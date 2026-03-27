Cara mendapatkan tiket pertandingan Manchester City vs Liverpool: Harga tiket Piala FA, informasi jadwal pertandingan, waktu kick-off, dan lainnya

Manchester City akan menjamu Liverpool di Stadion Etihad, Manchester, pada Sabtu, 4 April, dalam laga perebutan tiket ke babak perempat final Piala FA di Wembley.

Kedua tim memasuki pertandingan ini dalam performa yang bagus setelah masing-masing meraih kemenangan 3-1 atas Newcastle dan Wolves di babak sebelumnya.

Kapan kick-off pertandingan Piala FA Manchester City vs Liverpool?

Bagaimana cara membeli tiket pertandingan Manchester City vs Liverpool di Piala FA?

Membeli tiket langsung dari situs resmi klub umumnya dianggap sebagai cara teraman untuk mendapatkan tiket Piala FA.

Tiket Piala FA tidak secara otomatis termasuk dalam harga tiket musiman tim, tetapi pemegang tiket musiman (dan anggota klub) biasanya akan diberikan periode akses prioritas untuk membeli tempat duduk mereka.

Selain membeli tiket Piala FA melalui jalur resmi, para penggemar juga bisa membelinya di pasar sekunder, seperti StubHub, jika sedang mencari tiket menit-menit terakhir untuk pertandingan tersebut.

Harga di situs-situs sekunder cenderung berfluktuasi tergantung pada permintaan. Pastikan untuk memeriksa syarat dan ketentuan situs tempat Anda membeli.

Manchester City vs Liverpool Piala FA: Semua yang perlu Anda ketahui

Performa Manchester City vs Liverpool

Manchester City vs Liverpool: Rekor Head-to-Head Terbaru

Apa yang bisa diharapkan dari pertandingan Manchester City vs Liverpool?

Pertandingan krusial ini berlangsung setelah kesuksesan City baru-baru ini di final Carabao Cup pada 22 Maret, di mana mereka mengalahkan Arsenal untuk merebut trofi domestik utama pertama musim ini.

Di Liga Premier, City tetap bersaing memperebutkan gelar bersama Arsenal, setelah memastikan kemenangan comeback 2-1 atas Liverpool di Anfield pada 8 Februari 2026. Hasil tersebut menyusul kemenangan telak 3-0 yang diraih tim asuhan Pep Guardiola dalam pertandingan leg pertama di Etihad pada 9 November 2025.

Liverpool memasuki pertandingan ini dengan berada di posisi kelima Liga Premier, mengincar Piala FA sebagai jalan utama mereka untuk meraih trofi musim ini.

Pemain kunci bagi tim tamu termasuk Mohamed Salah dan Dominik Szoboszlai, meskipun mereka harus berhadapan dengan Erling Haaland dari City, yang telah mencetak gol dalam kedua pertemuan sebelumnya musim ini.

Pertandingan ini menghadirkan ketegangan taktis karena asisten City, Pepijn Lijnders, akan memimpin tim karena Guardiola diskors dari pinggir lapangan.

