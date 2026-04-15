Cara mendapatkan tiket pertandingan Manchester City vs Southampton: Harga tiket semifinal Piala FA, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Manchester City akan menjamu Southampton di Stadion Wembley, London, pada Sabtu, 25 April, dalam laga semifinal Piala FA yang diprediksi akan berlangsung sengit dengan tiket ke final bergengsi sebagai taruhannya.

Manchester City saat ini berada di peringkat ke-2 di Liga Premier, sementara Southampton berada di peringkat ke-4 di Championship, sehingga pertandingan ini diprediksi akan berlangsung sangat ketat.

Kapan kick-off pertandingan Manchester City vs Southampton di Piala FA?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Manchester City vs Southampton di Piala FA?

Untuk membeli tiket semifinal Piala FA Manchester City vs Southampton di Stadion Wembley, Anda harus mengikuti kriteria penjualan khusus yang ditetapkan oleh masing-masing klub. Tiket dijual secara eksklusif melalui situs resmi masing-masing tim.

Kedua klub tersebut masing-masing mendapat alokasi sebanyak 33.350 tiket.

Pemegang Tiket Musiman Manchester City kini berada dalam fase tiket tambahan, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan hingga dua kursi tambahan untuk teman atau keluarga.

Pendaftaran telah dibuka bagi semua pemegang Tiket Musiman Southampton musim 2025/26 untuk memesan tempat mereka di West End.

Jika Anda bukan pemegang tiket musiman, jangan panik dulu. Anggota Southampton dapat membeli tiket pada 16 April, dengan kemungkinan penjualan umum akan dilanjutkan pada Jumat, 17.

Berapa harga tiket Piala FA Manchester City vs Southampton?

Harga tiket semifinal Piala FA antara Manchester City dan Southampton di Stadion Wembley bervariasi tergantung kategori, mulai dari £30 untuk kursi dewasa termurah hingga £150 untuk kursi premium.

Harga lainnya mungkin termasuk:

Biaya Pemesanan: Anda akan dikenakan sedikit biaya administrasi per tiket (Southampton mengenakan biaya £2,50, sedangkan biaya Manchester City sedikit berbeda tergantung jenis keanggotaan).

Anda akan dikenakan sedikit biaya administrasi per tiket (Southampton mengenakan biaya £2,50, sedangkan biaya Manchester City sedikit berbeda tergantung jenis keanggotaan). Diskon : Umumnya berlaku untuk pendukung berusia 65 tahun ke atas dan di bawah 18 tahun. Beberapa klub juga menawarkan tarif Dewasa Muda untuk mereka yang berusia 18–21 tahun di bagian tertentu.

: Umumnya berlaku untuk pendukung berusia 65 tahun ke atas dan di bawah 18 tahun. Beberapa klub juga menawarkan tarif Dewasa Muda untuk mereka yang berusia 18–21 tahun di bagian tertentu. Hospitality : Jika Anda mencari paket VIP (yang mencakup makan dan kursi premium Level 2), harga biasanya mulai dari sekitar £250–£300 dan bisa mencapai £650+ PPN untuk suite layanan lengkap.

: Jika Anda mencari paket VIP (yang mencakup makan dan kursi premium Level 2), harga biasanya mulai dari sekitar £250–£300 dan bisa mencapai £650+ PPN untuk suite layanan lengkap. Area Berdiri Berlisensi: Area ini tersedia di Kategori 2, 3, dan 4 (Level 1 dan Level 5). Perlu dicatat bahwa penggemar harus berusia 12 tahun ke atas untuk duduk di bagian ini.

Apa yang bisa diharapkan dari laga Manchester City vs Southampton?

Meskipun bermain di divisi kedua, Southampton telah membuktikan diri sebagai tim level elit musim ini. The Saints memastikan tiket mereka ke Wembley setelah kemenangan mengejutkan 2-1 atas Arsenal pada 4 April, hasil yang menggemparkan dunia sepak bola Inggris.

Tim asuhan Russell Martin tiba di semifinal ini setelah meraih kemenangan telak 3-0 atas Blackburn Rovers pada 14 April, membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan mencetak gol yang mumpuni untuk mengalahkan lawan-lawan papan atas.

Namun, Manchester City adalah raja tak terbantahkan dalam pertandingan-pertandingan besar. Tim asuhan Pep Guardiola memasuki akhir pekan ini dengan momentum yang menakutkan, setelah baru-baru ini menghancurkan Chelsea 3-0 di Stamford Bridge pada 12 April.

Bagi City, pertandingan ini merupakan rintangan krusial dalam upaya mereka meraih trofi domestik lainnya.

