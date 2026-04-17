Cara mendapatkan tiket pertandingan NBA Boston Celtics vs Philadelphia 76ers: Babak Playoff NBA, harga, dan informasi lainnya

Boston Celtics akan menjamu Philadelphia 76ers di TD Garden, Boston, pada Minggu, 19 April, dalam pertandingan yang menandai pertemuan ke-23 di babak playoff antara kedua rival bersejarah dari Divisi Atlantik ini.

Dengan dimulainya secara resmi NBA Playoffs 2026, pertandingan antara unggulan ke-2 dan ke-7 di Babak Pertama WilayahTimur ini merupakan pertarungan para raksasa.

Celtics menyelesaikan musim reguler dengan rekor dominan 56-26, sementara 76ers mengamankan posisi ke-7 (45-37) setelah melewati musim dengan susunan pemain yang terus berubah untuk menghindari Turnamen Play-In.

Berapa harga tiket Playoff Celtics vs 76ers?

Seperti tradisi dalam rivalitas ini, harga tiket jauh lebih tinggi daripada rata-rata musim reguler, terutama di Boston, tempat Celtics menjadi favorit taruhan untuk memenangkan Wilayah Timur.

Harga bervariasi tergantung pada tempat dan taruhan pertandingan.

TD Garden di Boston saat ini menawarkan harga tiket untuk Game 1 mulai dari sekitar $150, dengan harga kursi balkon mendekati $200.

Perjalanan ke Xfinity Mobile Arena di Philadelphia untuk Game 3 saat ini lebih terjangkau bagi penggemar pemula, dengan harga mulai dari $65.

Faktor-faktor yang memengaruhi biaya antara lain:

Kategori Tempat Duduk: Kursi balkon dan kursi di bagian atas tribun adalah yang paling terjangkau. Harga tiket Premium Loge dan kursi di pinggir lapangan di TD Garden untuk Pertandingan 1 bisa dengan mudah melebihi $1.500 di platform penjualan kembali.

Momentum Seri: Boston telah memenangkan enam seri playoff berturut-turut melawan Philadelphia. Jika 76ers berhasil menciptakan kejutan di awal, harga tiket di Philadelphia untuk Game 3 dan 4 diperkirakan akan melonjak tajam karena para penggemar Philly merasakan adanya terobosan.

Permintaan Pasar: Kedua kota ini termasuk pasar bola basket yang paling antusias. TD Garden sering kali menjual habis tiket utama bahkan sebelum babak playoff dimulai, sehingga pasar sekunder menjadi satu-satunya pilihan bagi banyak penggemar.

BOS - Performa Semua Boston Celtics 113 - 108 Orlando Magic M

Boston Celtics 144 - 118 New Orleans Pelicans M

New York Knicks 112 - 106 Boston Celtics K

Boston Celtics 113 - 102 Charlotte Bobcats M

Boston Celtics 115 - 101 Toronto Raptors M PHI - Performa Semua Philadelphia 76ers 109 - 97 Orlando Magic M

Philadelphia 76ers 126 - 106 Milwaukee Bucks M

Indiana Pacers 94 - 105 Philadelphia 76ers M

Houston Rockets 113 - 102 Philadelphia 76ers K

San Antonio Spurs 115 - 102 Philadelphia 76ers K