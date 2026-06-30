Cara mendapatkan tiket pertandingan Meksiko vs Ekuador di menit-menit terakhir: Harga tiket Piala Dunia, informasi jadwal babak 16 besar, penjualan tiket di menit-menit terakhir, dan lainnya

Suasana yang memanas dipastikan akan terasa malam ini di Estadio Azteca yang legendaris saat tuan rumah bersama, Meksiko, berhadapan dengan Ekuador dalam laga krusial babak 32 besar Piala Dunia 2026.

El Tri memasuki babak gugur dengan penuh percaya diri setelah memuncaki Grup A dengan rekor sempurna tanpa cela, yang membangkitkan keyakinan besar di seluruh negeri.

Mereka akan berhadapan dengan tim Ekuador yang tangguh, yang telah membuktikan kualitasnya dengan lolos dari Grup E yang sulit, terutama berkat kemenangan dramatis atas Jerman.

Kapan kick-off pertandingan Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

Pertandingan Meksiko vs Ekuador akan digelar di Stadion bersejarah Mexico City (Estadio Azteca) di Mexico City, Meksiko.

World Cup - Final Stage Mexico City Stadium

Apa pertandingan babak 16 besar berikutnya?

Tanggal Jadwal Lokasi Tiket Senin, 6 Juli Meksiko/Ekuador vs Inggris /Republik Demokratik Kongo Estadio Azteca, Meksiko Tiket

Bagaimana cara membeli tiket Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

Hingga hari ini, undian tiket resmi utama Piala Dunia (termasuk Prapenjualan Visa, Undian Tiket Awal, dan Undian Seleksi Acak pasca-undian) telah resmi berakhir.

Dengan lebih dari 500 juta permintaan yang diproses selama fase-fase tersebut, ketersediaan tiket utama kini berada di titik terendah sepanjang masa.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui secara singkat:

Fase Penjualan Menit-Menit Terakhir telah diluncurkan pada 1 April. Ini bukan undian; tiket dijual berdasarkan prinsip siapa cepat, dia dapat dengan konfirmasi langsung. Ini merupakan kesempatan terakhir untuk membeli tiket resmi langsung dari FIFA.

Pasar Penjualan Kembali Resmi FIFA telah dibuka. Platform ini kini menjadi tujuan utama yang resmi bagi para penggemar untuk membeli dan menjual tiket terverifikasi dengan harga yang diatur seiring mendekatnya turnamen.

Sebagai alternatif, para penggemar dapat mencari pasar sekunder seperti StubHub untuk mendapatkan tiket menit-menit terakhir. Ingatlah untuk memeriksa Syarat dan Ketentuan situs sekunder mana pun untuk tiket yang Anda beli.

Berapa harga tiket Piala Dunia Meksiko vs Ekuador?

FIFA telah menerapkan sistem harga variabel untuk turnamen 2026.

Harga tiket untuk Babak Grup mulai dari $60 (untuk Tingkat Pendukung tertentu), sedangkan harga untuk Final telah mencapai $6.730 — belum lagi harga di pasar sekunder dan penjualan kembali yang bahkan lebih tinggi dari itu.

Harga Tiket Piala Dunia FIFA 2026:

Tanggal Babak / Kategori Kisaran Harga Resmi Perkiraan Kisaran Harga di Pasar Sekunder 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Venue dengan Permintaan Tinggi) $225 – $540 $550 – $3.200 ($1.250) 28 Juni - 3 Juli Babak 32 Besar (Lokasi Standar) $225 – $540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 Juli – 7 Juli Babak 16 Besar $240 – $640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 Juli – 11 Juli Perempat final $450 – $1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 Juli – 15 Juli Semifinal $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 Juli Pertandingan perebutan tempat ketiga $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 Juli Final Piala Dunia FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 $5.900 – $38.000+ ($15.240)

Piala Dunia Meksiko vs Ekuador: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Meksiko vs Ekuador

Meksiko vs Ekuador: Rekor Pertemuan Terbaru

Klasemen Meksiko vs Ekuador

Baca selengkapnya