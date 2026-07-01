Cara mendapatkan tiket pertandingan Meksiko vs Inggris: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket menit-menit terakhir di Kota Meksiko, dan lainnya

Pertandingan seru yang benar-benar spektakuler secara resmi akan digelar di ibu kota, saat tuan rumah bersama Meksiko berhadapan dengan Inggris dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 yang dipenuhi bintang-bintang.

El Tri melaju ke babak perempat final setelah meraih kemenangan telak 2-0 tanpa balas atas Ekuador, yang membuat penonton tuan rumah yang memadati stadion bersorak gembira.

Kini mereka akan menjamu tim Inggris asuhan Thomas Tuchel, yang berhasil membalikkan keadaan setelah tertinggal lebih dulu dari DR Kongo untuk lolos dengan skor 2-1 berkat dua gol klinis Harry Kane di babak kedua.

Dengan atmosfer yang dijamin akan sangat memanas dan penuh ketegangan di Mexico City, The Three Lions akan menghadapi ujian terberat untuk membuktikan kemampuan mereka sebagai juara melawan tuan rumah yang didorong oleh semangat sejarah.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Meksiko vs Inggris ATAU Republik Demokratik Kongo?

Pertandingan babak 16 besar yang sangat dinanti antara Meksiko vs Inggris ini akan berlangsung di Stadion Kota Meksiko (Estadio Azteca).

World Cup - Final Stage Mexico City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko vs Inggris?

Hingga hari ini, undian tiket resmi Piala Dunia utama (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Meksiko vs Inggris?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Piala Dunia Meksiko vs Inggris: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Meksiko vs Inggris

Meksiko vs Inggris: Rekor Pertemuan Terbaru

MEX Last 2 matches ENG 0 Menang 0 Seri 2 Menang England 3 - 1 Mexico

England 4 - 0 Mexico 1 Gol tercipta 7 Pertandingan lebih dari 2,5 gol 2/2 Kedua tim mencetak gol 1/2

Klasemen Meksiko vs Inggris

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