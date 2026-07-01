Meksiko mengalahkan Ekuador di stadion kandang legendaris mereka, Estadio Azteca, pada hari Selasa, sehingga memastikan mereka kembali ke ibu kota negara untuk bertanding di babak 16 besar di sana—pertandingan terakhir turnamen yang akan digelar di Meksiko.

El Tri telah dua kali mencapai perempat final Piala Dunia FIFA. Pada kedua kesempatan sebelumnya, yaitu pada tahun 1970 dan 1986, mereka bertindak sebagai tuan rumah. Tim asuhan Javier Aguirre berharap dapat mencatatkan hattrick lolos ke perempat final pada hari Minggu nanti.

Ikuti GOAL untuk mengetahui semua informasi terbaru mengenai tiket Piala Dunia 2026, termasuk cara mendapatkan kursi di pertandingan Meksiko vs Inggris ATAU Republik Demokratik Kongo, serta berapa harganya.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia antara Meksiko vs Inggris ATAU Republik Demokratik Kongo?

Pertandingan babak 16 besar yang sangat dinanti ini akan berlangsung di Stadion Meksiko City (Estadio Azteca).

World Cup - Final Stage Mexico City Stadium

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko vs Inggris ATAU Republik Demokratik Kongo?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir dimulai pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Meksiko vs Inggris ATAU Republik Demokratik Kongo?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

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