembali yang tinggi di kedua kota.









Lokasi Playoff NBA 2025/26 berdasarkan Harga Tiket Masuk (Saat Ini)

Tim Arena Pertandingan Berikutnya Harga Tiket Masuk New York Knicks Madison Square Garden Pertandingan 1 (Malam Ini) $422+ OKC Thunder Paycom Center Pertandingan 1 (Selasa) $159+ San Antonio Spurs Frost Bank Center Pertandingan 1 (Malam Ini) $153+ Detroit Pistons Little Caesars Arena Pertandingan 1 (Selasa) $124+ Philadelphia 76ers Xfinity Mobile Arena Pertandingan ke-3 (Jumat) $279 Cleveland Cavaliers Rocket Arena Pertandingan ke-3 (Sabtu) $92+

DET - Performa Semua Detroit Pistons 116 - 94 Orlando Magic M

Orlando Magic 79 - 93 Detroit Pistons M

Detroit Pistons 116 - 109 Orlando Magic M

Orlando Magic 94 - 88 Detroit Pistons K

Orlando Magic 113 - 105 Detroit Pistons K CLE - Performa Semua Cleveland Cavaliers 114 - 102 Toronto Raptors M

Toronto Raptors 112 - 110 Cleveland Cavaliers K

Cleveland Cavaliers 125 - 120 Toronto Raptors M

Toronto Raptors 93 - 89 Cleveland Cavaliers K

Toronto Raptors 126 - 104 Cleveland Cavaliers K

